14分鐘即到！深圳聖誕靚爆鏡燈飾大公開！8大夢幻打卡位$0入場

諗住過個勁有氣氛嘅聖誕節，但又唔想荷包大出血？近在咫尺嘅深圳絕對係你嘅首選！聖誕佳節就嚟到，深圳已經變咗香港人北上過聖誕嘅No.1熱門目的地！
年年一到12月，呢個充滿活力嘅大都會就即刻被濃郁嘅節日氣氛包圍。無論係深圳萬象城、壹方城，定係華強北Mall等等，各大商場都會出盡法寶，精心佈置巨型聖誕樹同埋超吸睛嘅沉浸式燈飾裝置。
一到夜晚，啲燈光閃閃吓，即刻變成超靚嘅打卡背景！包你影到一輯充滿夢幻色彩嘅深圳聖誕靚相！
🎅🏻 唔止商場！仲有更多深圳聖誕獨家體驗等緊你！
除咗掃貨嘅購物中心，深圳仲有更多獨特嘅聖誕好去處等你去發掘！好似世界之窗、歡樂海岸、歡樂谷等大型景區，都會推出期間限定嘅聖誕主題活動。
加上由香港去深圳真係超方便，搭高鐵最快只需 14 分鐘就到！咁快又咁近，唔怪得咁多人上去玩啦！
🎁 Trip.com 幫你Plan定個完美深圳聖誕遊！
Trip.com 幫你精選咗8大深圳聖誕必去好去處，仲為你準備咗：
深圳聖誕景點門票及自助餐激筍優惠
Trip.com 獨家深圳聖誕酒店優惠代碼
有晒呢啲著數，包你輕輕鬆鬆就可以開展一個又好玩又抵嘅深圳聖誕之旅！
香港高鐵訂票優惠！🔥
深圳世界之窗 🌆 即日可用｜隨買隨用｜夜景絕美！HK$126.88起
❄️深圳卡魯冰雪世界｜HK$218起，即買即用，隨時取消！
深圳歡樂谷⚡️即日可用｜隨買隨用｜立減20% HKD164起
深圳一日遊🌊騎行楊梅坑，探古城、享海鮮！僅HK$183.42✨
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
深圳旅遊必備
中國大陸 5G eSIM | 日用包/流量包 | 支持ChatGPT | 24小時計費 | 1-30天 | QR code，低至HK$2(481431人已購)
【粵港澳訂製包車】香港/澳門/珠海廣州深圳兩地牌/三地牌跨境接送||快速通關港澳關免下車，免排隊/旅遊商務，低至HK$110(9327人已購)
【贈上網卡】香港一日遊+可選叮叮車+諮詢再減+船遊維港+夜景，低至HK$40(3438人已購)
深圳聖誕好去處 | 南山區 | 世界之窗
首先為大家隆重推介嘅係位於深圳南山區嘅世界之窗。呢個佔地大約 48 萬平方米嘅主題樂園真係夠晒宏偉！佢分為世界廣場、亞洲區、歐洲區、美洲區同非洲區等八大主題區域。
最厲害嘅係，園區內神還原咗好多世界級著名建築嘅微縮模型，好似埃及金字塔、巴黎艾菲爾鐵塔、仲有印度泰姬陵等等！真係唔使搭飛機都可以環遊世界，帶小朋友嚟玩最啱！
❄️ 聖誕期間限定：北歐市集零距離！
除咗豐富嘅文化景觀，世界之窗仲有好多精彩嘅傳統民間歌舞表演同埋互動娛樂項目，深受親子家庭歡迎。
去到深圳聖誕節期間，呢度會特別舉辦充滿北歐風情嘅聖誕市集！場內有晒閃爍燈飾、獨特嘅手工聖誕禮品、熱辣辣嘅飲品同埋地道美食，包你完全沉浸喺濃郁嘅節日氣氛入面。想體驗異國聖誕 Feel？呢個絕對係首選嘅深圳聖誕好去處！
