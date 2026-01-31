11.18油麻地｜4人暴動上訴被駁回 判詞指上訴方沿用另案敗訴理據 大狀非傳聲筒不應浪費法庭時間

2019 年 11 月 18 日，警方圍封理工大學，213 人涉在油麻地「圍魏救趙」被控暴動，4 人經審訊被判囚 5 年 1 個月至 5 年 4 個月。他們分別提出定罪及刑罰上訴均被駁回，上訴庭周五（30 日）頒下判決理由。



判詞指，本案上訴理由曾於另一宗同類案件被駁回，而兩案上訴人均同由一名大狀代表。對於大狀稱已向上訴人解釋，但他們堅持繼續上訴，上訴庭批評，大律師並非當事人的「傳聲筒」，若明知沒合理可辯的上訴理由，不應浪費法庭時間。



判詞續指，考慮案發當日發生暴動，兩人的衣着及裝備等，原審有權依賴整體證據的疊加效應，定罪並無不妥，又指正如原審指出，暴動者在該處「肆無忌憚」、「明目張膽」地不理警方警告，公然挑釁攻擊警方及肆意破壞，刑期非明顯過重。

上訴方：沒攜示威常見物品 可有正當原因到場

4 名上訴人黃權龍、彭大展、宋博通及鄧永明，經審訊被定罪，原審暫委法官鄭紀航判 4 人監禁 5 年 1 個月至 5 年 4 個月。4 人就刑罰提上訴，當中宋博通及鄧永明另就定罪提上訴。案件由上訴法庭法官彭偉昌、法官張慧玲及陳慶偉處理。

針對宋博通及鄧永明二人的定罪上訴，上訴方大律師陳偉彥指，法庭沒有足夠證據裁定兩人參與暴動，包括他們身上沒有護具或攻擊性武器等示威常見物品，又指即使二人並非在附近居住，仍可有正當原因到達現場。

判詞提到，陳偉彥曾代表另一暴動上訴案中的申請人，當時陳提出，法庭在該案沒有證據證明上訴人被制服前的情況，原審沒有基礎指兩人身處暴動範圍，並知悉現場發生暴動，故應對該案上訴人作「最有利的推論」。及後上訴庭駁回「最有利的推論」的論點。

判詞：原審可依賴證據疊加效應

判詞指，陳再於本案中提出同一上訴理由，當法庭關注上訴方是否有其他合理可爭辯的上訴理由時，陳回應指已向上訴人解釋情況，但他們仍堅持上訴。上訴庭反駁指，大律師並非其當事人的「傳聲筒」，如明知沒有合理可辯上訴理由，不應浪費法庭時間。

上訴庭考慮案發當日發生暴動，以及兩名申請人的衣着及裝備、報稱住址等，認為原審有權依賴整體證據的疊加效應，作出有罪推論，定罪並無不妥。

判詞：原審量刑無不當之處

至於 4 人的刑罰上訴，判詞指上訴方認為 4 人判刑明顯過重，但未能明確指出原因。上訴庭認為，原審官量刑時已考慮多個案例，認為按本案暴動規模、暴動者人數及暴力程度，遠遠超過其他案例，而案發地點是人流多而且密集的彌敦道，亦是市民及海外遊客踏足之地。

判詞續指，正如原審指出，暴動者在該處「肆無忌憚」、「明目張膽」地不理警方警告，公然挑釁攻擊警方及肆意破壞，批評示威者視法治和秩序如無物。

判詞又指，即使沒有證據顯示他們親自作出襲擊或破壞，但身處現場必定壯大暴動聲勢，令其他人更情緒高漲，更肆意破壞社會安寧。法庭須嚴懲重判，以儆效尤。

判詞最後指，不認為原審量刑有何問題及不當之處，亦認同原審就兩上訴人攜有縮骨雨傘及望遠鏡加刑。此外，原審已酌情給予4 人各兩個月的刑期扣減，4 人刑期絕非明顯過重，最後拒批上訴許可，並駁回上訴，維持原判。

4 人原審被裁罪成判監

原審區院暫委法官鄭紀航於 2023 年 2 月裁決指，當時油麻地站完全關閉，現場「火光熊熊」、「爆炸聲連連」，可謂「烽煙四起」，而暴動持續 38 分鐘，無辜途人應有足夠時間離開。此外，案中各人衣着與示威者相似，以表示彼此為「同路人」，加上各被告報稱住址都並非案發地點附近，唯一合理推論，是他們早於警方推進前已進入暴動範圍，意圖壯大聲勢，鼓勵其他參與者一同破壞安寧。

同年 3 月，官指宋博通、鄧永明參與程度較其他被告高，以判監 5 年半為量刑起點，因同意大部分案情、省卻法庭時間酌情減刑至囚 5 年 4 個月。黃權龍、彭大展則以判監 5 年 3 個月為起點，因相同原因准減刑至囚 5 年 1 個月。

同案被告共 10 人，均被控一項暴動罪，指他們於 2019 年 11 月 18 日，在窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。除一人在開審前認罪，其餘 9 男不認罪受審被裁定罪成。

