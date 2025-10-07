11 代 iPad 歷史新低，HK$2,170 購 Apple 最新 A16 入門平板｜Amazon Prime Day優惠2025

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
比香港價格平幾百蚊。
iPad 11 在秋季 Prime Day 期間刷新了歷史低價！目前它的 128GB Wi-Fi 版正在 Amazon 上以 US$279 的價格促銷。換算過來大約是 HK$2,170，比本地購買便宜幾百蚊。如果家裡有小朋友需要學習平板，或者你自己只有些基礎需求的話，這會是比較實惠的選擇喔。
11 代 iPad（Wi-Fi、128GB）
Amazon 特價 US$279（約 HK$2,170，需要代運 ）｜原價
US$349
11 代 iPad 相比前代主要是升級了 A16 晶片，同時最低儲存空間也來到了 128GB。其外型基本沒有變化，也依舊採用了 Touch ID 和 11 吋 Liquid Retina 螢幕。前後各有 12MP 相機，續航力一天，也有 Wi-Fi 6 和 USB-C。
11 代 iPad（Wi-Fi、128GB）
Amazon 特價 US$279（約 HK$2,170，需要代運 ）｜原價
US$349
Apple 香港售價 HK$2,799