地址：深圳市南山區深南大道 9037 號
時間：09:30-21:30
交通攻略：乘坐深圳地鐵至世界之窗站
深圳聖誕好去處 | 南山區 | 梅拉尼亞小鎮
跟住落嚟，要介紹呢個充滿歐式童話風情嘅特色商業街區——梅拉尼亞小鎮，你絕對唔可以錯過！呢個小鎮嘅設計好巧妙，融合咗布拉格、巴黎、佛羅倫斯等等經典嘅歐陸建築風格。基本上每個角落都係色彩繽紛、勁有藝術氣息！由中世紀歐洲 Style 嘅天文鐘、莊嚴嘅歐式大教堂，到好似畫入面咁靚嘅彩色村莊，行入去簡直就好似瞬間穿越咗去浪漫嘅歐洲童話世界！
🎀 聖誕限定：夢幻粉紅聖誕樹！
尤其喺溫馨嘅深圳聖誕節期間，呢度仲會特別加設一棵粉紅色嘅閃令令聖誕樹！粉紅色聖誕樹令到成個小鎮嘅浪漫氛圍 Level Up 晒，絕對係情侶拍拖或者閨蜜打卡影相嘅頂級選擇！鍾意歐陸 Feel 又愛浪漫嘅你，必去！
地址：深圳市南山區華僑城深南大道9037號深圳世界之窗
時間：10:00-21:30
交通攻略：乘坐深圳地鐵至世界之窗站
深圳聖誕好去處 | 南山區 | 深圳歡樂谷
如果你係追求刺激同埋超級歡樂嘅遊客，呢個以多樣化機動遊戲聞名嘅主題樂園——深圳歡樂谷，絕對可以滿足你嘅期待！
呢度有好多驚險刺激嘅成人設施，好似海盜船、極速過山車等等，包你嗌到聲嘶力竭！同時亦為小朋友準備咗好多安全又好玩嘅機動遊戲，大人細路都啱玩！
🎆 聖誕+跨年狂歡：煙花巡遊睇到飽！
每逢深圳聖誕節，歡樂谷都會精心策劃一系列節日限定活動！包括超動感嘅聖誕音樂演出、華麗耀眼嘅主題巡遊，同埋精彩連連嘅舞台表演，保證所有遊客都可以深深投入喺超濃郁嘅節日氣氛入面！
更令人期待嘅係，每年嘅跨年夜，呢度仲會舉行盛大嘅煙花表演！將聖誕同新年嘅歡樂氣氛推到最高潮，為你嘅深圳聖誕之旅劃上一個超完美嘅句號！想玩得興奮又盡興，嚟呢度就無錯啦！
地址：深圳市南山區沙河街道星河街社區僑城西街18號
時間：10:00-22:00
交通攻略：乘坐深圳地鐵至世界之窗站
深圳聖誕好去處 | 龍華區 | 卡魯冰雪世界
想喺暖笠笠嘅深圳，感受白色聖誕嘅浪漫？呢座華南地區首屈一指嘅室內滑雪勝地，絕對係你深圳聖誕玩雪嘅大熱好去處！
佢佔地大約 120,000 平方呎，雖然雪道用嘅係人工造雪技術，但勝在雪質夠晒細膩、滑起嚟勁順暢！無論你係滑雪初哥定係親子家庭，喺呢度都可以搵到屬於自己嘅冰雪樂趣。
☃️ 室內玩雪、滑雪一站式體驗！
園區內設有專業嘅滑雪館、滑冰館同埋綜合服務館。除咗提供多樣化嘅滑雪同滑冰體驗之外，仲有雪圈滑坡、兒童雪橇等好多豐富嘅雪地遊樂設施，包保大人細路都玩到盡興，感受冰雪世界嘅無限魅力！
尤其喺深圳聖誕節期間，場內仲會佈置晒充滿節日氣息嘅閃令令燈飾同埋聖誕裝置，同潔白嘅雪景互相輝映，為你打造一個如夢似幻嘅白色聖誕體驗！
地址：深圳市龍華區高爾夫大道15號觀瀾湖生態運動公社
