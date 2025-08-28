「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人
降溫神器2025｜23款人氣降溫用品推介 定妝降溫二合一噴霧/IKEA涼感系列/Uniqlo AIRism衫低至$59
Yahoo著數為你整合夏日消暑必備之物，即睇內文：
雖然二十四節氣「處暑」已過，但近期香港天氣不穩，打風前天氣十分悶熱，行出街未夠幾步就已經滿頭大汗。Yahoo著數專員為你搜羅了從頭到腳的降溫法寶——輕爽透氣的穿搭、隨身迷你風扇、涼感床品、定妝及身體噴霧等23款人氣熱賣的降溫神器，從臉部定妝到全身降溫一應俱全。不論是平價實惠還是貴價享受，這些降溫神器，讓你由內到外對抗悶熱天氣！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
$100以下降溫神器推介：
1. Biore 降10度冰極噴霧
特價：$29.9｜
原價：$55.9
Biore降10度冰極噴霧採用獨家降溫技術，能瞬間降低肌膚表面溫度10度！清新的皂香配方不僅能中和汗味，還能持久保持清爽不黏膩。只需直接噴在頸部、胸口等易出汗部位，即能感受到冰涼舒爽的體驗，特別適合酷熱天氣、運動後或旅行時使用！
2. GATSBY瞬間冰體噴霧
價錢：$49
如果想即時降溫，可以試試GATSBY瞬間冰體噴霧，只需距離肌膚15-20厘米使用，立即就能感受到清涼效果。無論是戶外活動時隨身攜帶，或是出門前噴一噴，都能讓你在炎炎夏日保持清爽。行到車站等車時也不會覺得那麼熱啦！
3. 女裝 AIRism 柔軟短身 T 恤
特價：$59｜
原價：$99
夏天穿T恤也汗流浹背？UNIQLO AIRism柔軟短身T恤採用特殊布料，能全天保持乾爽舒適。女裝短身款式更推出多款時尚色，日常出街輕鬆搭配，讓你在悶熱天氣也能保持清爽有型！
4.女裝 AIRism 背心
價錢：$79
同樣是AIRism 系列，UNIQLO AIRism系列的女裝背心絕對是夏日必備單品！背心採用特殊布料，表面平滑舒適，觸感冰冷。不僅具備出色的吸濕排汗功能，還加入了消臭科技，即使流汗也能快速乾爽，在炎炎夏日中也能保持清爽自在！
5. U AIRism 棉質寬鬆圓領 T 恤
特價：$99｜
原價：$149
U AIRism棉質寬鬆圓領T恤採用輕盈透氣的AIRism技術，外觀如一般棉質T恤一樣卻更舒適清爽。寬鬆剪裁版型不僅穿著自在無束縛，更能輕鬆搭配各種打扮，讓你在炎炎夏日依然舒適自在！
6. MUJI 極冰涼冷卻身體噴霧：天然冰涼體驗
價錢：$65
崇尚成分天然的話可考慮MUJI這款噴霧！含有高濃度薄荷醇的清爽配方，一噴就能帶來強勁的冰冷感受。 100%天然成分溫和不刺激肌膚，清新的柑橘香氣還能提神醒腦。隨身攜帶隨時噴灑，立即恢復清爽活力，是夏日不可或缺的降溫神器。
7. 3COINS：防曬頭巾、防曬頭罩、防曬外套、防曬手袖
價錢：$30至$72
夏天著長袖防曬又熱又悶？這套防曬套裝完美解決你的困擾！物料採用接觸冷感材質，不僅UV阻隔率高達99%以上，能有效預防曬傷、曬黑和光老化，還自帶清涼觸感，長時間佩戴也不會悶熱黏膩。輕薄透氣的質地讓防曬變得輕鬆無負擔，特別適合晴天外出或旅行時快速穿戴。
8. 3COINS冰涼頸巾
價錢：$72
3COINS專售的冰涼頸巾可放入水和冰作降溫，被視為夏天必備神器。
9. KOSE 定妝防水噴霧EX（清涼限量版）：定妝降溫二合一
價錢： $85
相信有留意開日本美妝的朋友，一定對這款熱賣千萬枝的KOSE定妝不陌生！專為夏日推出的限量版定妝噴霧，全新配方加入冰爽薄荷與清新柑橘香氣，一噴即享清涼快感。噴頭設計讓噴霧更細緻均勻，能在肌膚形成完美保護膜，有效防止脫妝浮粉。更有加入保濕成分，在定妝同時滋潤肌膚，讓你維持整天完美妝容不脫妝！
10. IKEA降溫涼墊 REXBEGONIA
價錢：$99.9
這款防汗透氣的降溫涼墊可鋪在床褥或枕頭上使用。如果想要加倍涼感，只需將涼墊放入可重複使用的密封袋，放進雪櫃冷藏一小時即可。涼墊採用高透氣度和強吸濕力的特殊材質，讓你整夜保持乾爽涼快。另外，放在椅子上工作或看電視時也能享受清涼舒適！
