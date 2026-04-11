12 個月狂升 2,200% 後 DDR5 現貨價按月跌 30%

AI 驅動的 DRAM 價格上漲已持續近一年，導致消費電子產品成本增加，使許多遊戲玩家和 PC 組裝者難以負擔記憶體升級費用。但現在，情況可能出現轉機。據亞洲供應鏈消息人士透露，DDR5 價格上個月下跌近 30%，而 DDR4 價格也下跌約 5%，這是自 2025 年 2 月以來首次出現月度跌幅。

DDR5 現貨價格跌近三成

過去一個月，16GB DDR4 晶片的現貨價格在連續一年上漲後，下跌約 5%，至 74.10 美元。這是自 2025 年初漲勢開始以來，DRAM 現貨價格首次出現月度跌幅。當時，一個 16GB DDR4 晶片僅為 3.20 美元。在過去 12 個月內，DDR4 現貨價格飆升了 2,200%，主要原因在於 AI 數據中心的快速擴張。同時，16GB DDR5 的現貨價格已降至 37.20 美元，這種跌幅已反映在美國和中國線上市場的消費級 DRAM 套件零售價格上。

廣告 廣告

據 Tom's Hardware 指出，Amazon 上部分 32GB DDR5 套件的價格目前比上個月便宜 30%。然而，儘管近期有所修正，DDR4 和 DDR5 的價格仍是其 2025 年初的約 20 倍。這主要是由於合約市場中 DRAM 成本持續高漲，PC 原始設備製造商在此採購零組件。

經銷商庫存釋出

據 DigiTimes 報道，現貨價格下跌主要歸因於兩個因素。首先，在漲勢初期囤積記憶體的經銷商終於開始拋售庫存。其次，Google 發佈 TurboQuant 記憶體壓縮技術的消息，促使部分經銷商清倉其存貨。然而，管道列表中的較低價格不太可能直接轉化為消費級 DRAM 成本的降低，因為現貨交易僅佔記憶體總銷售額的一小部分。

NAND 快閃記憶體同步看漲

儘管現貨交易商暫時獲得緩解，但合約市場的記憶體價格預計在 2026 年第二季度將按季上漲 58% 至 63%，此前一個季度已增長 95%。同時，NAND 快閃記憶體價格預計在本季度將飆升 70% 至 75%，這表示 SSD 價格在最近幾個月顯著上漲後，未來幾週可能進一步攀升。