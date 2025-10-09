120人慶賀團赴台雙十活動 賴清德晤巴拉圭眾議長

【on.cc東網專訊】台灣周五（10日）將舉行雙十慶祝活動，截至周三（8日）有194名各國外賓出席，包含慶賀團外賓120人，致賀友邦則有3個國賓層級訪問團，分別來自伯利茲、聖盧西亞及巴拉圭。台灣地區領導人賴清德周三接見率團慶賀的巴拉圭眾議院議長拉托雷，稱面對威權主義擴張、國際局勢快速變化，期待兩地合作應對新挑戰。

雙十活動周四（9日）在台中文心森林公園舉行的晚會揭開序幕，僑生歌唱比賽冠軍當日將獻唱，至周五（10日）上午在地區領導人辦公室前舉行年度雙十大會，當晚在南投施放煙花，另在台北賓館舉行晚會。台外事部門特別提到，慶賀團來自亞太、歐美等地區，瑞典國會議員、「歐洲重要價值夥伴」（EVIP）青年政治領袖第二團、日華議員懇談會、日本地方議員及親善團等友好國家政要也組團來訪。

另外，中國駐英大使館周三就聯合國大會第2758號決議表示，該決議從政治、法律和程序上乾淨徹底地解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，杜絕了製造「兩個中國」或「一中一台」的任何可能，其合法、有效和權威性不容挑戰。使館批評，美國等一些國家歪曲挑戰該決議，翻炒所謂台灣地位未定的謊言謬論；強調公然開歷史倒車十分荒謬和危險，中國終將統一。