11. IKEA枕頭保護套 KLEINIA：排除熱氣
價錢：$99.9
這款採用特殊織法的尼龍纖維枕套，可有效排出熱氣，提供涼爽舒適的睡眠環境。不只保護枕頭避免弄髒沾染灰塵，延長使用壽命，還能可拆卸機洗，日常打理超方便，不用擔心弄髒枕頭同時，也讓你每晚都能享受清爽好眠！
$100-$199降溫神器推介：
12. KOSE SUN CUT 高效冰感防曬噴霧
特價：$109｜
原價：$139
噴霧採用雙重冷感配方，能為肌膚帶來迅速且持久的清涼感，同時具備SPF防曬功能，有效阻擋紫外線，保護肌膚免受日曬傷害。此外，噴霧添加了薄荷提取物、宇治抹茶提取物、柚子提取物及透明質酸，能深層滋潤肌膚，使觸感柔滑細緻。噴霧式的設計能均勻覆蓋身體、頭髮和臉部，使用方便，隨時隨地為肌膚降溫、補水及防護！
13. Zesty Wood 天然薄荷檀香冰感噴霧
價錢：$113
炎熱天氣讓人外出、工作都備受煎熬？香港品牌「簡單草藥」推出的天然精油涼感噴霧，正是對抗酷暑的最佳選擇！噴霧採用清新檸檬、檀香與薄荷腦調配而成，輕輕一噴，瞬間讓你彷彿置身於檸檬果園，享受清爽與寧靜的片刻。
只需往身上噴灑1-2次，立即感受舒適涼意。特別推薦給駕車族，開車前噴灑在車內，不僅能快速降溫，還能淨化空氣，讓車廂保持清新舒爽。無論是日常工作、戶外活動，或是長時間工作，這款涼感噴霧都能為你帶來即時的清涼享受！
14. BRUNO 兩用便攜迷你風扇及移動電源
價錢：$159
炎夏怎能少得風扇？ Bruno桌上型與手提兩用迷你風扇一物多用，USB充電設計方便快捷，還能變身移動電源！可折疊式設計搭配收納袋，隨身攜帶不佔空間，無論在office或外出都能隨時享受清涼。
15. 3COINS小型手提風扇仔
價錢：$180
炎炎夏日，一部小型風扇仔總對是外出用的消暑神器，而且亦是3COINS大熱商品之一！
$200-$500降溫神器推介：
16. Toffy手動式刨冰機
價錢：$228
這款手動刨冰機無需電力即可操作，戶外也能輕鬆製作刨冰。除了用水製成冰外，更可用牛奶、果汁、汽水等製作成冰，口感豐富好玩。操作簡單，大人小孩都能輕鬆上手，是家庭夏日消暑的趣味選擇！
17. HÖSTVÄDD冰感床笠
價錢：$249.9
人造絲以木漿製成，光滑亮麗表面碎滑，觸感冰涼柔軟。以尼龍及人造絲，運用特殊織法，可吸濕、排除熱氣，整夜恆溫好眠，提供涼爽舒適的睡眠環境！
18. 今治極冷圍巾 附保冷劑
特價：$270.4｜原價：$307.2
圍巾附專用保冷劑，兼具預防中暑與防禦紫外線功能，即使在易流汗的夏季也能保持涼爽。布料採用精緻埃及棉線編織，輕薄透氣，能有效傳遞保冷劑的清涼感，並通過今治認證，吸水性極佳，可快速吸汗。圍巾質地柔軟，搭配專屬束環便於固定，且可折疊收納於手袋中，適合步行、騎自行車等戶外活動使用。
19. KLUBBSPORRE 人體工學枕頭：冷凝膠涼爽、舒適
特價：$349.9
KLUBBSPORRE人體工學枕頭採雙面設計，提供雙重享受！枕頭一面為記憶泡膠，提供頭部與肩頸承托，並透過枕芯小孔促進空氣流通；另一面為冷凝膠，帶來涼爽觸感。兩種材質密度不同，各具功能，適合偏好側臥或平臥的使用者，為你帶來涼爽的晚上！
20. BLÅNEPETA清涼被：以天絲纖維製造
價錢：$499.9
清涼被為你打造清爽的感受，如果經常覺得睡覺蓋被太熱，這張薄一點的被子觸感順滑，感覺清涼！薄被以天絲纖維製造，觸感順滑涼爽，能有效吸收汗水，保持睡眠時的乾爽舒適。可用60°C機洗，輕鬆去除塵蟎，特別適合怕熱或對塵蟎過敏的人士使用。
$500以上降溫神器推介：
22. Cuisinart 精巧型乳酪 / 雪芭 / 雪糕機
特價：$760｜
原價：$1099
夏日炎炎，食雪糕消暑即時透心涼！這款雪糕機僅需25分鐘即可製作2公升雪糕，操作簡單，讓你在家也能輕鬆消暑。
23. Cocinare 無線便攜DIY雪糕機
價錢：$812
雪糕機採用無線便攜設計，只需15-20分鐘和3個步驟，就能自製雪糕。無論是在家還是戶外活動，去沙灘玩樂玩水，都能隨時享用冰涼的雪糕！
23. SONY 索尼REON POCKET 5 穿戴式冷暖調溫機
特價：$899｜原價：$1499
