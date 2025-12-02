宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
12月回歸！永野芽郁將合作《初戀》木戶大聖
[NOWnews今日新聞] 日本女星永野芽郁先後爆出與已婚男星田中圭不倫、及坂口健太郎與妝髮師女友的三角風波後，形象火速暴跌、代言全數喊停，至今已連續4個月未公開露面。日前傳出Netflix邀請她拍攝新作，而近日有知情人士透露她將在12月開拍改編自韓國小說的愛情劇，合作因《First Love初戀》爆紅的木戶大聖。不過巧合的是，木戶大聖與田中圭、坂口健太郎都同屬Tristone娛樂，據悉，Tristone娛樂現在氣氛非常緊張。
據日媒《女性自身》報導，在2025年最後1個月，永野芽郁終於準備好要重新出發。據悉，永野芽郁在爆出不倫戀前，Netflix就邀請她參與戲劇演出，就算爆發醜聞後，也沒有變調。有知情人士透露，永野芽郁將主演改編自韓國小說的愛情劇，以《First Love初戀》爆紅的木戶大聖飾演她的戀人。而根據日前日媒的報導指出，永野芽郁這次與以往的清純人設不同，將會在新劇中形象大突破，因此就算陷入醜聞，製作組仍選擇繼續與她合作。
永野芽郁緋聞對象都同公司 Tristone娛樂超緊張
不過巧合的是，木戶大聖竟跟永野芽郁的緋聞對象田中圭、坂口健太郎同一個經紀公司，都是Tristone旗下藝人，再度引發外界熱議。根據娛樂圈相關人士透露，Tristone娛樂現在的氛圍非常緊張。
永野芽郁被捕捉與經紀人看演唱會 傳出在菲律賓拍寫真
然而，日前據日媒報導，永野芽郁10月底現身東京代代木體育館，欣賞創作歌手平井大的演唱會，同行者正是她的前經紀人。據現場目擊者透露，永野在演唱會結束後，還與前經紀人一同用餐，互動自然親暱，外界推測兩人可能正在討論復出演藝活動的具體計畫。
此外，也有消息指出永野芽郁在菲律賓拍攝寫真集，「永野本來就是年輕女演員中的頂級存在，曾出演多支大型品牌廣告，光是代言費收入就相當可觀。雖然不倫報導讓她一度失去這些機會，但26歲的她，其實也正站在擺脫『清純派』形象、轉型為成熟女星的關鍵時期。再說，被指為對象的田中圭仍照常接戲、甚至出國參加撲克賽事，看來影響不大；讓永野一人承受所有責難，確實也讓部分人質疑是否太過苛刻」。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
永野芽郁被封殺3個月現身！跟前經紀人親暱出門 見面原因超曖昧
永野芽郁當小三後年底回歸！Netflix堅持用她 遭爆已秘拍寫真集
坂口健太郎劈腿永野芽郁不敢露臉！取消釜山影展工作 官方證實了
其他人也在看
兩個施蒙尼出「塞」 祖利安奴：知道父親愛我
【Now Sports】常言道上陣不離父子兵，西甲馬德里體育會周二作客榜首巴塞隆拿，如果獲勝可追平積分，前鋒祖利安奴施蒙尼作為教練施蒙尼兒子，無論在公在私都希望可以攻破巴塞大門，並再次證明自己絕對不是靠父蔭。22歲的祖利安奴施蒙尼（Giuliano Simeone）與馬德里體育會的淵源，於8歲時曾經擔任球會球僮，而他之後加入河床青年軍，直至2019年才「重投」馬體會青訓，2022年升上一隊。其後數個球季，他先後被外借薩拉戈薩、艾拉維斯，兩年前，祖利安奴施蒙尼在友賽被鏟至左足踝扭曲變形，幸好沒斷送他的職業生涯，並於復原後變得更快、更強壯，2024/25年球季起重返馬體會。祖利安奴施蒙尼去年11月取得效力馬體會的首個入球，今年初在歐聯入波，而今季雖並非必然正選，但各項比賽上陣18場共有3入波、5次助攻。他憶述過去多次被外界質疑靠父蔭，他說：「我真的習以為常，能夠做的是集中精神，讓自己繼續成長、進步。我經常會重看比賽片段，並不是與父親一起看，有時我會問自己哪場踢得最好？之後重溫那些片段，然後再問自己，這表現真的是最好嗎？」祖利安奴施蒙尼指自己不會因為父親是球隊主教練，便認為有任何不同，而施蒙now.com 體育 ・ 4 小時前
