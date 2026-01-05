跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
12 月三項氣溫創 1968 年來新高 2025 年首次 11 、12 月未發寒冷警告
香港又創下另一個溫暖天氣紀錄。天文台表示，2025 年的 11 月及 12 月均沒有發出寒冷天氣警告，是 1999 年寒冷天氣警告系統開始運作以來，首次在同一年的 11 月及 12 月沒有發出寒冷天氣警告。2025 年 12 月的氣溫，亦有三個紀錄創下五十七年來的新高。
全月最高溫達 26 度
天文台表示，2025 年 12 月香港遠較正常溫暖，全月平均最高氣溫 22.4 度、平均氣溫 20.2 度及平均最低氣溫 18.4 度，分別較其正常值高 2.0 度、2.0 度及 2.2 度，全部皆是有紀錄以來十二月份的第二高。翻查天文台氣候資料，歷來最高溫的十二月份月平均最高氣溫為 23.9 度，在 1968 年錄得；該年 12 月的月平均氣溫為 21.3 度，月平均最低氣溫為 19.4 度。
全月最高氣溫為 26 度，在 12 月 11 日錄得。全月最低氣溫則為 13.8 度，在 12 月 27 日早上錄得，不過天文台當日並無發出寒冷天氣警告。天文台表示，2025 年 11 月及 12 月從沒發出寒冷天氣警告，是自 1999 年寒冷天氣警告系統開始運作以來，首次年內十一月及十二月均沒有發出寒冷天氣警告。
其他人也在看
天氣｜寒冷天氣警告生效 明早市區最低12度 天文台料季候風周末至下周初才緩和
【Now新聞台】天文台指，晚間天氣轉冷，預計明早市區最低氣溫約12度。 冬季季候風今晚逐漸影響廣東沿岸地區，天氣轉冷，周二日間吹和緩至清勁北風，離岸及高地間中吹強風，日夜溫差頗大。天文台表示，季候風會在周末至下周初才緩和。天文台科學主任林家輝：「預計季候風影響華南的時間會較長，周三四早上仍持續寒冷，市區最低氣溫會在11至12度左右，新界會再低幾度，大家要注意保暖，並多關顧長者和慢性病患者。另外，由於我們預計未來兩三日日間天氣都非常乾燥，大家要小心火種。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
天氣｜今明兩日稍暖 最高19度 周二一晚急降7度
東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。天文預測，今日(4日)本港大致天晴，日間乾燥，氣溫介乎14至19度之間。吹和緩東至東北風。天文台又指，預料一股季候風補充會在星期一稍後抵達廣東沿岸，本周中期該區天氣轉冷，本周二(6日)將一晚降7度，周三早上最低僅12度，市民記得穿衣保暖。am730 ・ 1 天前
冬季季候風將殺到 明早最低12°C 周三周四持續寒冷
【on.cc東網專訊】今天(5日)是廿四節氣中的「小寒」。冬季季候風會在今日稍後逐漸影響廣東沿岸地區。天文台在今早11時40分發出特別天氣提示，指本港晚間天氣轉冷，明日(6日)早上市區最低氣溫會在攝氏12度左右。天文台預料季候風影響華南的時間相對較長，周三、四(on.cc 東網 ・ 8 小時前
嘉道理農場三週接獲三宗短吻果蝠入校園 30隻短吻蝠部份受傷 專家提醒屬受保護野生動物