穿戴式散熱/加熱裝置能直接調節體感溫度，可以直接為機身接觸到的身體部位帶來清涼或溫暖觸感。最新一代續航力大增，在第4級製冷下可連續使用7.5小時，炎炎夏日在戶外都可以全日感受舒適的溫度！
更多著數文章：
八達通樂悠節丨大派$828萬現金回贈獎賞 買滿$100賞$8 阿信屋7折、大家樂$1配熱奶茶、一粥麵送香滑齋腸粉、半價食蠔皇鮑魚燒賣
長者咭優惠2025丨一文看清全港長者咭優惠 免費入場海洋公園、麥當勞/KFC/一粥麵/譚仔三哥/南記送飲品、超市逢星期三9折
其他人也在看
迷你Labubu有強勁對手？ Chiikawa「BB」、任天堂幼兒Mario殺到
泡泡瑪特Labubu 迷你版8月28日晚上在多家線上平台開售，有分析指旗下IP進入成熟收割期，加上公司執行能力強勁，未來盈利能力維持理想。之不過，熱炒的星星人、迷你Labubu，盤點市場其實有對手，原來一眾日本IP包括Chiikawa、任天堂IP已經轉為劍指幼兒市場，屆時中國小孩從小就喜愛日本IP，Labubu若不變陣，將面對激烈挑戰Yahoo財經 ・ 1 小時前
UNIQLO「繭型牛仔褲」是修臀神褲？梨形、蘋果形、沙漏形身材，官方教5大身型「牛仔褲穿搭法」
每個人身型都有不同優點，無論你是豐滿的梨形、纖細的長方形，還是曲線明顯的沙漏形，懂得選擇適合自己身型的服飾，往往比跟隨潮流更能真正展現個人風格。早前 Uniqlo 分享五大身型穿搭法，包括女生常見的五大身型以及男生主要的三大身型橢圓型，了解自己屬於那類身型，便能找出最適合個人身型的穿搭法及服飾。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
李家鼎患胃炎暴瘦廿幾磅 醫生講解三大成因 鼎爺真係中其中一項？
人稱「鼎爺」嘅李家鼎因為主持《阿爺廚房》而成為飲食達人，更加開展餐飲事業。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 1 天前
王祖藍爆細細粒一場直播收500萬 直封「富婆」請教帶貨技巧：佢有錢過我啦
近年唔少藝人都會直播帶貨以增加額外收入，部分更透過帶貨賺到盆滿缽滿，例如細細粒（陳嘉佳）憑帶貨及擔任吃播狂吸金。Yahoo 娛樂圈 ・ 59 分鐘前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
「藥倍安心」風波後涉官非 潘冬平一家四口被民事控告
繼藥倍安心後，肝癌權威潘冬平再涉官非，案件涉及貝沙灣單位糾紛，原告指控滋擾及違反契約，並申請臨時禁制令。Yahoo 地產 ・ 1 天前
Taylor Swift要結婚了！甜曬鑽戒，Travis Kelce在夢幻花園裡求婚成功
Taylor Swift要結婚了！美國職業美式橄欖球運動員Travis Kelce，在夢幻花園裡向Taylor求婚成功，甜蜜爆登。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Chiikawa寶寶系列比原裝更萌更犯規！9月5日本開賣，準備迎接這群可愛寶貝了嗎？
日本超人氣 IP Chiikawa 又放大招啦！全新「Chiikawa Baby」系列即將在 9 月 5 日於東京、名古屋搶先上市，全國隨後跟上！這次所有角色都變成了軟萌的嬰兒造型，戴著可愛的圍兜、裹著溫暖的小被子，萌度直接破表！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
12年K-pop練習生夢碎，她以法律博士譜寫人生逆轉；IU同期練習生、差點以Wonder Girls出道
K-pop 的練習生制度以競爭激烈聞名，無數年輕人將青春押注其中，卻未必能等到出道機會。韓裔美籍的 Gina Maeng 就是其中之一。她曾是 JYP 娛樂力捧的練習生、IU 同期練習生，被傳曾有望成為 Wonder Girls 成員，卻苦等 12 年仍未能一完歌手夢。最終她選擇放下，攻讀喬治城大學法律博士，為自己寫下一段「人生逆轉勝」的勵志故事。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
全球生活與工作平衡指數 新西蘭蟬聯冠軍 新加坡亞洲最佳 香港排「呢個位」