許瑋甯邱澤結婚誓詞太動人，強勢的二人遇上彼此變得「恰到好處」：可以在對方面前毫無保留地做自己
許瑋甯、邱澤於 11 月 28 日補辦婚宴，星光雲集也蓋不過二人的甜蜜愛情！許瑋甯、邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣並於 2021 年登記結婚，今年 8 月更迎來小男嬰，一家三口幸福美滿。他們的結婚誓詞引起全網討論，強勢的二人成為對方的終生伴侶，真的比電影更讓人羨慕！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
劉松仁激罕分享錯綜複雜家庭背景 坦承曾冷待媽媽長達30年感愧疚
劉松仁為70年代TVB一線小生，曾出演《無業樓民》、《大時代》《名媛望族》及《華麗轉身》等劇集，不過自2015年拍畢TVB劇集《華麗轉身》就減少幕前工作。由於劉松仁近年並冇出席公開活動，亦冇參與劇集演出，曾傳出中風之傳聞；不過，劉松仁曾於去年作出回應，暗指相關報導失實，又分別現身深圳影迷聚會、與米雪、胡楓等藝人朋友聚會，打破傳聞。日前，劉松仁接受聖瑪加利大堂訪問，激罕分享與媽媽嘅母子感情，表示自己曾對媽媽不孝長達三十年。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
一路繁花2︳劉嘉玲同內地相親父母舌戰 堅持唔生育「再讓我選擇還是不生」
早前劉嘉玲參加嘅內地綜藝節目《一路繁花2》釋出預告片，嘉玲姐被當面問「不生孩子如何延續生命」時，直言「像我就是不想生」Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
新聞女王2｜60歲夏文汐被捕獲凍齡狀態驚人 網民：歲月不敗美人
現年60歲嘅夏文汐，喺80年代憑《烈火青春》及《唐朝豪放女》等電影爆紅，之後佢與拍拖兩個月嘅富商黃冠博閃婚，移居美國並退出娛樂圈。近年佢由美國返港，更宣布回國發展，近日佢喺熱播台慶劇《新聞女王2》中飾演「Madam阮雪君」一角，憑強勁氣場及實力演技備受關注，再度爆紅。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱安基苑棚網「即剪即燒」 現火舌 今早拆網 居民憂工程爆尾︱Yahoo．睇片
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火奪取過百人性命，正進行大維修工程的牛頭角居屋安基苑，與宏福苑同樣聘用鴻毅建築師有限公司為工程顧問。工程承建商偉利建築工程周一（1日）在安基苑示範燒棚網，向住戶證明棚網符合安全標準。惟有住戶家屬向《Yahoo新聞》提供片段所見，其中取自屋苑C座的棚網樣本，地盤工燃點了 20 多秒起火，其後燒近兩分鐘才熄滅，過程中有火舌掉下。有觀看測試的居民稱：「着咗好耐，乜都燒咗啦！」由於鴻毅建築師兩名董事涉貪污被捕，住戶家屬亦擔心出現「監督真空」， 憂工程變「爛尾」。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
前港男梁裕恆曾任消防員 Threads出PO「每次出車都好興奮」被網民炮轟不恰當
大埔宏福苑於11月26日發生大火造成嚴重傷亡，無數市民失去居所，引起全球關注。全港市民都非常感謝消防員英勇無畏，奮不顧身地滅火及救人，而2016落選港男梁裕恆亦曾做過消防員，近日喺社交網站出PO分享自己曾參與2016年牛頭角迷你倉大火嘅救援行動，其言論被網民炮轟。佢喺事隔一日後發文道歉，不過之後又del走道歉PO。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
李美慧罕晒坐飛機頭等艙照片惹粉絲驚嘆 與富豪老公相差25年曾不被睇好
有「御用宮女」之稱嘅李美慧於2018年嫁畀大25歲嘅百億富商曾文豪，婚後先後誕下一女一子，選擇淡出鎂光燈，專注家庭生活。身為百億豪門媳婦嘅李美慧從不張揚，絲毫不炫富，更不時帶孩子去茶餐廳用餐。然而，李美慧喺日前於社交平台罕晒搭乘飛機頭等艙嘅照片；照片中，李美慧身處飛機頭等艙，悠閒地看著電影，面前擺滿精緻果盤和魚子醬，寫道：「Hi Dubai。」引來粉絲驚嘆。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
