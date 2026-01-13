【123 by ELLA】滿額送贈品高達$38

123 by ELLA現正進行新年早鳥大激賞，買滿指定金額送贈品價值高達$38！只需買滿 $60即送$10自選心水貨品，買滿 $88送$18自選心水貨品。同時，全場買2件貨品滿$128，額外再送指定髮梳 (價值$20)，滿額後總共可以帶走高達$38著數！

日期：即日起至優惠結束

地點：123 by ELLA分店

