$1199 玩 4096 級壓感繪畫！Teclast ArtPad Air 登陸香港，11 吋 2K 芒兼上埋 Android 15

近期台電（Teclast）正式在香港推出全新 ArtPad Air，以 $1,199 的親民定價進軍預算市場。新機打破入門機僅供影音的印象，重點加入 4096 級壓感筆支援，配合 11 吋 2K 全貼合屏幕與最新 Android 15 系統，為學生及創作者提供高性價比的數碼繪圖選擇。

Teclast ArtPad Air 配備一塊 11 吋的 IPS 屏幕，採用較為獨特的 1840 x 1280 解像度，屏幕比例接近 3:2，相較傳統的 16:10 比例，在垂直方向能提供更多顯示空間，便利於閱讀電子書或處理文件。這塊屏幕擁有 420nits 的峰值亮度，並具備 80% NTSC 廣色域，採用了 In-cell TDDI 一體化全貼合技術，能有效減少顯示層與觸控層之間的空氣間隙，提升觸控的精準度與顯示的通透感。

作為一款定位創作的產品，ArtPad Air 最大的賣點在於支援 T-Pen 4096 級壓感觸控筆(需另外加購)。對於有繪畫或手寫筆記需求的用家來說，能夠感應力度變化的壓感技術是必備功能。機身設計方面，新機採用了 CNC 注塑金屬機身，厚度僅為 7.3mm，在同級產品中屬於輕巧便攜的一類。此外，機身側邊設有 Smart Button 自定義快捷按鍵，用家可以根據使用習慣將其設定為一鍵開啟特定應用程式，或是快速切換不同的操作模式。

效能規格方面，ArtPad Air 搭載 MTK Helio G100 八核心處理器，內置 8GB RAM（可透過虛擬記憶體擴展至 20GB）及 128GB ROM 儲存空間，並支援最高 1TB 的 MicroSD 卡擴充。

雖然處理器定位於中階入門水平，但足以應對日常社交媒體、視聽娛樂以及基礎的數碼繪畫任務。系統則採用了最新的 Android 15，並針對平板電腦操作優化了 ArtOS 介面，提供多模場景切換功能。

連線與續航力部分，ArtPad Air 具備相當全面的功能，支援 4G 全網通雙卡雙待，並提供雙頻 Wi-Fi、藍牙 5.2 以及四模 GPS 導航。機身內置 8000mAh 大容量電池，支援 18W PD 快充，基本能應付一整天的使用需求。音效上則配備了強磁大功率揚聲器，並加入 AI 智能場景音效算法，提升觀影時的沉浸感。

Teclast ArtPad Air 在港定價為 $1,199，以一千元出頭的價位提供了 2K 級別屏幕及壓感筆支援，確實在平價平板市場中具備不俗的競爭力，適合對屏幕顯示效果有一定要求，且有基礎繪畫或筆記需求的預算型用家。購買連結