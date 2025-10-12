13歲東華三院黃鳳翎中學女生確診乙型流感 病情轉差病逝

衞生防護中心再次呼籲，盡快安排學童和子女免費接種季節性流感疫苗。

本港錄得今年首宗兒童感染流感的死亡個案，涉及一名13歲女童。衞生防護中心指，女童就讀於東華三院黃鳳翎中學，過往健康良好，上星期日出現發燒、咳嗽等病徵，本月9日在家中暈倒隨即被送院，她的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對乙型流感呈陽性反應，臨床診斷為乙型流感併發腦病變、心肌炎及休克，女童今日(12日)情況轉差病逝。

病逝的13歲少女就讀的東華三院黃鳯翎中學，早前同級有3名同學出現輕微流感病徵，全部無需入院，而其他班級暫時未有出現爆發情況。中心已向校方建議需實施的感染控制措施，並會對該校進行醫學監察。 衞生署回覆傳媒查詢指，根據校方資料，暫未接獲其他感染個案；而涉事少女曾經接種2024/25年度流感疫苗，但尚未打本年度最新的流感針。

衞生防護中心再次呼籲學校和家長，盡快安排學童和子女免費接種季節性流感疫苗。

徐樂堅：爆發個案大幅上升

中心總監徐樂堅指，本港自去年6月以來，首次有兒童因感染季節性流感而死亡。本港正值夏季流感季節，學校的流感樣疾病爆發個案自九月起大幅上升。截至10月10日，9月開學後涉及學校的爆發個案共有337宗，包括幼稚園/幼兒中心（35宗）、小學（182宗）及中學（120宗）。計及上述個案，中心由開學至今錄得9宗涉及兒童流感的嚴重和一宗死亡個案，年齡介乎3至17歲，其中8人過往的健康狀況良好。

