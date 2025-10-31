專訪郭晉安｜稱《金式森林》與陳曉華「愛上」對方
12月文化教育盛事｜第十屆「兒童書展」精準打造親子版塊最強機遇！
第十屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」（兒童書展）將於2025年12月載譽而歸，以「兒童中外文化藝術交流世界」為主題，積極串連粵港澳大灣區，推動文化藝術發展！作為業界領先平台，「兒童書展」深諳親子版塊經營之道，致力為參展商打造最高效的銷售與品牌推廣渠道。
背靠大灣區 輕鬆開拓新機遇
歷屆「兒童書展」皆於亞洲國際博覽館（亞博）舉行，亞博位置與澳門珠海僅一橋之隔，從亞博出發，30分鐘車程直達珠海，45分鐘抵達澳門，參展商與家庭參展人士可輕鬆駕車或乘搭跨境巴士往返。此外，亞博與香港國際機場無縫銜接，機場快綫僅9分鐘抵達市區（九龍站），方便內地及海外訪客轉乘高鐵或飛機。憑藉粵港澳大灣區一小時生活圈的獨特地理優勢，「兒童書展」可謂極具交通與區位優勢！
各大書商 鼎力支持
「兒童書展 」全方位照顧兒童及青少年各階段不同閱讀需要，書籍類型豐富，從中英文圖書、補充練習、教材、繪本及漫畫等一應俱全。歷屆「兒童書展 」獲各大書商（排名不分先後）包括：三聯、中華、商務、萬里、天地圖書、聯合新零售、東立、柏雅、教育網絡、Active Minds、Fun To Read、Seeds Children’sBookstore、D Mind & the Prince及DR-Max鼎力支持。
多元化展區 完美滿足家庭需要
歷屆「兒童書展」特設不同展區，滿足家庭及各年齡層小朋友需求。第十屆「兒童書展」首度新設「兒童華爾街—兒童財商教育展區」，香港譽為國際金融中心，「兒童財商教育」不僅培養小朋友理財技能，更是塑造他們終生價值觀與決策能力的關鍵基礎。透過沉浸式互動體驗幫助孩子從小建立正確的金錢觀，超前部署，回應新時代需求！
此外，第十屆「兒童書展」再度設「香港學校展區」、「大灣區BB展區」及「親子吃貨美食區」等展區，一站式提供由嬰兒至學齡兒童生活及教育所需。
線上線下 全方位宣傳推廣
第十屆「兒童書展」採線上線下全渠道融合策略，結合線上精準觸達與線下沉浸體驗，全方位宣傳推廣，目標覆蓋粵港澳大灣區廣大親子家庭。大會於本地及國內線上平台大力宣傳，除了透過本地主流媒體報導宣傳，更邀請名人及親子KOL合作，加強推廣力度。
此外，大會亦將邀請專業團體參觀，包括：各大教育工作者聯會/協會、教育機構、全港小學、幼稚園課外活動主任及老師及慈善團體等，提供廣闊平台，以助親子業界不同持分者互相交流。
第十屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」
日期：2025年12月12-14日
時間：10:00-20:00
地點：亞洲國際博覽館5,7,9,11號展覽廳
標準票價：成人$100、兒童$50
官方網站：https://www.childrensbookfair.com.hk/
一年一度萬聖節將至，在這個集刺激、魔法與歡樂於一身的節日中，大人細路都可名正言順扮鬼扮馬參加各式各樣的活動！Yahoo購物專員今次精選了25大本地萬聖節活動，包括兩大主題樂園大型活動：香港海洋公園有哈囉喂全園祭、香港迪士尼有「Disney Halloween Time 2025」；親子活動有香港樂高探索中心「小魔怪狂歡派對」、冰上鬼馬南瓜哈囉喂、萬聖節手工糖果工作坊、萬聖節開篷巴士團、圍方嘩鬼樂園、三眼仔與史迪仔期間限定店；想刺激一點有由青年旅舍改造成的恐怖鬼屋、伊藤潤二恐怖體驗展；欲了解鬼怪文化的有城巴x藍屋開篷巴士團及「仵」講吾知電車夜遊等，本文將持續更新，立即往下睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前