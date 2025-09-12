12歲長期病患男童感染甲流 兒童深切治療部留醫

【Now新聞台】一名有長期病患的12歲男童感染甲型流感，在兒童深切治療部留醫，情況穩定。

該名男童周四發燒、咳嗽和氣促，到律敦治醫院急症室求醫，之後轉到兒童深切治療部。其鼻咽拭子及咽喉拭子樣本對甲型流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克。

衞生防護中心指他曾接種24/25季度流感疫苗，他入住的院舍另有7名宿生出現輕微流感病徵，毋須入院。中心建議院舍實施感染控制措施，徹底清潔消毒及增加消毒頻率。

