百度自動車進入鬧市 擬啟德九龍灣測試
12國組緊急聯盟 解巴勒斯坦自治政府財務危機
（法新社馬德里26日電） 包括英國、法國、日本、沙烏地阿拉伯、西班牙在內12個國家今天宣布組成新聯盟，將對巴勒斯坦自治政府提供財務援助。以色列持續扣留相關財稅收入，導致自治政府資金吃緊。
西班牙外交部在聲明中表示，「巴勒斯坦自治政府財政永續緊急聯盟」（Emergency Coalition for the Financial Sustainability of the Palestinian Authority）是因應自治政府面臨的「緊急且前所未見財務危機」而設立。
聲明指出，這個聯盟目標穩定位在雷馬拉（Ramallah）的巴勒斯坦自治政府財務、維護其行政能力、確保基本公共服務與治安維持，「這些都是維繫區域穩定和兩國方案不可或缺的要素」。
聲明未具體說明各國援助金額，但強調聯盟成員過去對巴勒斯坦自治政府「作出重大財務貢獻」，並且承諾「持續提供支持」。聯盟成員還包括比利時、丹麥、冰島、愛爾蘭、挪威、斯洛維尼亞和瑞士。
巴勒斯坦自治政府總理穆斯塔法（Mohammad Mustafa）辦公室表示，捐助國已承諾至少資助自治政府1億7000萬美元。
沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Faisal bin Farhan）25日深夜透過國營媒體表示，沙烏地將提供9000萬美元援助。
根據1994年「巴黎議定書」（Paris Protocol），以色列對巴勒斯坦從以色列或經由以色列進口的商品徵稅，並且按月將結算收入轉給巴勒斯坦政府。
但自從2023年10月加薩戰爭爆發後，以色列開始扣留本屬巴勒斯坦自治政府的稅收，導致諸如醫療和教育等自治政府基本公共服務為之惡化，造成貧窮比例急遽上升。
極右翼的以色列財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）從4個月前開始全面停止撥款，表示將以「經濟扼殺」手段推動巴勒斯坦自治政府瓦解，避免巴勒斯坦國成立。
西班牙在聲明中強調：「各國外長要求以色列立即全數釋出屬於巴勒斯坦的清關收入，停止一切妨礙、削弱或置巴勒斯坦自治政府於瓦解風險之中的作為。」
其他人也在看
特朗普要求日韓預先支付承諾對美投資9,000億美元資金
《路透》報道，美國總統特朗普在橢圓形辦公室對記者表示，日本及南韓向美國分別投資的5,500億美元及3,500億美元為預先支付。AASTOCKS ・ 23 小時前
美媒：為減少海外依賴 美國擬推晶片「1:1」新政 未達標者高關稅伺候
據《華爾街日報》報導，美國政府正計畫推出一項重大的半導體新政策，要求晶片公司的國內產量必須與其客戶的海外進口量達到「1:1」的比例。若企業無法長期維持此生產比例，其未達標的部分將面臨關稅懲罰。鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普藥品關稅計畫似乎讓許多藥企鬆了口氣
【彭博】— 美國總統特朗普計畫對品牌和專利藥品進口徵收100%關稅，許多投資者對此反應平淡，他們押注特朗普對在美生產藥企的豁免會減輕衝擊。Bloomberg ・ 17 小時前
馬斯克失寵 朱克伯格、奧特曼趁機上位 進入白宮「蜜月期」
隨著特斯拉（Tesla）(TSLA) 執行長馬斯克與特朗普政府的關係遇冷，Meta(META) 執行長朱克伯格和 OpenAI 執行長奧特曼迅速填補這一權力真空，通過積極示好與合作，開啟了與白宮的「蜜月期」。鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普對政府關門風險不以為然：要是不得不關，那就關吧
【彭博】— 美國總統特朗普周五對美國政府可能面臨近七年來首次關門的威脅不以為然，並把可能出現的混亂歸咎於民主黨。Bloomberg ・ 13 小時前
《經濟》美國第二季GDP增長率大幅上調至3.8%
美國商務部經濟分析局(BEA)數據顯示，今年第二季美國經濟錄年化增長率為3.8%，大幅高於第二次估算的3.3%，並且是自2023年第三季度以來的最佳表現。 該較預期強勁的表現主要反映在消費支出的上調。個人消費支出(PCE)從第二次估算的1.6%上修至2.5%，其中服務類支出由1.2%上修至2.6%，而商品消費則由2.4%微幅下調至2.2%。固定投資增長由3.3%上調至4.4%。此外，政府消費下降幅度較預期輕微，從原估計的負0.2%收窄至負0.1%。 另一方面，淨貿易對GDP的貢獻下降，主要因出口下降幅度擴大至1.8%，進口則下降約29.3%。此外，私人庫存對GDP增長的拖累從3.29個百分點擴大至3.44個百分點。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
白石角站「難產」？網民笑指「業主RIP」 勾起啟德單軌鐵路回憶
白石角站傳「難產」，網民笑稱「業主RIP」，亦被拿來對比啟德輕軌「走數」及跑馬地拒鐵前車之鑑。Yahoo 地產 ・ 7 小時前
荒廢逾40年！荃灣「紅磚屋」獲億京4.76億承接
市場消息指出，已荒廢約48年的荃灣低密度大型貨倉「美港貨倉」(又稱「紅磚屋」)，近日由發展商億京以約4.76億港元成功承接。該貨倉今年中由接管人推出市場放售，當時意向價為5億元，是次成交價略低於意向價。以物業總樓面面積約18.34萬平方呎計算，平均成交呎價約為2,586元。am730 ・ 23 小時前
