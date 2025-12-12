「12粒提子許願大法」2024年底大熱，2025年有願望成真嗎？西班牙傳統掀熱潮，吃完就可以出pool遇真愛？

2024年底在Threads上掀起了「12粒提子許願大法」，這是西班牙的一個民間跨年夜傳統，在跨年夜吃12粒提子，並許下願望，相傳就會為來年帶來好運甚至願望成真。當時，Threads上脆友更指，「12粒提子許願大法」有助許下戀愛願望，祈求來年脫單成功。好了，來到了2025年的12月了，來個殘酷的結算，有做「12粒提子許願大法」的朋友，有願望成真嗎？

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

廣告 廣告

「12粒提子許願大法」，這西班牙習俗叫「Las doce uvas de la suerte」（12顆幸運葡萄），是在19世紀阿利坎特葡萄豐收促銷演變而來。西班牙人守電視聽皇家郵局鐘聲，每聲間隔約3秒吃一顆，象徵每月好運，還能避邪。

（ Getty Images ）

這習俗傳到來亞洲，變成了許願熱潮，更演變成跨年夜的戀愛脫單的小技巧：步驟是先默念願望（如脫單），在跨年夜倒數36秒內，每3秒一顆吃下提子，在吃最後一顆時，許下想要真愛，祈求來年脫單成功。提子建議選甜無籽小粒會更易成功，同時都是方便吞下提子不被嗆到。

（Getty Images）

到了2025年底，有「脆友」就開始結算，有誰是有在2024年底跟上「12粒提子許願大法」的朋友，在2025年是成功戀愛呢？掀起了熱討。確是有網友分享是成功出到pool的，亦有網友更分享小秘訣「買啲唔好咁大粒😌」，也有網友分享當時「許願有工返，冇許願要出pool😂本來純粹玩下，點知依家真係有份FT返🙈」。（Threads貼文）

（Threads圖片）

「12粒提子許願大法」只是一個傳統習俗，沒有確實的科學根據，但在跨年夜許願也許都是個機會讓自己整理一下想擁有的東西，祈求一切好運降臨。各位想許願的朋友都可以試試看，同時都溫提小心吃，別嗆到喔～

（Getty Images）

赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

Spotify Wrapped 2025年度總回顧新增「聽歌年齡」，歌單反映心境，網民為令年齡降低狂聽《Baby Shark》？

2025牛津年度字「Rage Bait引戰」點解？暗藏「網絡情緒操縱」，成為負能量源頭

Pantone 2026年度色「雲朵白」出爐！再見「摩卡慕絲」迎來令人身心放鬆、乾淨寧靜的雲朵白色