12月文化教育盛事｜第十屆「兒童書展」精準打造親子版塊最強機遇！

第十屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」（兒童書展）將於2025年12月載譽而歸，以「兒童中外文化藝術交流世界」為主題，積極串連粵港澳大灣區，推動文化藝術發展！作為業界領先平台，「兒童書展」深諳親子版塊經營之道，致力為參展商打造最高效的銷售與品牌推廣渠道。

歷屆「兒童書展」人流暢旺，吸引本地及國內外旅客入場。

背靠大灣區 輕鬆開拓新機遇

歷屆「兒童書展」皆於亞洲國際博覽館（亞博）舉行，亞博位置與澳門珠海僅一橋之隔，從亞博出發，30分鐘車程直達珠海，45分鐘抵達澳門，參展商與家庭參展人士可輕鬆駕車或乘搭跨境巴士往返。此外，亞博與香港國際機場無縫銜接，機場快綫僅9分鐘抵達市區（九龍站），方便內地及海外訪客轉乘高鐵或飛機。憑藉粵港澳大灣區一小時生活圈的獨特地理優勢，「兒童書展」可謂極具交通與區位優勢！

各大書商 鼎力支持

「兒童書展 」全方位照顧兒童及青少年各階段不同閱讀需要，書籍類型豐富，從中英文圖書、補充練習、教材、繪本及漫畫等一應俱全。歷屆「兒童書展 」獲各大書商（排名不分先後）包括：三聯、中華、商務、萬里、天地圖書、聯合新零售、東立、柏雅、教育網絡、Active Minds、Fun To Read、Seeds Children’sBookstore、D Mind & the Prince及DR-Max鼎力支持。

「兒童書展」書籍類型豐富，從中英文圖書、補充練習、教材、繪本及漫畫等一應俱全。

展期內購買書籍的家長絡繹不絕。

多元化展區 完美滿足家庭需要

歷屆「兒童書展」特設不同展區，滿足家庭及各年齡層小朋友需求。第十屆「兒童書展」首度新設「兒童華爾街—兒童財商教育展區」，香港譽為國際金融中心，「兒童財商教育」不僅培養小朋友理財技能，更是塑造他們終生價值觀與決策能力的關鍵基礎。透過沉浸式互動體驗幫助孩子從小建立正確的金錢觀，超前部署，回應新時代需求！

此外，第十屆「兒童書展」再度設「香港學校展區」、「大灣區BB展區」及「親子吃貨美食區」等展區，一站式提供由嬰兒至學齡兒童生活及教育所需。

小朋友可參與各種互動活動。

「香港學校展區」約有300間本地幼稚園、小學、中學及大專院校參與，一連三日舉辦多場講座、學生表演及演講。

家長可直接與學校的老師及教職員對話及查詢。

家長可觀看學生表演，從而更了解學校教育理念、校風等。

歷屆「大灣區BB展區」舉辦的「超級BB爬行及搬公仔大賽」，都吸引大量家庭入場參與。

家長更會為BB們精心打扮，增添現場氣氛。

線上線下 全方位宣傳推廣

第十屆「兒童書展」採線上線下全渠道融合策略，結合線上精準觸達與線下沉浸體驗，全方位宣傳推廣，目標覆蓋粵港澳大灣區廣大親子家庭。大會於本地及國內線上平台大力宣傳，除了透過本地主流媒體報導宣傳，更邀請名人及親子KOL合作，加強推廣力度。

此外，大會亦將邀請專業團體參觀，包括：各大教育工作者聯會/協會、教育機構、全港小學、幼稚園課外活動主任及老師及慈善團體等，提供廣闊平台，以助親子業界不同持分者互相交流。

第十屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」

日期：2025年12月12-14日

時間：10:00-20:00

地點：亞洲國際博覽館5,7,9,11號展覽廳

標準票價：成人$100、兒童$50

官方網站：https://www.childrensbookfair.com.hk/

