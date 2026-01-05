12 月三項氣溫創 1968 年來新高 2025 年首次 11 、12 月未發寒冷警告

香港又創下另一個溫暖天氣紀錄。天文台表示，2025 年的 11 月及 12 月均沒有發出寒冷天氣警告，是 1999 年寒冷天氣警告系統開始運作以來，首次在同一年的 11 月及 12 月沒有發出寒冷天氣警告。2025 年 12 月的氣溫，亦有三個紀錄創下五十七年來的新高。

全月最高溫達 26 度

天文台表示，2025 年 12 月香港遠較正常溫暖，全月平均最高氣溫 22.4 度、平均氣溫 20.2 度及平均最低氣溫 18.4 度，分別較其正常值高 2.0 度、2.0 度及 2.2 度，全部皆是有紀錄以來十二月份的第二高。翻查天文台氣候資料，歷來最高溫的十二月份月平均最高氣溫為 23.9 度，在 1968 年錄得；該年 12 月的月平均氣溫為 21.3 度，月平均最低氣溫為 19.4 度。

全月最高氣溫為 26 度，在 12 月 11 日錄得。全月最低氣溫則為 13.8 度，在 12 月 27 日早上錄得，不過天文台當日並無發出寒冷天氣警告。天文台表示，2025 年 11 月及 12 月從沒發出寒冷天氣警告，是自 1999 年寒冷天氣警告系統開始運作以來，首次年內十一月及十二月均沒有發出寒冷天氣警告。