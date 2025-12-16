12.23粵車南下部分可入市區 有酒店車位裝充電樁

【on.cc東網專訊】「粵車南下」入境市區部分將於本月23日凌晨零時開始。有酒店及商場已作準備，在200個車位中，首批25個已安裝充電樁，並提供國標與歐標轉接器供旅客使用，而停車場亦推出下午時段的收費及可多次出入的方案，方便旅客遊覽及購物，預料粵車南下將能帶來一定的旅遊效益。

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝今日（16日）在電台節目中指出，集團旗下的車位將加裝充電器，停車場亦會推出新收費計劃，不再每小時收費，改以定額收費200港元，可在下午3時至凌晨12時自由出入，以方便南下粵車。

他預料粵車南下將能帶來一定的旅遊效益，例如因為有車尾箱，令旅客購物後不用手提重物，能刺激其消費意欲，亦會令旅客多選擇體驗性路線，如米埔觀鳥等，而非傳統旅遊路線。

旅發局昨日公布最新的旅客數字，今年首11個月訪港客累計約4,500萬人次，已超逾去年全年訪客量，陳宗彝則認為是因為中美關係緩和後多了商務旅客，政府力推的盛事經濟也有幫助。至於12月聖誕檔期的旅客數字，他則稱「想像唔到」。

