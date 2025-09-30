每天只要14分鐘深呼吸！研究：一個月腰圍可縮小，還有助抗發炎

現代人壓力大、生活忙碌，光靠節食或運動減重往往難以長期維持。近期研究發現，每天花10至14分鐘進行深呼吸練習，不僅能放鬆身心，也可能對腰腹脂肪、膽固醇與內臟脂肪帶來改善。

深呼吸如何幫助身體調節脂肪？

長期壓力會讓體內分泌「皮質醇」，這種荷爾蒙本來是應對危險的緊急機制，但長期過量會促進脂肪囤積在腰腹部，甚至提高糖尿病或慢性疾病風險。深呼吸能啟動副交感神經，使身體進入放鬆模式，腎上腺分泌皮質醇的速度下降，長期下來有助於降低脂肪堆積與炎症反應。

實驗結果

在一項包含66名志願者的研究中，參與者每天進行14分鐘深呼吸（早餐前12分鐘、午晚餐前各1分鐘），持續30天，不改變飲食或運動習慣。結果顯示：

平均BMI從35.37降至31.82

膽固醇下降22.52mg/dL

糖化血紅蛋白及炎症指標改善

內臟脂肪比例下降

對照組則未見顯著改善，顯示深呼吸在調節壓力荷爾蒙與代謝健康上具有一定效果。

操作方式

放慢呼吸，每分鐘約6至10次

吸氣時感受腹部隆起，吐氣時徹底放空

過程中專注當下，閉眼、放下手機

加碼建議

若想提升效果，可搭配：

早晚各10分鐘深呼吸

以雜糧雜豆替代精緻澱粉

每天快走30分鐘，飯後散步10分鐘

每週攝取30種植物性食材（蔬菜、水果、全穀類）

專家提醒，深呼吸並非唯一減重方法，但作為日常放鬆與健康管理的工具，對身體與心理都有正向影響。

