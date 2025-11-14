最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
12蚊店推介｜精選15款Daiso實用換季收納用品 3連掛衣架／櫃桶分隔板／衣架用掛鉤
最近天氣忽冷忽熱，早晚的涼意越來越明顯，相信不少人已開始整理換季的衣服。但煩惱也隨之而來：現在就要把厚重的外套和羽拿出來嗎？真的不能再穿T恤和短褲嗎？面對有限的家居空間，加上這種忽高忽低的氣溫，該不該換季讓人煩惱不已。以下為大家精選15款Daiso必買收納用品，半日便能輕鬆騰出一半的衣櫃空間，Daiso週末更有限時優惠，週末入手收納用品更抵！
1.布製收納箱
布製收納箱採用開口箱式設計，讓日常收納變得更加簡便！無需掀蓋，物品可以輕鬆放入或拿出，特別適合經常使用的衣物、玩具或日用品。這種輕巧耐用的布製材質可以摺疊收起，空置時完全不佔空間，靈活使用。
適用收納情境：整理兒童玩具、換季衣物或日常雜物，特別適合需要頻繁取用的重要物品。
2.櫃桶分隔板
櫃桶分隔板是整理內衣褲、打底衣物和襪子的理想工具。在香港變幻莫測的天氣下，它也能幫你妥善放置輕薄的夏季衣物，讓抽屜內部區隔清晰，輕鬆找到所需物品。
適用收納情境：適合整理輕薄的衣物
3.直取式收納箱
收納箱設計為向上揭蓋式斜門，堆疊後只需輕輕揭蓋，即使是最底層的收納箱也能輕鬆取物和放物，完全擺脫傳統整理箱的翻箱倒櫃，讓你優雅地完成直取收納。
適用收納情境：需要堆疊擺放和頻繁取用的衣櫃、儲藏室、兒童房和書房等
4.壓縮收納袋
壓縮收納袋是換季的必備神器。Daiso提供多款不同類型和尺寸的壓縮收納袋，適合各種衣物，還有3格吊掛式壓縮收納袋，讓分散的衣物分門別類放在一起。將整理好的衣物和床品放進袋內，使用吸塵機進行壓縮，能有效節省空間，釋放出更多空間給當季衣物！
適用收納情境：適合存放不常用的各類衣物，讓衣櫃的空間更靈活。
5.折疊式透明收納袋（附把手）
透明材質讓內容物一目了然，側面提把設計便於橫向收納，長寬相同的款式可整齊堆疊，適合收納漫畫、換季衣物、枕頭、棉被和玩具小物等。不使用時可摺疊，節省空間，十分方便。
適用收納情境：用於收納換季衣物、被單和枕頭，可輕鬆放在衣櫃、床底或架上，方便尋找和拿取。
6.衣物防麈袋
收納袋可防污防灰塵，附有透明窗口讓你清楚看到內容物，側拉鍊設計方便衣物放入和取出，能有效隔絕灰塵、毛髮和濕氣，讓衣櫃和儲物空間更加整潔。
適用收納情境：可用於收納西裝外套、長裙、大衣等等衣物。
7.大容量床下收納袋
善用床下空間高效收納！輕便不織布材質防塵透氣，專存換季衣物、床單棉被。扁平設計完美隱藏零散雜物，拉鍊開合保持整潔有序，換季收納必備神器！
適用收納情境：整理換季衣物、被單或雜物
8.可重用乾燥劑
香港天氣較潮濕，容易導致衣物受潮發霉，多數家庭都會於衣櫃放置乾燥劑。這款可重用乾燥劑不僅能吸濕防潮，還能無限循環使用！當吸濕指示顏色變為粉紅色時，只需將乾燥劑放在太陽下曬半天，就能恢復吸濕效果。吸濕防潮同時減少浪費，常備省錢神器！
適用收納情境：保護衣物達到防潮效果
9.鞋用脫臭吸濕劑
香港潮濕氣候必備，放入鞋內即防霉、除臭、吸濕！適用皮鞋、運動鞋及長靴，強力吸濕保持鞋櫃及鞋清爽。
適用收納情境：保護鞋子達到除臭吸濕效果
10.玫瑰味大容量吸濕劑
大容量的吸濕劑可放置於壁櫥、衣櫃、收納區、鞋櫃內吸濕，當液體蓄滿即換，可使用約3至4個月，較重用款吸濕量高。玫瑰味的吸濕劑自帶淡雅玫瑰香氣，轉季取衣就再無霉味困擾！
適用收納情境：保護衣物、收納物、鞋子等等達到防潮效果
11.衣服收納托盤
終結「摺好又亂」噩夢！3cm內薄身衣物層疊收納，更容易抽出單件衣物同時不整亂上下層衣物。
適用收納情境：收納各種容易散亂的薄身衣物
12. 3連掛衣架
衣架採用創新的垂直掛放設計，一個衣架就能同時整理多件衣物大量節省橫向空間，保持衣櫃井井有條！冬衣買多了新衣物也不怕「爆櫃」了！
適用收納情境：適合需要掛放多件衣物又想節省空間的用戶
13.附蓋膠收納盒
利用縫隙空間，於床底隙/衣櫃頂輕鬆堆疊，讓收納更整潔。有蓋膠設計令衣物不會沾滿灰塵，轉季將衣物收進收納盒中用一流！
適用收納情境：適合用於整理換季衣物、被單或雜物。
14.收納盒
換季時，總有一些衣物不確定是否需要收起來。收納盒可暫存薄外套、毛衣等季節過渡衣物，待天氣穩定再作處理。
適用收納情境：適合用來收納經常穿的薄外套或短袖衣物。
15.衣架用掛鉤
衣架用掛鉤能在同一位置多掛近兩倍衣物！只需將掛鉤鉤在衣架上，然後將另一個掛鉤鉤在鉤部分上即可。除了收納功能外，更可用於自由組合上下身衣服拼湊出「是日穿搭」，出門配搭快狠準，自然打扮更輕鬆！
適用收納情境：適合需要掛放多件衣物又想節省空間的用戶
