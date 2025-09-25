Yahoo娛樂圈 AGA專訪 時刻自問當歌手初心
15年前曾告白陳漢典 Lulu臉紅回：亂講的
[NOWnews今日新聞] Lulu（黃路梓茵）昨（24）日在台北晶華酒店，主持第5屆「500盤」晚宴，現場星光熠熠。這也是Lulu與陳漢典閃婚後首次主持。蔡康永一見面便提起往事，直問：「妳15年前在《康熙來了》說妳愛他，到現在都是從一而終嗎」，Lulu急忙澄清「當時是情急之下亂講的」，沒想到蔡康永又補刀：「妳要不要承認現在也是亂講的？」讓Lulu哭笑不得。
蔡康永重提舊事 Lulu認當年亂講的
根據《聯合報》報導，Lulu當年在《康熙來了》節目上，因為被追問感情狀態，一時情急脫口說出：「喜歡陳漢典」，引發滿場轟動。昨日蔡康永再度搬出這段往事，直問：「妳15年前在《康熙來了》說妳愛他，到現在都是從一而終嗎」 ，對此Lulu忍不住笑出來，急忙解釋那時是亂講的，結果蔡康永一句：「妳要不要承認，現在也是亂講的」，讓她哭笑不得，把現場氣氛炒到最高點。
詹仁雄接力調侃 Lulu哭笑不得
面對蔡康永的連環攻勢，Lulu還向他確認：「陳漢典是好人吧」，沒想到蔡康永一本正經回：「我怎麼知道」，讓全場笑翻。不過蔡康永也不忘給予誠摯祝福：「我覺得你們會很幸福，恭喜」，而同桌的製作人詹仁雄也忍不住虧她：「要不是妳結婚，有機會來主持500盤嗎？明年想來只能再婚了」，讓Lulu趕緊搶走麥克風，現場氣氛相當歡樂。
夫妻倆不只閃婚 還雙雙入圍金鐘獎
Lulu與陳漢典11日無預警宣布結婚，並釋出多張結婚照，幸福感藏不住，只見陳漢典拿著紅色絲絨戒指盒，裡頭正是Cartier卡地亞鑽戒，價格上看150萬誠意滿滿。小倆口近期也被目擊前往台北文華東方酒店勘查婚宴場地，婚期尚未公布。此外Lulu與陳漢典也雙雙入圍金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，好事一樁接一樁。
