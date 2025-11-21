14日擊退感冒危機！註冊中醫師分享強化免疫力の妙法 關鍵在於全面補益！

每逢轉季，香港的天氣總是忽冷忽熱，除了令人無所適從，亦容易引起各種呼吸道的不適！打乞嗤、流鼻水、咳嗽等各種「作病」固然令人困擾，在感冒的高峰期，更隨時小病變大病！事實上想預防不適先要「打好個底」！

氣溫變化不穩容易令人生病，加上一些冷空氣入侵，都會引起各種呼吸道不適的症狀。很多人以為轉季不適只少少「作感冒」，註冊中醫師李騫賢指出，其實這些都是免疫力不足的警號，當身體無法抵禦細菌或病毒的入侵，就會容易生病，同時會進一步削弱自身的免疫力，造成惡性循環！

大多數都市人會有持續疲勞、睡眠不足或久咳、手腳冰冷等不適，這些常見的小毛病其實是免疫系統崩潰的訊號！而很多人會習慣用偏方增強免疫力，例如飲檸檬水、食薑片等等，李醫師指，這些短暫紓緩不適的方法，無助於從根源上調理體質，以及身體建立長遠的免疫防線。

李醫師表示，腎和肺是人體免疫力的根本， 當腎氣充足和強肺氣時，自然就能體健少病。因此，要真正鞏固免疫防線需要從調理體質入手，透過補肺益氣強化身體的呼吸道系統，抵抗外來病毒的侵襲！

從中醫角度看，有不少藥材都有相關的補益作用，而在複方的原則之下，將這些相輔相成的藥材加入日常的飲食中，更能夠産生調和作用，有助全面補益。針對補氣養生和補肺益腎，李醫師建議可以使用蟲草，有助強化呼吸道系統，紓緩上呼吸道不適，從而提升免疫力。

配合黃芪當中的多醣活性成份，進一步補肺益氣，對於一些由肺氣虛所導致的久咳、氣促等症狀都有幫助；另外亦可以加上有助補益肝腎的熟地黃、鎮靜安神的甘草及滋補脾胃的玉竹，平日多以燉煮湯方的形式配合雞湯飲用，便可以為身體「打好個底」。

想功效更加顯著，李醫師亦建議可以飲用經過長時間高壓清燉的複方雞精，雞肉中的蛋白質會在處理的過程中被萃取成微分子蛋白精華 —— 肌肽，更容易被人體吸收之餘，亦有助引導其他藥材發揮作用，達至全面補益！

白蘭氏®蟲草雞精CS4由中醫複方多種補益藥材，包括黃芪、熟地黃、玉竹、甘草等成分，以高溫高壓清燉製作而成，每樽的腺苷活性成份含量等同約 47 枝野生蟲草¹，零脂肪及無添加鹽份，健康之餘亦可補肺益腎。平日可於夜晚或黃昏每日飲用 1 樽，流感關鍵期早晚各 2 樽，科研實證有效促進免疫細胞增生²，15分鐘提升新陳代謝，連續飲用有助提升活力達5倍³。92%用家實證14日有助調理體質⁴、強化免疫力⁵同時促進呼吸系統健康。

李醫師提醒，避免小病變大病，關鍵在於全面強化免疫力；要在感冒的高峰期築起最強防線，謹記要做好平日保健及長期調理！

