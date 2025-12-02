2025前最後衝刺！12月桃花運爆棚星座Top3，年底脫單機率暴增

文／星座專家沛倢

巨蟹座

情感回暖，愛在細節裡慢慢發酵

12月是溫柔回流的月份。巨蟹散發出一種想被照顧也願意照顧的能量，讓人特別想靠近。特別是那些熟識已久的朋友、同事或舊愛，都可能在這段時間重新進入你的生活。

單身的巨蟹容易被暖心型的人吸引，也可能發現自己對某個一直陪在身邊的人產生新的好感。若有心儀對象，別急著表白，用關心和陪伴拉近距離更有效。

有伴的這個月感情溫度上升，適合一起過節、一起做些溫馨的小事。巨蟹的體貼會讓對方感受到滿滿安全感，也可能因此有更深層的承諾或共識。

雙魚座

浪漫氛圍爆棚，命定緣分近在眼前

雙魚依舊桃花能量持續著，特別容易吸引浪漫能量。無論在聚會、展覽、課程甚至只是喝杯咖啡的瞬間，都可能遇見讓你心動的人。這是一個充滿靈感與共鳴的月份，雙魚的直覺比平常更準，對誰有感覺、誰是真心，都能一眼分辨。

單身的雙魚有機會遇到靈魂共振的對象，會遇上一款「聊著就忘了時間」的對象。有伴的則進入心靈契合期，兩人更容易互相理解與包容。若計畫一起旅行或慶祝節日，氣氛會充滿粉紅泡泡讓人心動。

射手座

熱情重燃，戀愛火花一路延燒

射手在12月正式迎來愛情反攻！魅力和自信回來了，整個人狀態明亮又充滿冒險感。這個月的射手特別容易吸引欣賞你樂觀、直率的對象。

單身的射手會在旅途、聚會或工作交流中遇到頻率相合的人，對方通常開朗、敢愛敢恨，讓你忍不住想更靠近。

有伴的射手則重拾戀愛熱情，兩人願意一起突破日常的慣性，安排小旅行或共度節慶時光，都能讓感情再升溫。

十二月愛情小提醒

巨蟹：愛從細節開始，溫柔是最大的武器。

雙魚：浪漫很好，但要記得腳踏實地。

射手：熱情是優勢，穩定是下一步。