【動物專訊】短吻果蝠是本港常見果蝠，擁有大眼睛，樣子猶如小狗，又叫「犬蝠」。嘉道理農場暨植物園表示，其野生動物拯救中心在過去三週接獲三宗關於短吻果蝠進入校園的求助個案，當中牽涉大概30隻短吻果蝠，部份更有受傷的情況。專家呼籲短吻果蝙是受野生動物保護條例保護，應避免驚擾他們。 翻查紀錄後，嘉道理農場發現其中兩宗求助個案位於同一地點，為兩所相鄰的學校，團隊到場勘察後發現校內雖沒有短吻果蝠常棲息的蒲葵樹，但在附近的一個私人屋苑內發現到三棵被大幅度修剪的蒲葵樹，相信那些短吻果蝠因為修樹而失去家園，導致需要在附近建築物尋找臨時安身之所。 蒲葵這種植物是短吻果蝠的家，一般而言，短吻果蝠日間都會留在蒲葵葉下休息，黃昏至晚上才會外出活動，專家相信蒲葵樹被修剪時，他們仍然在樹下休息，因突然被驚醒，才慌忙逃走。 嘉道理農場強調，所有蝙蝠，包括短吻果蝠都是受野生動物保護條例保護，任何騷擾、驚擾、破壞棲息地，導致動物受傷的行為均屬犯法。如果在修剪植物時，發現任何野生動物如雀鳥及蝙蝠正在棲息，應避免修剪而驚擾他們。 如發現蝙蝠棲身於屋苑、學校的外牆或建築物內怎麼辦？嘉道理指請讓蝙蝠留在原處，並確保他們有空間離開香港動物報 ・ 1 天前
天氣報告｜大致天晴乾燥 最高氣溫約19度
【Now新聞台】本港今日(1月4日)天氣預測，大致天晴。初時部分時間多雲。日間乾燥，最高氣溫約19度。吹和緩至清勁東至東北風。 展望明日大致天晴，早上仍然清涼，日夜溫差頗大。隨後兩三日逐步轉冷，天晴及非常乾燥。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
Botox命案｜醫生李宏邦涉企圖誤導警員、沒備存危險藥物登記冊等 因身體狀況獲撤控
2018 年 11 月，女銀行家張淑玲注射肉毒桿菌（Botox）後不治，當時 86 歲的矯形外科醫生李宏邦被控誤殺，2025 年 11 月被陪審團裁定因嚴重疏忽非法殺害張，但因精神狀況不宜答辯後，獲無條件釋放。法庭線 ・ 6 小時前
寒冷天氣警告｜冬季季候風今日稍後漸影響本港 周三市區最低氣溫 11 度｜Yahoo
天文台今早（5 日）發「特別天氣提示」，指冬季季候風會在今日稍後逐漸影響廣東沿岸地區，本港晚間天氣轉冷，明日（6 日）早上市區最低氣溫會在 12 度左右。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
【惠康】Visa卡買滿$500 即享$40現金回贈（即日起至28/02）
Visa於惠康買滿 $500，即享 $40 現金回贈YAHOO著數 ・ 1 天前
美軍生擒馬杜羅｜美議員憂台海複製「斬首」行動 台官員：各種突發狀況都有預演 ︱Yahoo
美國突襲委內瑞拉總統馬杜羅影響深遠，國會議員擔心，中國政府或會有樣學樣，入侵台灣。路透社則引述內地學者指出，任何針對台灣的行動視乎中國的發展中能力，而非委內瑞拉的經驗。台灣國防部官員今日（5 日）被問及事件在台海複製的可能時，表示政府對於各種可能的突發狀況都有預演。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
美對委內瑞拉實施軍事打擊 中國外交部：予以強烈譴責
對於據報美國對委內瑞拉實施軍事打擊，中國外交部發言人回應表示，中方對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。美方霸權行徑，嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美和加勒比地區和平與安全，中方堅決反對。中方敦促美方遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國的主權安全。(ta/w) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 12 小時前
委內瑞拉最高法院命令副總統羅德里格斯擔任代理總統