不少打工族渴望實現工作與生活的平衡，但真正能夠做到的卻寥寥可數！全球人力資源平台Remote.com最新發佈《生活與工作平衡指數》(Global Life-Work Balance Index 2025)，針對全球GDP前60名的國家及地區進行評估，結果顯示香港排名第44，表現遜於多個亞洲鄰近地區。紐西蘭連續第三年蟬聯am730 ・ 1 天前
姚焯菲自爆想退出娛樂圈 難兼顧升學陷情緒崩潰
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）即將離港赴美升讀大學，近日她亮相節目談到同時兼顧升學與事業，自爆曾一度崩潰：「我其實都有試過崩潰，我喺新西蘭讀書嘅時候覺得唱歌同讀書，兩件事一齊做好辛苦。有一段時間，我唔想返香港。」及後安慰自己：「你捱過東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
62歲錢小豪移居中山 大曬寬敞家居內貌 形容生活無聊
武打男星錢小豪於8、90年代當紅，先後出演逾90部影片及經典動作電影，包括《殭屍先生》系、《大頭綠衣鬥殭屍》等等。近年錢小豪近年工作量大減，亦因剃光頭和身形消瘦，引發外界對其健康狀況關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
南華早報：香港官員缺席比特幣會議 避免與Eric Trump互動
【彭博】— 據《南華早報》報導，一名香港官員和一名立法會議員退出了在香港舉行的亞洲比特幣大會(Bitcoin Asia)，此前他們接到指示不要與美國總統特朗普的兒子艾力·特朗普互動。Bloomberg ・ 2 小時前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
主播手記│美團內外受敵 燒錢燒不完？（Season）
簡單而言，第二季經調整盈利不足15億人民幣，遠遠差過市場預期接近100億的水平，按年跌幅接近九成真是非一般的差，唯一值得慶賀的或許是用戶活躍度與購買頻率均創新高，但「內卷」競爭一日未完，相信想翻身絕非易事。Yahoo財經專欄 ・ 7 小時前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張致恒轉行做搬運工人黑雨仍開工 爆太太兒子曾住庇護中心
長期財困、多次被業主逼遷的前Boy'z成員張致恒(Steven)，近日被雜誌拍到轉行做電器搬運工人，而且黑雨期間仍冒雨工作，一洗過往「大食懶」形象。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳百祥譚詠麟去年傳不和突分享影片力證兄弟情：流言是娛樂圈的調味料
譚詠麟（阿倫）與陳百祥（阿叻）認識多年，一向都係好兄弟，但去年有傳因為阿叻脫離香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊而鬧不和Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
國際｜特朗普：若沒中國學生赴美留學 美國大學將「玩完」
美國總統特朗普周二(26日)表示，對於有中國學生在美國讀書感到「榮幸」（honored），又稱如果沒有中國學生幫助美國的大學維持營運，美國大學體系將很快完結（go to hell very quickly）。 《路透》早前報道，特朗普早前曾表示，作為與中國貿易談判的一部分，美國將允許60萬中國學生來美國大學留學，做法引起支持者的強烈反彈。 美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今年5月曾表示，將開始註銷中國留學生的簽證，其中包括與中國共產黨有關或就讀於關鍵領域的留學生，還有加強審查來自中國內地及香港的簽證申請。 另外，美國政府發言人表示，預計中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼本星期將前往美國華盛頓，可能會與美國副部級政府官員會面。李成鋼最近與中國國務院副總理何立峰一起參與與美國的貿易會談，但發言人說，李成鋼今次訪問並非正式磋商的一部分。報道引述知情人士說，李成鋼並非應美方要求訪美，他亦不會與美國貿易代表格里爾會晤。Fortune Insight ・ 1 天前