11月歐元區通膨率略增至2.2% 高於預期

大埔宏福苑上周三（11月26日）發生大火，截至目前已造成超過百人不幸喪生。屋苑內設有8幢住宅大廈，其中7幢被大火波及，導致接近二千戶家庭無家可歸。宏福苑過去多年有不少二手成交紀錄，相信涉及大量按揭貸款。隨着部分單位被大火嚴重燒毀，成為已受損的抵押品，小業主是否仍需繼續供樓成為社會關注的話題。閱讀更多：火災過後：拆解「火險」與「家居保」分別｜釐清住戶保障範圍宏福苑五級火丨中國太平確認承保：「應賠盡賠」 專家料火險保額20億足夠大廈重建經絡按揭轉介首席副總裁曹德明日前在港台節目《千禧年代》中表示，理論上業主仍需繼續供樓償還按揭貸款，但由於銀行一般要求申請按揭的業主購買火險，火險的賠償金額或可用於償還按揭欠款，令業主無需再繼續供款。曹德明解釋，業主申請按揭時，銀行通常要求購買與按揭額相同的火險，部分業主亦有機會額外購買其他保險。一旦物業因火災受損，保險公司會根據保單條款向銀行與業主作出賠償。賠償金額主要用於償還貸款或重建物業等，從銀行角度而言，賠償可抵銷剩餘的按揭貸款。他補充說，業主未來是否需要繼續供樓，須取決於剩餘按揭貸款金額及火險賠償額是否足夠。而每位業主的具體情況及保險條款均有所不同，

