大掃除用品2026｜30款DAISO大掃除好物推薦 $12入手浴室/廚房/客廳清潔神器
每到歲末年初或換季時，家裡總需要來一場大掃除。想要省時省力又能保持環境清潔，選對工具非常重要！日本生活品牌 DAISO 不僅商品種類齊全，還有許多高效又貼心設計的清潔用品，讓你輕鬆搞定浴室、廚房、客廳甚至衣物上的頑固污漬！以下整理出一系列必買大掃除好物，讓打掃變得更輕鬆、更有效率！
浴室・馬桶清潔用品
1.OchiOchiV科技清潔海綿方塊
這款科技清潔海棉方塊不需清潔劑，不用費力刷洗，就能輕鬆擦除污漬。對去除水垢、浴室積垢及油漬等污垢效果特別顯着！
2.OchiV馬桶清潔錠
以香皂的香氣抑制廁所異味，保持清新！將清潔錠從紙板上取下後，不需撕開包裝，直接放入水箱即可，水流呈藍色，顏色變淡時更換新錠。
3.OchiOchiV浴室水垢清潔海綿
雙面款（綠色）：壓克力纖維＋纖維刷，適合浴缸與凹凸地板。
單面款（紅色）：含壓克力珠，僅用清水即可去除水垢。
4.馬桶清潔劑（MIJ日本製造）
這款馬桶清潔劑可除菌消臭，高效清潔，輕鬆去除頑固污漬，保持馬桶潔淨如新。
5.廁所印章式清潔凝膠
每次沖水釋放清潔成分，有效清潔水面與馬桶邊緣，除臭效果持續約一週。
6.可掛式浴室海綿
附掛孔設計，方便晾乾與收納。表面具抗菌效果，適合清潔浴缸、浴室牆面等。 衛生又方便，抗菌材質加上可掛設計，適合注重浴室清潔與乾爽的家庭。
7.浴室用手握清潔刷
專為浴缸曲面設計，握感舒適，刷頭具研磨力，可清除角落頑垢。刷頭可替換，延長使用壽命。適合清潔浴缸邊緣與凹槽，手握設計讓清潔更省力，效果更顯著。
地板・居家除塵用品
8.OchiV地毯除塵滾輪膠紙
OchiOchiV除塵清潔滾輪採用斜切線設計，容易撕斷，適用各品牌標準尺寸滾輪。
9.除塵清潔滾輪
除塵清潔滾輪能快速清除衣物、家具、汽車座位上的寵物毛與灰塵，比吸塵器更方便。手柄附孔可掛起收納，搭配膠紙補充包使用更實惠。
10.小型拖把Sumikko Mop
專為清潔「角落」設計的小型拖把，小巧靈活，適合精細清潔，讓你不再忽略家中死角，能深入家具底部、螢幕後方等難以觸及的空間。
11.清潔拖鞋 (Cleaning Slippers)
底部有清潔材質，走動時即可同時清潔地板。部分款式可替換墊設計，維護更方便。
12.清潔手套型抹布（Cleaning Mittens）
表面有凹凸紋理，能有效抓住灰塵。適用於清潔電線、窗框、百葉窗等細節部位。 推薦理由： 手套式設計讓清潔更靈活，特別適合清理不規則表面或難以用布擦拭的地方。
13.除菌濕式清潔手套（ウェット手袋）
日本製清潔手套不僅能除菌，還含有防霉成分，適合清潔空調出風口、窗框、紗窗等細縫處。手套設計讓你能靈活擦拭狹窄空間，適合不想直接接觸污垢的人使用，一次性使用，手套式設計讓清潔更精準，衛生又方便。
14.縫隙清潔拖把
專為難以清潔的角落設計，輕鬆去除縫隙灰塵與污漬。
15.窗框刷
輕巧好收納，能深入清潔溝槽灰塵與污垢。專門清理狹窄的窗框角落與溝槽。
清潔刷縫隙刷
16.蓬鬆除塵拖把 Fluffy Mop
能有效吸附微小灰塵，使用方便，適合日常快速除塵，適合用於地板、家具表面等。拖把頭可折疊收納於手柄中，搭配專用替換布使用更持久。
17.伸縮式地板清潔拖把
清潔拖把為可伸縮設計（62cm～105cm），適合清潔地板、天花板或家具底部。輕巧好收納，搭配濕紙巾或乾布皆可使用。高低處都能輕鬆打掃，特別適合小空間或不便彎腰的使用者。
[加推]流理台縫隙清潔刷
清潔狹窄縫隙，專為水槽周圍、龍頭底部、接縫處等難以清潔的細縫設計。除了水槽，也適用於浴室、窗框、瓦斯爐邊緣等細節部位。人體工學握柄握感舒適，操作靈活，清潔更省力。可水洗重複使用。
廚房清潔用品
18.廚房清潔握柄工具
適合清理廚房油垢與細節處。握柄設計符合人體工學，清潔時更省力，還能翻面使用，延長清潔布壽命。夾具設計讓清潔更精準，特別適合清理爐台、牆角等難擦部位！
19.OchiV廚用碳酸氫鈉清潔片
天然成分，適合去除廚房油垢與異味。
20.OchiV廚房檸檬酸清潔片
廚房檸檬酸清潔片可有效分解水垢與鏽斑，適合清潔水壺、咖啡機等。
21.廚用油污清潔濕巾
這款濕紙巾由日本製造，使用高機能合成界面活性劑，能清潔頑固油漬並除菌，適合電磁爐、煤氣爐、抽油煙機。使用時需戴手套避免刺激皮膚。
[加推]OchiV廚用碳酸氫鈉清潔片
廚用碳酸氫鈉清潔片能有效去除廚房油垢與頑固污漬，只需清水即可使用。去除廚房油垢與黏膩污漬，適合爐台、流理台、抽油煙機等區域。
22.微波爐用清潔劑
將微波爐用清潔劑倒入海綿後微波1分鐘，蒸氣會使汙垢變得更容易掉落，此時請使用此海綿擦拭微波爐內部，並可消臭除菌。
多用途清潔用品
23.瓶壺專用清潔劑
有效去除茶漬與內部污垢，適合去除白色水垢與粗糙污漬，專用清潔劑效果更強，適合日常使用瓶壺的家庭，保持飲水器具清潔衛生。
24.雙層科技海綿
被封為「神奇清潔海棉」輕鬆清潔不費力，海綿可自由剪裁，沾水即可使用。去油污及水垢，強效去污，適合各種表面。
25.矽膠清潔手套
可用手指和手掌處清洗每個角落，可清洗碗盤、園藝工具或車用清潔。附掛勾孔，方便晾乾。
26.免洗塑膠手套／厚型橡膠手套
免洗塑膠手套保護雙手避免清潔劑刺激，適合長時間打掃。
27.OchiV電解水去汙噴霧
超好評掃除品！利用鹼離子去除灰塵與油污，不含界面活性劑，讓您安心清潔輕鬆打掃！能有效清潔各式髒污，安全除菌消臭。
28.OchiV倍半碳酸鈉鹼性電解水清潔噴霧
強效去污，適合廚房與浴室頑固污漬。
29.過碳酸鈉清潔粉
過碳酸鈉清潔粉 可溶於40-60°C溫熱水後會釋放氧氣，具強效去污、除黃斑、殺菌、除霉及除異味功能。
30.洗衣槽清潔劑
洗衣機長時間使用當然要定期好好清潔，深層清潔洗衣機槽，避免細菌滋生。
由即日起至2月19日，去百佳網店買6支高露潔 -全效專業深層牙齦修護牙膏，即送總值$662.9禮遇！