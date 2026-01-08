11.18油麻地｜4人暴動罪成 提定罪或刑罰上訴即日被駁回 庭上指年內出獄

2019 年 11 月 18 日，警方圍封理工大學，213 人涉在油麻地「圍魏救趙」被控暴動，4 人經審訊被定罪後，提出定罪及刑罰上訴，上訴庭周四（8日）聽取陳詞後即日駁回，料 6 個月內頒判詞。



法官關注案中刑罰沒明顯過重，上訴庭不宜介入，而定罪上訴理據已於同類案件駁回，另指律政司一方遺漏近期判例。庭上披露，4 名上訴人最快將在今年 7 月及 9 月相繼出獄。

4 上訴人今年將出獄

4 人經審訊被定罪，判監 5 年 1 個月至 5 年 3 個月。上訴時，黃權龍、彭大展由大律師劉偉聰代表，庭上指兩人料最快今年 7 月出獄；宋博通及劉永明由大律師陳偉彥代表，庭上料兩人最早今年 9 月出獄。律政司一方由高級檢控官雷明雋代表。

案件由上訴庭法官彭偉昌，以及兩名原訟庭法官張慧玲、陳慶偉審理，一併處理上訴許可申請及正審。

兩人撤回定罪上訴

大狀劉偉聰周四庭上指，撤回黃權龍、彭大展的定罪上訴，兩人僅就刑罰提上訴，亦會撤回判罰不一致性的上訴理由，僅依賴刑期明顯過重一項理由，希望上訴庭考慮兩被告參與程度屬案中最低，以及兩人案發時衣着、隨身物品而減刑。

法官彭偉昌稱，「We expect more from you⋯⋯預期你個陳詞會有更高嘅水準」，並反問「暴動（判）5 年，有咩問題呢？」

劉指，兩人的量刑起點是 5 年 3 個月，認為考慮兩人衣飾，加上獲原審法官裁定參與程度最低，「呢度有個空間酌情考慮」。

法官張慧玲指，按例若刑罰並非明顯過重，則上訴庭不應干預，「你而家要求上訴庭再做酌情權，減少少啦，咁樣？」劉其後答，使用「酌情」字眼，源於英文「discretion」。

法官陳慶偉打斷指，「呢度唔係裁判法院，點樣 exercise（行使）我哋嘅 discretion（酌情權）？」劉遂指收回「酌情」兩字，重申有關觀點望法庭考慮。

另兩人提定罪上訴

官質疑類同理由已被駁回

大狀陳偉彥主要採納書面陳詞，據悉上訴理據包括原審時控方證據不足。彭偉昌指，上訴是基本權利，惟同一地方、同一事件的「十字路口」暴動上訴案已經多次判決，理由一模一樣，在其他案件已被駁回，質疑為何再提一樣的上訴理由。陳口頭未有補充。

律政司雷明雋表示會採納書面陳詞。彭偉昌質疑，為何律政司一方沒存檔一則案例。雷答「遺漏咗」。

張慧玲指，上訴庭有一案例，與上訴方提出理據「對題」、有直接回應，「你竟然會唔知道呢個案例呀？」彭偉昌亦說，「最近期嘅你反而無翻到出嚟？」雷口頭亦沒補充。申請方亦沒進一步陳詞。

官即日駁回 4 人續服刑

3 名法官隨即在庭上埋首商議，不足 1 分鐘後，由彭偉昌宣布駁回 4 人定罪及或刑罰上訴許可申請，同時駁回所有相關上訴，維持定罪及判刑，指將在 6 個月內頒布書面判決。

4 人原審被裁罪成判監

據報道，4 人皆不認罪受審。2023 年 2 月，原審區院暫委法官鄭紀航裁決指，當時油麻地站完全關閉，現場「火光熊熊」、「爆炸聲連連」，可謂「烽煙四起」，而暴動持續 38 分鐘，無辜途人應有足夠時間離開。此外，案中各人衣着與示威者相似，以表示彼此為「同路人」，加上各被告報稱住址都並非案發地點附近，唯一合理推論，是他們早於警方推進前已進入暴動範圍，意圖壯大聲勢，鼓勵其他參與者一同破壞安寧。

同年 3 月，官指宋博通、鄧永明參與程度較其他被告高，遂以判監 5 年半為量刑起點，因同意大部分案情、省卻法庭時間酌情減刑至囚 5 年 4 個月。黃權龍、彭大展則以判監 5 年 3 個月為起點，因相同原因准減刑至囚 5 年 1 個月。

同案被告共 10 人，均被控一項暴動罪，指他們於 2019 年 11 月 18 日，在窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。除一人在開審前認罪，其餘 9 男不認罪受審被裁定罪成。

案件編號：CACC57/2023（DCCC766/2020）

