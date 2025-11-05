12個放手提電腦的返工袋推介！手袋容量大耐用易清潔都是選tote bag的理由

▲ ELLE.com.hk

不論是全職的OL或是Slasher，電腦都是工作上的必需品；現今流行間歇性在家工作，Slasher又會拿着電腦跑咖啡店，作為最佳拍檔的返工袋，最理想當然是美觀、易清潔，並放得下手提電腦以及日常工作文件。今次編輯便嚴選了12個大容量的上班tote bag款，不同物料不同袋型，讓上班一族通勤時仍可展現各自的時尚風格！

▲ ELLE.com.hk

容量大袋款推薦：自然帆布系

帆布拼皮革手袋 （$1,929 Paravel, available at Net-a-porter)

Paravel的耐用帆布袋主打實用設計，這款中大款帆布shopper單先外表已知道實用又易襯，簡約的大地色實在最適合不喜歡常換袋的女士！

▲ ELLE.com.hk

Dior

Dior Toujours手袋 (HK$33,500)

說到Tote bag，大家一定會想起Dior的Book Tote手袋，是長青又時尚的選擇，而這款Dior Toujours手袋是近年流行的款式，比起Book Tote少了一份幹練感，但柔軟的皮革造成的小型切口更予人平易近人的感覺，大小剛好能放一台laptop，大型藤格紋圖案縫線讓手袋更時尚有型，簡潔又耐看，相信用幾季也不是問題。

▲ ELLE.com.hk

草織拼皮革手袋 （$9,960 Valentino)

編織設計一看便覺得斯文又耐用，結合Valentino招牌的鍋釘皮革設計適合夏天使用，滿滿的度假風中不乏貴氣。

▲ ELLE.com.hk

Louis Vuitton

LV Low Key Hobo MM手袋 (HK$29,100)

簡約的袋型一向是很多OL的心儀設計，大氣時尚的幹練袋型，綴上開心果綠色，結合標誌性品牌logo鎖釦，是低調地彰顯個人品味的選擇！

▲ ELLE.com.hk

帆布拼皮革手袋 （$17,500 Gucci)

容量超大何止放得下laptop，放文件更不受尺寸限製！配合Gucci招牌復古鏈帶及虎頭logo，貴氣又大方。

▲ ELLE.com.hk

Loro Piana

Loro Piana Loom bag L32手袋 (HK$38,200)

很多OL都怕孭大Tote Bag，一來大手袋本來就會加重手袋的淨重重量，其次要有一定程度的承托，要採用相若程度的堅硬皮革的話，也會加重手袋重量。Loro Piana的這個Tote bag採用細粒小牛皮製成，質地獨特、重量十分輕，包包上精緻的掛鎖可以打開，使其看起來更加輕鬆。

▲ ELLE.com.hk

容量大袋款推薦：中性logo系

雙色防水PVC手袋 （$2,362 Marni, available at Net-a-porter)

雙色防水加工PVC配以簡約logo大字，方正設計可隨時放份取出手提電腦方便至極，亮眼外型為傳統的上班裝束增添時尚活力感。

▲ ELLE.com.hk

Balenciaga

Balenciaga Biarritz Tote Bag (HK$13,800)

帆布Tote bag的最大特性是耐用又易清潔，Balenciaga這個手袋主打實用設計，中大尺寸、以小牛皮綴邊的帆布袋外表簡約百搭，黑色和帆布色的經典配搭實在最適合不喜歡常換袋的女士！

▲ ELLE.com.hk

皮革字母手袋 （$11,175 Balmain, available at Net-a-porter)

黑白大氣配色及字母logo，一看就是品牌控的最愛。放laptop也綽綽有餘的大小尺寸，也深受不少上班族歡迎。

▲ ELLE.com.hk

Ralph Lauren

Ralph Lauren Polo Play 帆布手袋 (HK$3,590)

同是帆布手袋，但Ralph Lauren的這個tote bag設計獨特，袋側的兩個角位可收藏或翻開，可隨心情改變袋形及容量；而且帆布色和藍色皮革拼色奪目，配搭上班造型率性又型格。

▲ ELLE.com.hk

皮革字母壓花手袋 （7,105 Alexander McQueen, available at Net-a-porter)

簡約的袋型一向是很多OL的心儀設計，大氣時尚的幹練袋型，結合標誌性品牌logo，實用同時也彰顯個人品味。

▲ ELLE.com.hk

Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli Duo 手袋 (HK$27,700)

