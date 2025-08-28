Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

降溫神器2025｜23款人氣降溫用品推介 定妝降溫二合一噴霧/IKEA涼感系列/Uniqlo AIRism衫低至$59

雖然二十四節氣「處暑」已過，但近期香港天氣不穩，打風前天氣十分悶熱，行出街未夠幾步就已經滿頭大汗。Yahoo著數專員為你搜羅了從頭到腳的降溫法寶——輕爽透氣的穿搭、隨身迷你風扇、涼感床品、定妝及身體噴霧等23款人氣熱賣的降溫神器，從臉部定妝到全身降溫一應俱全。不論是平價實惠還是貴價享受，這些降溫神器，讓你由內到外對抗悶熱天氣！

$100以下降溫神器推介：

1. Biore 降10度冰極噴霧

特價：$29.9｜ 原價：$55.9

Biore降10度冰極噴霧採用獨家降溫技術，能瞬間降低肌膚表面溫度10度！清新的皂香配方不僅能中和汗味，還能持久保持清爽不黏膩。只需直接噴在頸部、胸口等易出汗部位，即能感受到冰涼舒爽的體驗，特別適合酷熱天氣、運動後或旅行時使用！

2. GATSBY瞬間冰體噴霧

價錢：$49

如果想即時降溫，可以試試GATSBY瞬間冰體噴霧，只需距離肌膚15-20厘米使用，立即就能感受到清涼效果。無論是戶外活動時隨身攜帶，或是出門前噴一噴，都能讓你在炎炎夏日保持清爽。行到車站等車時也不會覺得那麼熱啦！

3. 女裝 AIRism 柔軟短身 T 恤

特價：$59｜ 原價：$99

夏天穿T恤也汗流浹背？UNIQLO AIRism柔軟短身T恤採用特殊布料，能全天保持乾爽舒適。女裝短身款式更推出多款時尚色，日常出街輕鬆搭配，讓你在悶熱天氣也能保持清爽有型！

女裝 AIRism 柔軟短身 T 恤

4.女裝 AIRism 背心

價錢：$79

同樣是AIRism 系列，UNIQLO AIRism系列的女裝背心絕對是夏日必備單品！背心採用特殊布料，表面平滑舒適，觸感冰冷。不僅具備出色的吸濕排汗功能，還加入了消臭科技，即使流汗也能快速乾爽，在炎炎夏日中也能保持清爽自在！

5. U AIRism 棉質寬鬆圓領 T 恤

特價：$99｜ 原價：$149

U AIRism棉質寬鬆圓領T恤採用輕盈透氣的AIRism技術，外觀如一般棉質T恤一樣卻更舒適清爽。寬鬆剪裁版型不僅穿著自在無束縛，更能輕鬆搭配各種打扮，讓你在炎炎夏日依然舒適自在！

6. MUJI 極冰涼冷卻身體噴霧：天然冰涼體驗

價錢：$65

崇尚成分天然的話可考慮MUJI這款噴霧！含有高濃度薄荷醇的清爽配方，一噴就能帶來強勁的冰冷感受。 100%天然成分溫和不刺激肌膚，清新的柑橘香氣還能提神醒腦。隨身攜帶隨時噴灑，立即恢復清爽活力，是夏日不可或缺的降溫神器。

7. 3COINS：防曬頭巾、防曬頭罩、防曬外套、防曬手袖

價錢：$30至$72

夏天著長袖防曬又熱又悶？這套防曬套裝完美解決你的困擾！物料採用接觸冷感材質，不僅UV阻隔率高達99%以上，能有效預防曬傷、曬黑和光老化，還自帶清涼觸感，長時間佩戴也不會悶熱黏膩。輕薄透氣的質地讓防曬變得輕鬆無負擔，特別適合晴天外出或旅行時快速穿戴。

3COINS 防曬頭巾、防曬頭罩、防曬外套、防曬手袖

8. 3COINS冰涼頸巾

價錢：$72

3COINS專售的冰涼頸巾可放入水和冰作降溫，被視為夏天必備神器。

9. KOSE 定妝防水噴霧EX（清涼限量版）：定妝降溫二合一

價錢： $85

相信有留意開日本美妝的朋友，一定對這款熱賣千萬枝的KOSE定妝不陌生！專為夏日推出的限量版定妝噴霧，全新配方加入冰爽薄荷與清新柑橘香氣，一噴即享清涼快感。噴頭設計讓噴霧更細緻均勻，能在肌膚形成完美保護膜，有效防止脫妝浮粉。更有加入保濕成分，在定妝同時滋潤肌膚，讓你維持整天完美妝容不脫妝！

10. IKEA降溫涼墊 REXBEGONIA

價錢：$99.9

這款防汗透氣的降溫涼墊可鋪在床褥或枕頭上使用。如果想要加倍涼感，只需將涼墊放入可重複使用的密封袋，放進雪櫃冷藏一小時即可。涼墊採用高透氣度和強吸濕力的特殊材質，讓你整夜保持乾爽涼快。另外，放在椅子上工作或看電視時也能享受清涼舒適！

降溫涼墊 REXBEGONIA

11. IKEA枕頭保護套 KLEINIA：排除熱氣

價錢：$99.9

這款採用特殊織法的尼龍纖維枕套，可有效排出熱氣，提供涼爽舒適的睡眠環境。不只保護枕頭避免弄髒沾染灰塵，延長使用壽命，還能可拆卸機洗，日常打理超方便，不用擔心弄髒枕頭同時，也讓你每晚都能享受清爽好眠！