美軍在委內瑞拉採取軍事行動，在首都加拉加斯捉拿總統馬杜羅。載有馬杜羅及其妻子的飛機，當地星期六傍晚降落紐約的斯圖爾特空軍國民警衛隊基地。美國傳媒預計，馬杜羅將在紐約的法院出庭。外電報道，委內瑞拉最高法院命令副總統羅德里格斯擔任代理總統。羅德里格斯之前發表電視講話，要求美國立即釋放被「綁架」的馬杜羅夫婦。美國總統特朗普召開記者會，公布更多行動細節，說美國將管理委內瑞拉事務，直到能夠進行安全、適當和明智的權力過渡，已經開始組建團隊。特朗普又說如果有必要，將會發動第二波更大規模的襲擊。有美國傳媒引述委內瑞拉高級官員報道，美軍突襲委內瑞拉的行動中，打死至少40人，包括平民和士兵。 (BC)#委內瑞拉 #美股 #馬杜羅infocast ・ 1 天前
為何特朗普不撐馬查多上位？ 《華郵》：接受諾貝爾和平獎是「終極罪孽」
美國擄走委內瑞拉總統馬杜羅後，人們一度以為諾貝爾和平獎得主馬查多上位毫無懸念，美國總統特朗普卻向她大潑冷水，批評她在國內沒有得到尊重。《華盛頓郵報》周日（4 日）一篇報道引述兩名接近白宮的人士解釋，特朗普不撐馬查多，是因為她決定接受特朗普夢寐以求的和平獎，這是她的「終極罪孽」。Yahoo新聞 ・ 41 分鐘前
全國多地雨雪稀少 東北江南氣溫偏低
【on.cc東網專訊】中央氣象台周日（4日）預計，國內大部分地區未來10天將維持雨雪稀少的天氣格局，冷空氣活動頻繁但勢力不強，東北、江南東部、華南東部和南部以及雲南等地氣溫將偏低1至3℃。on.cc 東網 ・ 1 天前
占士當錫合轟62分 湖人120：114反勝灰熊
【Now Sports】湖人成功克服落後16分劣勢，憑「大帝」勒邦占士、盧卡當錫下半場領軍反撲，分別攻入26分及36分，帶領湖人主場以120:114反勝灰熊，取得兩連勝。湖人在首節未能抵住灰熊新秀加禾特的進攻，個人獨取10分，包括剩餘33秒入樽得手，湖人以26:34落後進入第2節；灰熊前鋒艾達馬、蘭度等內線發威，灰熊一直保持雙位數領先，高洛高剩餘4分23秒空中接應入樽，湖人以43:59大幅落後，幸好拿威菲亞末段接連得分，湖人半場以54:65落後。由於八村壘受傷缺陣，正選上陣的拿威菲亞在第3節早段發威，連續射入三分球，助湖人越追越近，盧卡當錫及勒邦占士較多助攻為主，直至末段，他們先後射入三分球，湖人以83:87進入第4節。勒邦占士在早段繼續助攻拿威菲亞，剩餘7分04秒，湖人終於反超前94:92，之後雙方得分拉鋸，占士剩餘3分13秒交出第10次助攻，湖人以106:101領先，盧卡當錫在半分鐘內再連入兩個三分球，湖人以112:103領先，之後灰熊不斷犯規，盧卡當錫剩餘6.6秒射入兩個罰球，奠定勝局，令湖人今季第8次落後10分下反敗為勝。now.com 體育 ・ 7 小時前
【惠康】堅著數食材優惠 秘魯翡翠提子 $25/磅（即日起至08/01）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有美國大裝艾菲蘋果、秘魯翡翠提子、韓國濟洲柑、美國Sunkist特大裝臍橙、美國牛腩仔、南美白蝦肉、食米/食油、三全黃金比例大餃同埋農坊寶泰國特大農場雞蛋，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 10 小時前
山頂飛車入荃灣撈筍盤！Ken Sir一炮過299萬買荃威花園2房 低估價2成
