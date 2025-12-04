140私營醫生義診涵蓋170服務點 受火災影響居民可免費診症3次

【on.cc東網專訊】基層醫療署今日(4日)公布，設立家庭醫生義診計劃支援大埔火災受影響居民。全港十八區康健中心作為樞紐已安排個案經理，為受影響居民全面跟進他們的基層醫療需要，並按個案情況和受影響居民意願，配對私營醫療界別家庭醫生義診或醫院管理局家庭醫學門診服務。

經基層醫療署統籌，現時已有超過140名私營家庭醫生參加義診計劃，涵蓋170個服務點，當中包括4間私家醫院。受影響居民可由即日起至明年2月28日，經康健中心安排接受最多3次免費診症，並涵蓋處方藥物，服務包括根據病歷提供所需的藥物補充；跟進火災後帶來的創傷，例如呼吸系統疾病，以及處理相關的壓力及焦慮症狀。

有醫療需要的受影響居民可致電任何一間康健中心的熱線電話或親身前往康健中心尋求協助，不受現時的居住地點限制。本身已是康健中心會員的受影響居民亦可直接聯絡其所屬的康健中心。熱線電話已載列於基層醫療署及康健中心網頁。康健中心的個案經理會為受影響居民配對義診計劃下的私營醫療界別家庭醫生。

醫管局早前已公布為受影響居民提供全額醫療費用減免，當中涵蓋家庭醫學門診；按個案情況和受影響居民的意願，康健中心的個案經理亦會協助他們配對醫管局家庭醫學門診接受服務，至今家庭醫學門診已為受影響居民提供超過300人次的服務。

除配對診症服務，康健中心作為樞紐，已開始為受影響居民提供個人化個案管理服務，包括協調覆診安排及覆配藥物事宜、轉介接受特殊醫療、護理和藥物服務，以及心理支援。受影響居民可通過熱線電話而無需親自前往中心登記。應急過渡性房屋營運商和社會福利署社工亦可協助轉介有需要的受影響居民至康健中心接受服務。

基層醫療署統籌於臨時庇護中心設立的醫療站會維持運作，直至中心關閉；醫療站至今已為超過2,000人次提供醫療及心理支援服務。

