11月歐元區綜合PMI指數初值52.4 商業活動略放緩

香港名門霍英東家族再添喜事，霍震霆的細仔霍啟仁（霍啟人、Jeremy）早前與拍拖5年的泰國女友Namfon結婚，在玉龍雪山舉行婚禮，身為「奶奶」的前港姐朱玲玲與身為「老爺」的前夫霍震霆及家庭成員均有出席，見證一對璧人在雪山下終身承諾。而朱玲玲的二子霍啟山是三兄弟中唯一單身，屬城中頂級「鑽石王老五」。惟網上流傳霍啟山疑與俄蒙混血女星娜然（Narána Erdynéyeva）現身胞弟的婚禮，隨即有指二人已秘戀逾一年，如今在婚禮上「見家長」，未知會否成為下一位霍家結婚成員。

Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前