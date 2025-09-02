12蚊店清潔用品推介｜精選20款Daiso清潔好物 化妝掃清潔劑/內衣專用洗衣液/清潔海棉/隙縫清潔刷

正所謂「工欲善其事，必先利其器」想省力之餘，又能事半功倍？Daiso 12蚊店就有不少性價比高的清潔用品，如清潔手套、清潔海綿、家居清潔劑等，性價比極高。即睇Yahoo著數專員為你推薦20款清潔好物，一次過搞掂廚房、廁所、浴室清潔，輕輕鬆鬆用各便利工具打掃做到家居清潔零死角！

日用居家清潔用品推介

1. 即棄膠手套

家居清潔及大掃除前，首要戴上塑膠手套保護雙手，使用清潔劑時免得傷到手，而且抹塵或收拾整理時更衛生乾淨。膠手套除用於大掃除、烹飪、垃圾處理外，更可用在護理、美容和理髮工作等等用途。即棄膠手套一包共有120隻，更有S、M、L，3種碼數選擇，性價十分比高！

即棄膠手套

2. 化妝掃專用清潔劑

這款清潔劑於日本製造，不含香料及色素，能有效清除化妝掃上的污垢。只需根據掃頭大小及污漬程度調整使用量，每次大概用5mL至8mL即可為化妝掃「沖返個靚涼」，全枝約可使用最多16次！

化妝掃專用清潔劑

3. 化妝粉撲及海綿專用清潔劑

化妝粉撲及海綿專用清潔劑同樣於日本製造，能有效清除化妝粉撲及海綿上的污垢，無論是粉狀或液體狀粉底殘留的化妝品，均可輕鬆洗淨。清潔劑採用中性配方，較弱鹼性或鹼性清潔劑更溫和，不易損害粉撲材質。

化妝粉撲及海綿專用清潔劑

4. 內衣專用洗衣液

相信各位女士有聽聞過這款DAISO女士必買洗衣液。這款內衣專用洗衣液能有效清除經血時的血跡及分泌物污漬，令衣物潔淨如新！

內衣專用洗衣液

5. 玻尿酸除菌濕紙巾

由日本製造的玻尿酸除菌濕紙巾，除菌達99%。濕紙巾分為兩款，一款為無酒精，保護雙手以免受刺激而敏感；另一款為含酒精，令油污更易融解，而每包濕紙巾共有4小包，每包10張，數量夠多絕對是實惠之選。

無酒精玻尿酸除菌濕紙巾（左）；含酒精玻尿酸除菌濕紙巾（右）

6. OchiOchiV科技清潔海棉方塊

相信大家對ＯchiOchiV這個牌子不陌生，這款科技清潔海棉方塊不需清潔劑，亦不用使勁刷洗，就能輕鬆擦除污漬。對去除水垢、浴室積垢及油漬等污垢效果特別顯着！

OchiOchiV科技清潔海棉方塊40個裝（左）；16個裝（右）

7. OchiOchiV除塵清潔滾輪 替換膠紙

OchiOchiV除塵清潔滾輪 替換膠紙採用斜切線設計，容易撕斷。適用於各品牌標準尺寸清潔滾輪。

OchiOchiV除塵清潔滾輪 替換膠紙

8. 除塵清潔滾輪

除塵清潔滾輪能方便及快速清除衣物、傢俬及汽車座位上的寵物毛、灰塵及絨毛等，較用吸塵器快捷。手柄附孔，容易掛起存放，可配合上述提及的除塵清潔滾輪替換膠紙使用，一次過能在DAISO方便購入一套除塵清潔滾輪及膠紙。

除塵清潔滾輪

9. 多用途隙縫清潔刷

以普通的膠水樽配合附設的膠噴嘴，用清潔刷簡單在水樽加水就能直接伸過縫隙，仔細地打掃家中「窿窿罅罅」位，方便又快捷！

多用途隙縫清潔刷

10. OchiOchiV替換式地板清潔濕紙巾

適用於各品牌地拖，能有效清除皮脂污垢及食物殘渣，亦可用於木地板及膠地板等表面。另外，濕紙巾可雙面使用，可將其功用最大化！

OchiOchiV替換式地板清潔濕紙巾

廚房清潔用品推介

11. 去油清潔濕紙巾

這款濕紙巾由日本製造，使用高機能合成界面活性劑，能夠清潔頑固油漬及除菌，適合用於去除電磁爐、煤氣爐及抽氣扇的污垢！不過界面活性劑有刺激性，長期接觸皮膚或導致富貴手及皮膚紅腫等，使用時要戴上手套，也要防止兒童接觸。

去油清潔濕紙巾

12. 蘆薈溫和配方 廚房用洗潔精

這款廚房用洗潔精以蘆薈溫和配方製成，性質溫和，在清洗餐具同時，更加不損雙手肌膚，給予雙手充份保護，避免手部乾燥及敏感。

蘆薈溫和配方 廚房用洗潔精

13. 水樽清潔錠劑

一包就有120個海綿粒，性價比高。無論保溫瓶或PET膠樽，只需放入水樽中加水搖晃，就可以清潔水樽內部。值得留意的是，此產品的海綿粒主要成分是三聚氰胺，所以使用時水溫不要超過40度，或接觸酸性液體，以免產生有害物質。

水樽清潔錠劑

14. 快速清潔器

這款雙面清潔器非常適合日常清潔！正面採用薄膜邊緣，能有效去掉電磁爐上的油脂和溢出物，IH爐電磁爐亦十分適用。而背面採用超細纖維材質，可有效清除水槽周圍的水滴。

快速清潔器

15. 回轉式水瓶用清潔刷

平時清潔水樽時經常要伸手入內，費力外又未必清潔得十分乾淨。這款清潔刷設計為可旋轉、具有彈性的刷頭，可以徹底清潔水瓶！

回轉式水瓶用清潔刷

浴廁清潔用品推介

16.ＯchiOchiV檸檬酸清潔濕紙巾

ＯchiOchiV檸檬酸清潔濕紙巾同樣在日本製造，一包共有25張。ＯchiOchiV含檸檬酸成分的清潔濕紙巾，特別適用於清除肥皂殘留及水垢等污漬，及日常清潔洗手盤，可說是浴廁好幫手！

ＯchiOchiV檸檬酸清潔濕紙巾

17. 廁所印章式清潔凝膠

有時馬桶或會發出難聞的異味，使用廁所印章式清潔凝膠可達到除臭效果。每次沖水時，凝膠會釋放清潔成分，透過水流擴散，有效清潔水面及馬桶邊緣位置，保持潔淨。每次使用可維持約一星期清潔效果，共可用6次。

廁所印章式清潔凝膠

18. 除霉噴霧

香港天氣潮濕，浴室及瓷磚縫隙更十分容易發霉。這款除霉噴霧適用於浴室瓷磚接縫、小型物件、橡膠密封圈等窿窿罅罅位置，有效去除霉菌，保持清潔衛生。

除霉噴霧

19.ＯchiOchiV馬桶清潔錠

以香皂的香氣抑制廁所異味，保持清新！用法十分簡單，將清潔錠從紙板上取下後，不需撕開包裝，直接放入水箱，水流的顏色為藍色，當水的顏色變淡後，更換新的清潔錠即可。

ＯchiOchiV馬桶清潔錠

20. 排水口隔網

適用於浴室及廚房淺型排水口，網洞設計，有效阻隔毛髮等雜物流入下水道，防止堵塞。而且即棄收納袋的設計方便收集毛髮及雜物，清理簡單又方便使用。一包共有55個，約每星期更換一次即可！

排水口隔網