時間：11:00-20:00
交通攻略：乘坐深圳地鐵至觀瀾站
深圳聖誕好去處 | 南山區 | 深圳灣萬象城
作為深圳最潮最 High嘅時尚匯聚地，【深圳灣萬象城】集合咗頂級嘅時尚品牌、多國菜式嘅餐飲同埋豐富嘅娛樂設施，絕對係聖誕期間買嘢、食飯、消閒嘅必去勝地！
一到深圳聖誕節，商場就會精心佈置，即刻營造出超濃厚嘅節日氣氛。今年，戶外廣場企咗一棵巨型聖誕樹，用璀璨嘅金色燈光同埋可愛鬼馬嘅小鹿裝飾點綴，喺夜空入面閃呀閃，勁迷人！行入商場嘅一刻，你即刻會感受到濃濃嘅聖誕氣息。
🐱 Hello Kitty 粉絲注意！6米高限定打卡位！
除咗靚到震嘅聖誕樹，商場仲特別整咗一個高達6米嘅 Hello Kitty 主題裝置！
無錯，呢個絕對係 Hello Kitty 粉絲夢寐以求嘅深圳聖誕打卡位！快啲去影相，為你嘅聖誕回憶增添一份可愛同驚喜啦！
地址：深圳南山科苑南路 2888 號
時間：10:00-22:00
交通攻略：乘坐深圳地鐵至后海站
圖片來源：重金求包子@小紅書
深圳聖誕好去處 | 龍崗區 | Pink Me 粉我·咖啡 & 攝影基地
【Pink Me 粉我·咖啡 & 攝影基地】絕對堪稱深圳聖誕期間必去嘅夢幻打卡聖地！
呢度最正嘅地方係佢嘅場景佈置會跟住季節同節日不斷更新，所以你每次嚟都會有新鮮感。
深圳神還原北海道小樽雪景！
特別一到冬天，呢個基地就會神乎奇技咁變身成為一片銀裝素裹嘅雪國場景，即刻營造出極致浪漫嘅白色聖誕氛圍！
佢甚至復刻咗北海道小樽運河街嘅經典靚景！喺呢度影相，每一個角落都好似日劇入面嘅唯美畫面咁靚。無論你係專業攝影發燒友，定係單純想影靚相嘅遊客，Pink Me 都係幫你提升照片氛圍感嘅頂級選擇！包你喺深圳都可以體驗一個難忘嘅日系白色聖誕！
地址：深圳龍崗區秀峰路秀峰工業城 B8 棟 6 樓
時間：10:00-21:00
交通攻略：乘坐深圳地鐵至甘坑站
圖片來源：星許@TripMoment
深圳聖誕好去處 | 福田區 | 深圳大中華希爾頓酒店自助餐
聖誕節梗係要「開大餐、開派對」啦！最後，要為大家介紹嘅，絕對係你喺深圳聖誕期間，品嚐豪華自助餐嘅頂級之選——【「念」全日制餐廳】！呢間位於深圳大中華希爾頓酒店入面嘅餐廳，以佢豐盛多樣嘅主題自助餐聞名，巧妙咁集合咗中式、粵式、西式同埋日式料理嘅精髓。
🍽️ 頂級海鮮自助！龍蝦、生蠔、鮑魚任你食！
嚟到呢度，你可以盡情享用大量新鮮龍蝦、精緻嘅刺身、香噴噴嘅煎鵝肝等高級美食！
更震撼嘅係，呢度仲有無限量供應嘅新鮮生蠔、肥美螃蟹同埋 Q 彈基圍蝦，包保海鮮迷食到大呼過癮！
去到晚餐時段，仲有廚師現場派送珍貴嘅鮑汁扣海參！為你嘅深圳聖誕節日盛宴增添一份無與倫比嘅奢華感。想食得豪又食得盡興，Book 位就要快手啦！
餐廳地址：深圳市福田區深南大道1003號大中華國際金融中心B座。
