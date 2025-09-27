12國組緊急聯盟 解巴勒斯坦自治政府財務危機

（法新社馬德里26日電） 包括英國、法國、日本、沙烏地阿拉伯、西班牙在內12個國家今天宣布組成新聯盟，將對巴勒斯坦自治政府提供財務援助。以色列持續扣留相關財稅收入，導致自治政府資金吃緊。

西班牙外交部在聲明中表示，「巴勒斯坦自治政府財政永續緊急聯盟」（Emergency Coalition for the Financial Sustainability of the Palestinian Authority）是因應自治政府面臨的「緊急且前所未見財務危機」而設立。

聲明指出，這個聯盟目標穩定位在雷馬拉（Ramallah）的巴勒斯坦自治政府財務、維護其行政能力、確保基本公共服務與治安維持，「這些都是維繫區域穩定和兩國方案不可或缺的要素」。

聲明未具體說明各國援助金額，但強調聯盟成員過去對巴勒斯坦自治政府「作出重大財務貢獻」，並且承諾「持續提供支持」。聯盟成員還包括比利時、丹麥、冰島、愛爾蘭、挪威、斯洛維尼亞和瑞士。

巴勒斯坦自治政府總理穆斯塔法（Mohammad Mustafa）辦公室表示，捐助國已承諾至少資助自治政府1億7000萬美元。

沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Faisal bin Farhan）25日深夜透過國營媒體表示，沙烏地將提供9000萬美元援助。

根據1994年「巴黎議定書」（Paris Protocol），以色列對巴勒斯坦從以色列或經由以色列進口的商品徵稅，並且按月將結算收入轉給巴勒斯坦政府。

但自從2023年10月加薩戰爭爆發後，以色列開始扣留本屬巴勒斯坦自治政府的稅收，導致諸如醫療和教育等自治政府基本公共服務為之惡化，造成貧窮比例急遽上升。

極右翼的以色列財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）從4個月前開始全面停止撥款，表示將以「經濟扼殺」手段推動巴勒斯坦自治政府瓦解，避免巴勒斯坦國成立。

西班牙在聲明中強調：「各國外長要求以色列立即全數釋出屬於巴勒斯坦的清關收入，停止一切妨礙、削弱或置巴勒斯坦自治政府於瓦解風險之中的作為。」