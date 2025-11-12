11月網購囤貨必備開架榜單出爐！從素顏清潔到唇妝煥新，一次入手最強人氣單品！

（圖/品牌提供）

每年11月都是囤貨女孩的主場。從換季保養到秋冬彩妝，今年開架美妝圈比以往更精彩——不只價格親民，質感、科技、話題性通通拉滿。這份榜單一次網羅四大品牌，從卸妝、護唇到口腔清潔全方位升級，讓妳的化妝包與洗手台同步煥新

STEP 1：卸得乾淨也要卸得溫柔——專科超微米卸妝水

妝容是自信的展現，但好的卸妝才是保養的開始。連aespa成員Giselle的素顏透亮肌也被網友挖出愛用這瓶，就是專科超微米卸妝水！

以Micellar Formula深層潔淨分子，像磁鐵一樣吸附底妝、防曬與毛孔髒污，厲害的卸淨力讓妝容一抹即淨。加上卸後肌膚依舊水潤不緊繃；全系列無酒精、無色素、無香料，連敏感肌也能安心使用。

這次專科一次推出五種功效款式供你選擇，從乾肌到油痘肌都能找到對應方案：乾燥肌首推保濕嫩透型，膠原蛋白與青森睡蓮精華讓肌膚卸妝同時補水；更有透亮型、淨荳型、控油型，另外還貼心設計一款是雙層保濕型，結合乳＋水雙劑型，上層添加大豆精華，針對濃妝也能溫和溶解、卸後滑嫩如敷過面膜。​

專科超微米卸妝水推出保濕嫩透卸妝水、透亮卸妝水 、 淨荳卸妝水、控油卸妝水、雙層保濕卸妝水各400ml／400元（圖/品牌提供）

STEP 2：甜蜜Kiss × 璀璨啵提——Carmex × 瑪登瑪朵聯名限定

誰說護唇膏只能可愛？這次Carmex小蜜媞與瑪登瑪朵Modern Girl攜手推出【Kiss啵提】聯名活動，讓甜蜜與性感同時發光。

Carmex以minis三入組（草莓／鳳梨／櫻桃）SPF15防曬修護唇膏作為主角，搭配瑪登瑪朵秋冬新品「璀璨啵提」系列，讓女孩們從雙唇到內在都閃閃動人。​（圖/品牌提供）

瑪登瑪朵以菱格刺繡搭配雙重側壓提托片，呈現集中提托的完美胸型，雙層美背設計與輕薄蕾絲勾勒若隱若現的優雅線條；Carmex則以果香香氣與高保濕配方打造光澤潤唇，一抹就能讓Kiss更甜。

即日起至2026年2月28日，購買貼有「瑪登瑪朵Kiss啵提折價貼」的Carmex商品可享折抵優惠；2025年12月起於瑪登瑪朵購買啵提內衣再送Carmex唇膏乙組。

Carmex 小蜜媞 minis 三入組（草莓／鳳梨／櫻桃）SPF15 防曬修護唇膏 3入組／219元（圖/品牌提供）

STEP 3：霧光 × 水彩雙路線：曼秀雷敦解鎖秋冬高級唇妝

今年秋冬唇妝的關鍵字是「氣氛」。曼秀雷敦同時推出兩種質地──從霧光到水彩，讓妳隨心切換高級感與好感度。

首先是日本同步登場的【曼秀雷敦持色霧光潤唇膏】，結合高顯色、高持色與高保濕三大技術。獨家「雙重上色技術」讓底層發色自然貼合唇部水分、外層霧光層呈現柔焦光感，兼具顯色與持久。再加上荷荷芭油、角鯊烷、摩洛哥堅果油、酪梨油、乳木果油與橄欖果油等「六重植物精萃美唇油」，即使秋冬乾燥季節也能維持柔潤不顯紋。兩款秋冬必收色「煙燻霧粉」與「裸霧赤陶」，前者溫柔中帶煙燻氣息、後者散發知性紅棕氣場，都是讓人越看越上癮的高級霧唇。

曼秀雷敦持色霧光潤唇膏 (煙燻霧粉、裸霧赤陶、 2g／240元（寶雅獨家）。（圖/品牌提供）

若想以更輕透的方式展現唇色，今年新登場的【曼秀雷敦Water Colour水彩潤唇膏】延續潤澤基因，推出全新話題色 #柔暮棕。暖棕基底揉合紅調，一抹即顯柔和氣色，薄擦自然、厚擦有氣場，營造出秋冬最in的「摩卡慕斯唇」。

同系列另有三款人氣色：#閃耀紅（瞬間點亮好氣色）、#暖陽橙（清甜元氣感）、#甜戀粉（韓系柔嫩調）。全系列注入多重植物精萃美唇油，質地絲滑貼膚、輕盈無負擔，從素顏到精緻妝容都能完美襯托。

曼秀雷敦 Water Colour 水彩潤唇膏#06柔暮棕、#01閃耀紅、#02暖陽橙 2g／170元（圖/品牌提供）

STEP 4：澳洲必收安心牙膏囤貨首選：Grants 格蘭特40週年全新包裝

每15秒就有一支被買走的牙膏！來自澳洲的天然口腔品牌Grants迎來創立40週年，以「水彩顏料般」全新包裝重磅回歸。延續「草本×礦物潔牙」理念，全系列不含SLS、Parabens、防腐劑與人工香料，以薄荷油、尤加利葉油、小荳蔻、迷迭香與鼠尾草等草本成分帶來自然清新，刷牙就像喝下一口花草茶。

Grants 大自然溫和薄荷牙膏 110g／200元、Grants 大自然清涼薄荷牙膏 110g／200元、Grants 大自然蜂膠牙膏 110g／200元、Grants 大自然淨白薄荷牙膏 110g／240元、Grants 大自然抗敏牙膏 100g／280元。（圖/品牌提供）

40週年新登場的多款經典口味：

「大自然溫和薄荷牙膏」添加有機蘆薈，溫和不刺激，適合全家使用；「大自然清涼薄荷牙膏」融入有機茶樹油，潔淨清爽；「蜂膠牙膏」強化牙齦健康、預防牙菌斑；「淨白薄荷牙膏」以天然小蘇打溫和去漬亮白；「抗敏牙膏」通過澳洲TGA國家認證，專為敏感牙齒設計。搭配「大自然清涼薄荷漱口水」，無酒精、添加有機蘆薈與木糖醇，漱後清新不嗆口。

Grants 大自然清涼薄荷漱口水 500ml／390元（圖/品牌提供）

