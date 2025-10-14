再有現屆議員宣布不角逐連任。建制派「班長」、68歲的商界(二)立法會議員廖長江昨宣布，經過慎重考慮，將不再參選新一屆立法會，認為香港已完成機制建設，實現由亂及治，開啟由治及興；形容崎嶇之路已基本踏平，是合適時候交棒，讓愛國愛港力量薪火相傳。

對累計已有13名現任議員宣布不參選下屆立法會選舉。行政長官李家超表示，任何組織因換屆而出現人事更替屬於正常。他留意到個別議員表示不會參選，有各自原因，包括家庭原因、希望更專注自身關注的事業、學術進修、薪火相傳等，認為這些均是他們的個人選擇，會尊重他們的決定。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/13議員宣布不角逐連任-李家超-尊重決定/608638?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral