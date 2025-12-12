12月香港好去處｜顛覆斷捨離！歐陽應霽xPMQ味道圖書館《不斷不捨不離》展覽

專訪陳凱琳｜港姐轉型KOL 三子之母力勸大家生仔前要三思
「斷捨離」的思維風靡多年，但資深跨媒體創作人歐陽應霽（阿齋）卻反其道而行，提出「不斷不捨不離」的全新生活哲學！這個概念不僅集結成書，阿齋更與PMQ元創方「味道圖書館」合作，將之延伸成為一場限時展覽：《不斷不捨不離》。展覽除了展出31件阿齋本人與17位跨界別好友「無法斷捨離」的私密珍藏外，期間更舉行連場工作坊，從多個角度探討人與器物之間的修復、共存與再生關係，為大家帶來一場深層又貼近人生的靈魂拷問。
「三不」概念：向「斷捨離」致敬的深層反思
歐陽應霽提出的「不斷不捨不離」並非單純的反話，而是對「斷捨離」倡導者和實踐者的致敬。相對於大眾輕率地將「斷捨離」理解為簡單的「丟東西」或「收納」，阿齋主張在行動前應先進行深層反思，梳理人與器物之間複雜糾纏的關係。所謂「不斷」，是再三端詳器物在不同時段的狀態，以連接過去與未來；「不捨」，是嘗試用修復的方法，達至人與器物的可持續循環；而「不離」，則是用手工和科技為身邊器物做好檔案記錄，妥善保存回憶。這場展覽的意義，正是探討人與器物的共存與再生，提醒我們在變幻的時代中，主動為身邊的人、情、物、事作記錄。
「衣食玩用」四部分與18位好友的無私分享
《不斷不捨不離》展覽分為「身上衣」、「食為天」、「玩痛快」和「必有用」四部分，阿齋除了將多件視若瑰寶的衣物、食器、玩具與日常物品與大家分享外，更邀請了共17位來自不同界別的好友，一同帶來他們「無法斷捨離」的珍藏，親自執筆細說背後的動人故事。這17位熱愛生活與創作的好友，包括著名形象顧問劉天蘭、電影美術指導文念中、心性療癒師素黑、飲食節目主持Andy Dark等等。展覽期間，阿齋與好友們更會親臨現場，與大眾娓娓道來每個不斷不捨不離的故事，讓展覽成為一場連場記憶與情感的私密分享會。
跨界別器物：從波子棋到巨型蛋拂的動人故事
展覽中不乏充滿回憶的精選器物，例如著名形象顧問劉天蘭帶來了她視若珍寶的六十年代彈子跳棋，以粒粒波子滾存歲歲童年回憶。媒體人何秀萍則帶來了她與應霽好友開家品店時「一見鍾情」的白碗，輾轉多年始終長踞碗櫉C位，陪伴她走過冷暖。電影美術指導文念中則分享了爸爸留下的小鐵鎚，讓他想起父親工作時的力量與溫暖。飲食節目主持Andy Dark則將當年廚藝學校的巨型蛋拂當作咪高峰，發掘廚師們對飲食的見解。而歐陽應霽本人則分享了來自巴西亞馬遜河岸、圖案花式乾淨利落的草編網袋，讚歎其原始樸拙的工藝美術價值。
工作坊與未來：延續「三不」精神的啟發與延伸
在展覽期間，阿齋與一眾嘉賓將舉行連場精彩工作坊，從飲食、療癒、設計與日系惜物等多個角度，探討身邊器物如何與人建立情感和發揮療癒力量。種種與「不斷不捨不離」千絲萬縷的課題，將在工作坊中與大眾一一探討。
不斷不捨不離 Let It Be – Threads of Memory
日期：即日至12月21日
時間：上午11時至下午6時（逢星期一休館）
地點：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方H501–H504味道圖書館
費用：全免
官方網站：按此