IKEA枕頭保護套 KLEINIA

$100-$199降溫神器推介：

12. KOSE SUN CUT 高效冰感防曬噴霧

特價：$109｜ 原價：$139

噴霧採用雙重冷感配方，能為肌膚帶來迅速且持久的清涼感，同時具備SPF防曬功能，有效阻擋紫外線，保護肌膚免受日曬傷害。此外，噴霧添加了薄荷提取物、宇治抹茶提取物、柚子提取物及透明質酸，能深層滋潤肌膚，使觸感柔滑細緻。噴霧式的設計能均勻覆蓋身體、頭髮和臉部，使用方便，隨時隨地為肌膚降溫、補水及防護！

KOSE SUN CUT 高效冰感防曬噴霧

13. Zesty Wood 天然薄荷檀香冰感噴霧

價錢：$113

炎熱天氣讓人外出、工作都備受煎熬？香港品牌「簡單草藥」推出的天然精油涼感噴霧，正是對抗酷暑的最佳選擇！噴霧採用清新檸檬、檀香與薄荷腦調配而成，輕輕一噴，瞬間讓你彷彿置身於檸檬果園，享受清爽與寧靜的片刻。

只需往身上噴灑1-2次，立即感受舒適涼意。特別推薦給駕車族，開車前噴灑在車內，不僅能快速降溫，還能淨化空氣，讓車廂保持清新舒爽。無論是日常工作、戶外活動，或是長時間工作，這款涼感噴霧都能為你帶來即時的清涼享受！

Zesty Wood 天然薄荷檀香冰感噴霧

14. BRUNO 兩用便攜迷你風扇及移動電源

價錢：$159

炎夏怎能少得風扇？ Bruno桌上型與手提兩用迷你風扇一物多用，USB充電設計方便快捷，還能變身移動電源！可折疊式設計搭配收納袋，隨身攜帶不佔空間，無論在office或外出都能隨時享受清涼。

BRUNO 兩用便攜迷你風扇及移動電源

15. 3COINS小型手提風扇仔

價錢：$180

炎炎夏日，一部小型風扇仔總對是外出用的消暑神器，而且亦是3COINS大熱商品之一！

$200-$500降溫神器推介：

16. Toffy手動式刨冰機

價錢：$228

這款手動刨冰機無需電力即可操作，戶外也能輕鬆製作刨冰。除了用水製成冰外，更可用牛奶、果汁、汽水等製作成冰，口感豐富好玩。操作簡單，大人小孩都能輕鬆上手，是家庭夏日消暑的趣味選擇！

Toffy手動式刨冰機

17. HÖSTVÄDD冰感床笠

價錢：$249.9

人造絲以木漿製成，光滑亮麗表面碎滑，觸感冰涼柔軟。以尼龍及人造絲，運用特殊織法，可吸濕、排除熱氣，整夜恆溫好眠，提供涼爽舒適的睡眠環境！

HÖSTVÄDD冰感床笠

18. 今治極冷圍巾 附保冷劑

特價：$270.4｜原價：$307.2

圍巾附專用保冷劑，兼具預防中暑與防禦紫外線功能，即使在易流汗的夏季也能保持涼爽。布料採用精緻埃及棉線編織，輕薄透氣，能有效傳遞保冷劑的清涼感，並通過今治認證，吸水性極佳，可快速吸汗。圍巾質地柔軟，搭配專屬束環便於固定，且可折疊收納於手袋中，適合步行、騎自行車等戶外活動使用。

今治極冷圍巾 附保冷劑

19. KLUBBSPORRE 人體工學枕頭：冷凝膠涼爽、舒適

特價：$349.9

KLUBBSPORRE人體工學枕頭採雙面設計，提供雙重享受！枕頭一面為記憶泡膠，提供頭部與肩頸承托，並透過枕芯小孔促進空氣流通；另一面為冷凝膠，帶來涼爽觸感。兩種材質密度不同，各具功能，適合偏好側臥或平臥的使用者，為你帶來涼爽的晚上！

KLUBBSPORRE 人體工學枕頭

20. BLÅNEPETA清涼被：以天絲纖維製造

價錢：$499.9

清涼被為你打造清爽的感受，如果經常覺得睡覺蓋被太熱，這張薄一點的被子觸感順滑，感覺清涼！薄被以天絲纖維製造，觸感順滑涼爽，能有效吸收汗水，保持睡眠時的乾爽舒適。可用60°C機洗，輕鬆去除塵蟎，特別適合怕熱或對塵蟎過敏的人士使用。

BLÅNEPETA清涼被

$500以上降溫神器推介：

22. Cuisinart 精巧型乳酪 / 雪芭 / 雪糕機

特價：$760｜ 原價：$1099

夏日炎炎，食雪糕消暑即時透心涼！這款雪糕機僅需25分鐘即可製作2公升雪糕，操作簡單，讓你在家也能輕鬆消暑。

Cuisinart 精巧型乳酪 / 雪芭 / 雪糕機

23. Cocinare 無線便攜DIY雪糕機

價錢：$812

雪糕機採用無線便攜設計，只需15-20分鐘和3個步驟，就能自製雪糕。無論是在家還是戶外活動，去沙灘玩樂玩水，都能隨時享用冰涼的雪糕！

Cocinare 無線便攜DIY雪糕機

23. SONY 索尼REON POCKET 5 穿戴式冷暖調溫機

特價：$899｜原價：$1499

穿戴式散熱/加熱裝置能直接調節體感溫度，可以直接為機身接觸到的身體部位帶來清涼或溫暖觸感。最新一代續航力大增，在第4級製冷下可連續使用7.5小時，炎炎夏日在戶外都可以全日感受舒適的溫度！

SONY 索尼REON POCKET 5 穿戴式冷暖調溫機