樓市回暖，二手筍盤一經放出即吸引投資者極速入市。資深物業投資者呂宇健（Ken Sir）新近一炮過以299萬元買入荃灣荃威花園兩房戶，低估價2成，Ken Sir為免錯失心頭好，更以極短時間到場。更多消息：「Ken Sir」三度買荃灣中心 兩房租金回報率可有5.1厘？短炒一悲一喜｜豪景花園8個月蝕讓30萬 Ken Sir炒荃灣細價樓又賺29%上述成交單位為荃威花園J座高層02室，實用面積477平方呎，屬兩房間隔，成交價299萬元，成交呎價6,268元，低過單位估值達380萬元約81萬元或逾2成。據悉，原業主因即將移民，希望盡快成交，故願意低價放售。原業主早於1988年7月以45萬元買入單位，持貨約38年，轉手賬賺254萬，單位期內升值約5.6倍。Ken Sir回覆傳媒查詢時表示，買樓當日本來於山頂食飯，見有筍盤即飛車到荃灣洽購，並選擇一炮過入市，又表明今年將繼續掃貨。 延伸閱讀: 豪景花園 荃灣中心 荃威花園 山頂 荃灣 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 6 小時前
吳業坤奪飛躍進步男藝員再現激動樣 自嘲「點解咁樣衰」 太太濱口愛子拍片致謝晒流利廣東話
入行16年嘅吳業坤喺《萬千星輝頒獎典禮》奪得飛躍進步男藝員獎，曾經喺頒獎禮上喊到眼鏡鏡片一版霧氣嘅坤哥Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
萬千星輝頒獎典禮2025｜9大網民熱議場口回顧 網民讚曾志偉萬能
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》已於昨晚（4日）圓滿結束，最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角等獎項塵埃落定，《新聞女王2》成大贏家。對於《萬千星輝頒獎典禮2025》，唔少網民一邊睇一邊於網上討論，以下同大家回顧一下最受網民熱議嘅場口。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
廣華醫院急症室預計輪候時間一度高達10個半小時(梁潔瀅報道)
【Now新聞台】寒冷天氣警告生效，公立醫院急症室元旦起緊急、次緊急及非緊急的病人診金加至400元後，有醫院的輪候時間一度超過10小時。有病人組織估計，可能是部分病人獲豁免收費及每年一萬元封頂新措施有關。 急症室開始新收費，但輪候時間依舊長。伊利沙伯醫院下午病床塞滿急症室登記處，當時次緊急及非緊急類別病人預計要等2至3小時才可看診；廣華醫院急症室登記處未見有病床，但預計輪候時間更長，下午3時要3至8小時，到下午4時15分最長要等10個半小時。有病人因吞嚥困難及痾嘔求診，陪診的家屬都說等了很久。急症室病人家屬熊先生：「等了數小時，早上10時到(下午3時半)，早上9時到現在，差不多早上9時到下午5時。」急症室病人家屬林先生：「早上9時到現在，差不多早上9時到下午5時，本來是看私家的，但私家通常這樣的情形，他都是幫我叫救護車，倒不如我自己乘的士來，看看可否快些，但都沒有。」新收費原意是要改變病情較輕的病人到急症室求診習慣，但輪候時間未有明顯變化。有病人組織估計跟部分病人本身獲豁免收費有關，促請醫管局公開相關數據，再分析有沒有需要進一步調整收費。病人政策連線主席林志釉：「用人數來說，當中有多少人或百分比本身是豁免了(收費)呢？如果這麼多人用而本身獲豁免的話，換言之，加價對他們是無影響。亦有一個可能性，是因為醫管局有新措施，將每年使用公立醫院服務的費用封頂一萬元，所以如果有這個背後原因，會否導致有些人會覺得一年無論如何都會用盡一萬元，不如盡量用多些、用得密些，可能化算一點。」林志釉建議醫管局要增加家庭醫學診所日間及夜診服務名額，滿足相關病人需要，以紓緩急症室壓力。#要聞now.com 影音新聞 ・ 2 小時前
配速是什麼？為什麼要看配速？如何找出適合的配速？設定好配速跑出好成績！
在上馬拉松賽場前，大家進行路跑訓練會觀察多項指標，其中一項衡量快慢的關鍵衡量就是「配速」（Pace）。本篇就來跟大家介紹「配速」是什麼？多少算快？女生跑半馬的配速又是多少？以下為大家揭曉。Yahoo 體育 ・ 11 小時前