71歲的八両金否認患癌後最新狀態曝光 八両仔顏值升級網民讚靚仔
被指是「周星馳御用綠葉」的71歲藝人八両金（真名葉競生），早前被前妻「八両菜」（何顓彤）爆料狂數多宗罪，又指他患癌，八両金當時已立即否認Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
轟Five Guys「餐廳價錢快餐質素」 鍾培生：食咗交智商稅｜網上熱話(有片)
有「香港電競之父」之稱的富二代鍾培生，近日在個人社交平台上傳影片，批評美國漢堡品牌Five Guys。他直言該店是用「餐廳的價錢，食快餐的質素」，並指食客光顧等同交「智商稅」，有關言論引起網民熱議。am730 ・ 1 天前
「青蘋果綠」很難駕馭？學GD機場穿搭，用一件CHANEL深藍冷外套變身「貴族校園Boy」
向來走在時尚最前沿的權志龍（G-Dragon），近期機場造型再度引發討論！他以超搶眼的青綠色長褲搭配多款CHANEL單品，完美示範如何將大膽色彩與高端精品融合，輕鬆撐起高級感！這次造型中，從細節配飾到重點單品，處處藏有驚喜，馬上拆解哪些單品有望成為下季熱門！Yahoo Style HK ・ 1 天前
凱特王妃愛用「護唇油」是這個品牌，長效保濕零唇紋！71折起入手好用護唇油
說到護膚大多人第一時間會想起潤唇膏，其實近年最受追捧的秘密武器是能同時兼顧妝感與保護的護唇油。它不僅能修護乾燥、撫平唇紋，還能在唇上留下一層若有似無的光澤，讓妝感顯得格外高級！Yahoo Style HK ・ 1 天前
向太爆初見14歲劉亦菲「全身名牌」太嬌氣不敢簽 出社會後「不裝大小姐了」贏盡口碑
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐在影視圈縱橫多年，見盡圈內人生百態，她近日拍片自爆與綽號「天仙」的女星劉亦菲初次見面的情境...Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
曾比特Mike傳跟隨師姐Gin Lee轉投英皇娛樂 霍汶希Mani親自回應
憑爆炸頭造型亮相成功入屋的歌手曾比特Mike參加選秀節目《全民造星II》嶄露頭角，之後簽約環球唱片正式加入樂壇，推出《我不如》等歌曲在各個樂壇頒獎禮均有收穫。其後，Mike轉戰內地市場，在《聲生不息》和《披荊斬棘》等節目均有好表現，名氣大增，23年更被導演王家衛欽點為其首部執導電視劇《繁花》獻唱插曲，Mike分別翻唱蘇芮的《再回首》和陳百強的《一生何求》，人氣旺盛。不過，今日就有傳Mike將約滿環球唱片，並轉投英皇娛樂。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
方力申陪老婆葉萱做產檢 興奮大讚BB女脊骨靚過佢：準備做爸爸喇
現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈要做爸爸，而BB女將於年底出世，真係可喜可賀呀！喺噚日（24日），方力申喺社交網站上載一段與老婆到醫院進行產檢嘅短片，期間仲順道參觀醫院嘅病房及產房。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
馬賽轉型從商 貴婦造型參觀內地大型企業 曾展現帶貨最高境界
馬賽（現名馬菀迎）2008年勇奪港姐季軍兼「最上鏡小姐」獎項，入行不久就備受TVB力捧，曾安排佢拍攝《當旺爸爸》、《九江十二坊》、《名媛望族》、《巾幗梟雄之諜血長天》等劇集。2013年，馬賽因連串桃色醜聞而被雪藏至完約，漸漸退出幕前。近年，馬賽轉戰內地娛樂圈拍攝網絡短劇，以及積極轉型從商，創辦自家養生品牌；成為女強人嘅馬賽日前獲邀參觀內地大型企業，並以一身貴婦造型現身與兩大知名企業交流。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
陳綺貞怎麼可能已經50歲？音樂節上露出小蠻腰，在生病後就研究飲食養生：學煮食令我不再當方型西瓜
陳綺貞怎麼還是那個樣子？日前出席鄂州銀河左岸音樂節的陳綺貞，穿著粉紅色蕾絲邊的露腰上衣，露出沒半點贅肉的肚子，充滿少女味的程度，令人幾乎忘掉了陳綺貞今年剛過了五十歲生日。快來跟這位凍齡歌姬學習，除了音樂使人年輕以外，背後是對護膚和飲食的擇善固執。Yahoo Style HK ・ 1 天前
美股日誌｜三指數三連跌 減息預期跌比特幣大瀉
美股連續三日下跌，道瓊斯指數跌超過170點，失守46,000點水平，標普500指數和納斯達克指數亦跌0.5%。個別AI相關股仍未止瀉，而大市其他行業表現亦顯得不濟。數據顯示美國經濟仍然堅挺，市場的減息預降温，美元轉強，美國國債息率普遍上升，尤其是短期債息。比特幣急挫，失守11萬美元大關。Yahoo財經 ・ 1 天前
中國禁「讀書無用論」 中西名人從輟學到億萬富豪之路
中國嚴打「讀書無用論」，但環顧中西，不少名人如蓋茨、朱克伯格、喬布斯等，都未完成大學學業卻成億萬富豪，反映成功往往靠天賦與機遇。Yahoo財經 ・ 1 天前
小米17旗艦手機售4499元起 Pro版搭載「妙享背屏」 電池續航勝iPhone 17
小米（1810.HK）秋季新品發布會昨晚舉行，對標蘋果iPhone 17的小米17系列旗艦機型正式推出，主打「小尺寸續航之王」，全球首發第五代驍龍8至尊版處理器，起售價4499元（人民幣．下同）。創辦人雷軍在會上亦透露，新車型小米YU7上市3個月，已交付超過4萬輛。信報財經新聞 ・ 1 天前