廣東模特兒大賽大媽冠軍 拍片澄清冇俾幾十萬換獎 一口廣式普通話好搶耳
深圳早前舉行咗一場「國際模特兒大賽」，網民見到冠軍人馬由樣貌到身材都同「模特兒」三個字有好大落差，紛紛O咀兼且負評毒舌出晒嚟Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
柯震東手搭人妻許瑋甯香肩遭批「貴圈真亂」 本尊高EQ回應
【on.cc東網專訊】台灣女星許瑋甯與老公邱澤日前在台北補辦婚禮，藝人好友紛紛到場祝福。近日社交網貼文公開柯震東與兩人的合照，發文者捉住「搭肩」動作唔放，酸稱「界線感薄弱」、「貴圈真亂」，貼文一出隨即引發討論。沒想到柯震東稍後親自現身留言區，幽默回應後，風向立刻東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
宏福苑五級火︱香港寬頻向災民多次推銷續約 公司致歉涉事銷售員停職 安置新居後提供 24 個月免費服務︱Yahoo
香港寬頻今日（2 日）回應，向所有受影響居民，尤其是 Eric 及其家人致以最深切與誠摯的歉意。香港寬頻解釋，當日已即時下令，將受災客戶資料從名單中隔離，惟前線銷售系統未能完全同步更新，最終令居民造成嚴重滋擾。公司指，涉事銷售人員因嚴重失察及行為不專業，已被即時停職，並承諾所有受影響客戶豁免一切月費，待安頓新居後，再重新提供 24 個月免費服務。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
徐子珊投資珠寶生意 親自設計隨附手寫信予粉絲被讚窩心
徐子珊2004年勇奪香港小姐冠軍，加入TVB後隨即獲力捧，拍攝過《My盛Lady》、《美麗高解像》、《雷霆掃毒》等多部劇集，又曾進軍樂壇，跳唱歌《Hit me》令人印象深刻。徐子珊又投資7位數字創立自家珠寶品牌Kate Tsui，成為珠寶設計師及珠寶網店老闆娘。不過，2019年，徐子珊讀完心理學碩士後無預警宣布退出娛樂圈，而且近乎銷聲匿跡，就連老拍檔吳卓羲曾於去年自爆無法聯絡徐子珊。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜維修政策記招因「部門通知」取消 民協廖成利李庭豐被國安處邀會面｜Yahoo
大埔宏福苑五級火至今（2 日）發生第七日，行政長官李家超今早宣布，將會就火災成立「獨立委員會」，由一名法官主持，審視事故的起火及迅速蔓延的原因，以及其他相關問題，以防止同類悲劇再次發生。另一邊廂，民協主席廖成利、副主席李庭豐，身兼民主黨中委的城市規劃師吳永輝以及其他公民社會代表，原定計劃在今午 3 時舉行「高樓維修政策」議題的記者會，並探討火災善後工作；不過主辦方今早通知，「因有部門通知，記者會需要取消」。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
日本替代｜ 內地掀「日本替代」熱潮 泰國重返熱門目的地榜首 南韓旅遊熱度可望創近年新高
中日關係在日本首相高市早苗的涉台言論後急速惡化，內地政府隨即出手要求航空公司削減赴日機票。剛開始時，小紅書仍有...BossMind ・ 6 小時前
宏福苑五級火 ⎢ 記者問為何不設獨立調查委員會 陳國基無回應
政務司司長陳國基今日傍晚（2 日）會見傳媒，簡介立法會選舉安排。有記者借機就今早行政司官李家超公佈的「獨立委員會」提問，為何政府不成立獨立調查委員會。陳國基並無回應，新聞官更提示記者，今次會見傳媒只聚焦立法會選舉安排。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
昆凌紐西蘭度假美翻！周杰倫牽兒子陪玩閃爆 一家三口坐纜車畫面超治癒
近日，多位遊客在紐西蘭巧遇周杰倫與昆凌一家三口，不少人看到他們陪兒子搭纜車的畫面，也發現周杰倫正在錄製《周遊記》，一邊工作、一邊帶家人旅行。昆凌當天狀態良好，和家人的互動畫面散發幸福氛圍。姊妹淘 ・ 6 小時前