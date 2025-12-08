15歲少年沉迷玩手機熬夜！「身高停在138cm」生長板閉合 醫嘆：這輩子已定格

中國河南省鄭州市一名15歲少年長期沉迷手機與線上遊戲，經常熬夜到天亮，導致身高停在138公分。家長帶他就醫後，醫師檢查發現孩子的骨齡已完全閉合，生長板沒有任何延伸空間，坦言「這孩子這輩子已經定格了」。

根據《都市報導》整理，少年身高明顯落後同齡孩子。家長察覺異常後帶他檢查，才確認生長板已停止活動。鄭州大學第一附屬醫院PICU副主任醫師霍玉峰指出，少年平時最常做的事就是滑手機、打電動，常常趁家人睡著後繼續玩，甚至一路玩到天亮，長期熬夜才是造成發育受阻的主因。

廣告 廣告

（圖片來源：Pexels）

霍玉峰說明，孩子的身高成長依賴生長激素，而生長激素會在夜間深度睡眠時大量分泌，特別是晚上10點到凌晨1點、清晨5點到6點兩個時段，分泌量可達白天的2至4倍。如果孩子經常晚睡、整夜清醒，生長激素分泌會大幅減少，自然影響發育。他提醒，最好在晚上10點前上床睡覺，避免開燈入睡，因為光線會干擾褪黑素，進而間接抑制生長激素的正常釋放。

醫師呼籲，青少年正處於生長黃金期，若長期熬夜或過度使用電子產品，不只會讓身高停滯，也可能影響視力、情緒與免疫力，家長務必提高警覺，協助孩子建立規律作息。

除了身高問題，過度熬夜滑手機也讓其他健康風險浮上檯面。浙江寧波大學附屬第一醫院近期收治8名腦膜炎患者，平均年齡僅26歲，最年輕的16歲，許多人都有長期熬夜滑手機的習慣。其中一名25歲男子因為常打遊戲到凌晨，高燒後昏迷，被診斷為病毒性腦膜炎伴腦炎，智力一度退化到3歲水平，生活完全無法自理。醫療團隊也懷疑，長期日夜顛倒可能與病情惡化有關。

延伸閱讀

小一男童「睪丸變大、長出毛髮」提前發育！醫警覺1異常症狀：不是單純性早熟

一罐咖啡因就超標？青少年喝能量飲恐焦躁、代謝亂套 醫師示警：越喝越累