麂皮是今季的大熱物料，高貴又時尚，Brunello Cucinelli這個手袋材質堅挺，而且容量超大何止放得下laptop，放文件更不受尺寸限製！

▲ ELLE.com.hk

印花字母手袋 （$7,100 Anya Hindmarch, available at Net-a-porter)

招牌的「I m not a plastic bag」可說曾是風靡一時的時裝口號。今年新版本以32個膠樽recycle塗層包覆帆布製成的手袋，充份響應環保主張，實用之餘也能為可持續發展出一份力。

▲ ELLE.com.hk

Prada

Prada Re-Nylon 及 Saffiano 皮革手提袋 (HK$16,000)

除了帆布，尼龍也是耐用又輕盈的材質，精緻而實用的輪廓更是上班族的恩物，所有文件、水樽、電腦、甚至下班去運動的服裝都一一容納得到。而大地色的Tote更是配搭衣服的百搭色調，即使配搭休閑服裝去海邊都不是問題。

▲ ELLE.com.hk

容量大袋款推薦：夏日編織系

帆布拼皮革手袋 （$7,550 Loewe)

品牌繼續與Paula's Ibiza的聯乘作，手工製作的編織物料充份表現夏日風情，輕鬆放入手提電腦的超特大容量，最適合不愛收拾手袋的大忙人們！

▲ ELLE.com.hk

Balenciaga

Balenciaga City Basket手袋 (HK$9,300)

編織設計一看便覺得斯文又耐用，結合Balenciaga招牌的鍋釘皮革設計適合夏天使用，滿滿的度假風中不乏貴氣。除了上班外，更重要的是可帶去沙灘玩樂時使用，毛巾、泳衣、太陽油等通通都放得下！

▲ ELLE.com.hk

草綠色織皮手袋 （$3,110 Dragon Diffusion, available at Net-a-porter)

充滿夏日風情的織皮外型，結合草綠色設計讓人有置身度假村感覺。寬闊的袋身放得下laptop ，也放得下太陽眼鏡、毛巾和泳衣，工作以外，也是到附近海邊消磨下午的好選擇！

▲ ELLE.com.hk

Burberry

Burberry Highlands 手袋 (HK$15,500)

純色的大Tote bag固然百搭，但偶爾都想轉換心情，即使時間趕急地趕出門，以格仔印花綴飾的手袋來增加亮點，都能在簡約的造型點綴並帶出耳目一新的感覺。

▲ ELLE.com.hk

容量大袋款推薦：極簡皮革系

紅色皮革手袋 （$17,900 Bottega Veneta)

Bottega Veneta 的大型tote bag總是不少上班女郎的心儀之選。這款剛放得下laptop的長方shopper手袋，大方亮眼時尚幹練，挽着它上班，心情相信都會變好。

▲ ELLE.com.hk

Bottega Veneta

Bottega Veneta Pinacoteca手袋 (HK$31,500)

Bottega Veneta 的大型tote bag總是不少上班女郎的心儀之選。這款剛放得下laptop的Pinacoteca手袋，大方亮眼時尚幹練，挽着它上班，心情相信都會變好。

▲ ELLE.com.hk

皮革帶釦手袋 （10,001 BOYY, available at Net-a-porter)

BOYY手袋一向是長青又時尚的選擇，這款bobby soft 大小剛好能放一台小laptop，闊皮帶釦設計讓袋型更時尚有型，簡潔又耐看，相信用幾季也不是問題。

▲ ELLE.com.hk

lululemon

lululemon Pleated手袋 (HK$780)

這個手袋一上架就Sold out 了！許多OL下班時都會去做運動，Pilates、瑜珈、做Gym等等，一個粗用、弄髒都不會心痛又易打理的手袋是運動OL們的恩物！這個可愛的餃子袋容量偌大，而且百搭的黑色可以配搭上班的不同造型，低調地應付一天的行程。

▲ ELLE.com.hk

水桶型皮革手袋 （$11,340 Khaite, available at Net-a-porter)

Khaite的手袋主打優雅實用，這款大地色tote除了上班外更適合一些常要工幹的人士，輕鬆放到一套換洗衣物及日用品的設計，作為手提行李，也是大方得體得好選擇。

▲ ELLE.com.hk

Loewe

Loewe Puzzle Fold帆布手袋 (HK$33,600)

Maxi Bag當道，除了走路時比較佔位置，大概也想不到特大手袋的缺點。Loewe的這個手袋有着油畫般的漂亮印花，可以點綴上班的沉悶衣着，讓你在辦公室中成為時尚焦點。