營業時間：早餐 06:00-10:30，午餐 11:30-14:30，晚餐 17:30-22:00。請提前預訂，確保您的深圳聖誕美食體驗。
交通攻略：乘坐深圳地鐵至崗廈北站
深圳聖誕好去處 | 福田區 | 深圳四季酒店自助餐
如果想喺深圳聖誕節期間，享受超頂級美食同埋濃到化唔開嘅節日氣氛，深圳四季酒店嘅自助餐絕對係一個絕佳嘅深圳聖誕好去處！
呢度除咗有頂級豪華嘅海鮮供應，餐廳仲精心準備咗多款冰鎮冷食海鮮！包括新鮮生蠔、活蝦、螃蟹、鮮蜆、海螺同埋魷魚等等。保證你每一啖都鮮甜彈牙，帶嚟海洋嘅極致風味！
🦃 聖誕限定美食！烤火雞、特色甜品輪流登場
自助餐檯上面唔單止有豐富嘅前菜、暖胃嘅湯品、精緻刺身同埋各式亞洲風味佳餚，仲有好多令人流晒口水嘅精緻甜品！
尤其要留意嘅係，餐廳會跟據季節同節日，特別推出限定派送菜式！例如聖誕特製烤火雞或者獨家節日甜點，確保你嘅味蕾可以享受一場多層次嘅節日盛宴。
📌 溫馨提示： 由於部分菜式會因應時令作出調整，實際供應請以你當日享用嘅自助餐為準。
地址：深圳市福田區福華三路 138 號
時間：11:30-21:00
交通攻略：乘坐深圳地鐵至會展中心站
深圳聖誕酒店預訂貼士
年年深圳聖誕，呢個城市都係燈飾璀璨、打卡位夢幻到暈，到處都洋溢住超濃郁嘅節日氣氛！如果你想深度體驗，過一個更難忘嘅聖誕假期，我哋強烈建議你計劃一個 2 日 1 夜嘅深圳聖誕行程，等你有更充裕嘅時間去享受歡樂時光！
深圳聖誕酒店預訂貼士 | 推薦酒店
深圳唔少酒店都有推出超正嘅聖誕大餐，我哋建議你揀一啲口碑好又有聖誕自助餐嘅酒店，例如深圳四季酒店、深圳大中華希爾頓酒店、福田香格里拉酒店、深圳灣安達仕酒店等，入住同時享用自助餐，絕對係你深圳聖誕浪漫住宿嘅頭號選擇！
深圳聖誕酒店預訂貼士 | 預訂小貼士
● 提早預訂：聖誕期間，深圳各大酒店需求會勁大！建議你至少提前 2-3 星期透過 Trip.com 平台預訂深圳聖誕酒店，先可以確保book到心水靚房！Trip.com 搶訂！
● 關注優惠：喺規劃深圳聖誕之旅時，一定要密切留意 Trip.com 平台！我哋經常提供獨家深圳聖誕自助餐或房價套餐優惠，一 Book 酒店就即刻有折扣或額外餐飲禮遇，幫你省錢又省心！
● 選擇交通便利地點：為咗令你嘅深圳聖誕之旅更順暢，建議你揀選靠近地鐵站或主要口岸嘅酒店。咁樣你唔單止可以快速抵達各大熱門深圳聖誕景點，跨區玩都夠方便，慳番好多寶貴嘅遊玩時間！
👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠
即日起至優惠售完為止，透過Trip.com網頁或應用程式註冊成為會員，即可享有高達8%的獨家折扣優惠！立即點擊，開啟您的深圳聖誕省錢之旅！此處查看更多！
港人專屬交通與貼士
每年深圳聖誕，呢個城市都會吸引好多香港居民上去玩，體驗佢獨特嘅節日魅力。為咗確保你嘅深圳聖誕之旅可以更加順暢無憂，我哋特別為港人整理咗一系列超實用嘅交通貼士，等你輕鬆玩轉深圳聖誕！
1. 🚄 高鐵
車程時間： 20 - 30 分鐘 (最快約 14 分鐘到福田)
費用： 約 HK $80 - 100
優點： 快捷方便！搭高鐵去深圳福田站，出口即駁深圳地鐵 4 號線（龍華線），方便去市中心、歡樂谷、世界之窗等熱門景點。
2. 🚌 跨境巴士
車程時間： 約 1 小時
費用： 約 HK $50 - 70
優點： 點對點直達深圳市區多個地點，適合行李較多或者唔想轉車嘅朋友。
3. 🚆 港鐵
車程時間： 約 1 小時 (連過關時間)
費用： 約 HK $30 - 50
優點： 穩定易達，可選以下兩個口岸：
羅湖口岸： 過關後即可直駁地鐵 1 號線羅湖站，方便去福田、華強北及地鐵沿線商圈。
福田口岸： 過關後直駁地鐵 4 號線福田口岸站，直達深圳灣、世界之窗及周邊酒店，超方便。
4. 🚗 自駕
車程時間： 約 1 小時
費用： 油費和過路費視情況而定
優點： 自由度最高，可以隨時安排路線同時間，但記得要事先辦理相關手續。
💡 港人過關貼士
提早過關避人潮： 聖誕期間港人遊客會好多，過關人流好容易塞爆！建議你提早過關，避開高峰時段，就唔會因為排隊而浪費寶貴嘅玩樂時間啦。
🚆 Trip.com 中港鐵路快閃激賞 💥
用 Trip.comTrip.com還提供獨家優惠券組合，助您解鎖更多旅行着數！例如，只需HK$29.9即可購買價值HK$65的高鐵快閃優惠券包，讓您的深圳聖誕交通更經濟實惠。訂票即慳！🚄💸
港人實用支付貼士
喺深圳，絕大部份熱門景點、特色餐廳同埋大型商場都已經普遍支援電子支付，消費真係勁方便！為咗確保你嘅深圳聖誕掃貨同開大餐體驗可以暢通無阻，我哋建議港人提早做好以下電子支付準備：
💰 港人必備電子支付工具
WeChat Pay HK / AlipayHK (香港版微信/支付寶)：
呢兩種支付工具可以直接連結你嘅香港銀行戶口或信用卡。
最重要係佢哋支援港幣支付，操作夠晒簡單快捷，絕對係你喺深圳聖誕期間暢遊消費嘅理想選擇！
💵 現金需求小貼士
雖然電子支付已經好普遍，現金需求好低，但如果你想試下街邊小食或者去特色市集，有機會仲需要用到少量人民幣現金，帶少少傍身就萬無一失啦！
深圳旅遊攻略
常見問題
Q1：深圳聖誕有邊啲必去景點？
A： 深圳世界之窗、梅拉尼亞小鎮、歡樂谷、卡魯冰雪世界、Pink Me 粉我咖啡館同深圳灣萬象城都係聖誕期間嘅熱門打卡地，啲燈飾、聖誕市集同雪景裝置都超夢幻，去影相一流！
Q2：深圳聖誕有冇酒店自助餐呀？
A： 有呀！福田香格里拉酒店、深圳灣安達仕酒店、深圳四季酒店同埋深圳大中華希爾頓酒店嘅「念」餐廳都有高評價嘅聖誕自助餐，有齊海鮮、刺身、鵝肝同節日限定甜品，記得提早訂位。
Q3：港人點樣可以快啲到深圳過聖誕？
A： 最快梗係搭高鐵去深圳福田站啦，車程大約 14 分鐘！另外，搭港鐵去羅湖/福田口岸，或者搭跨境巴士直達深圳市區都係熱門又方便嘅選擇。
