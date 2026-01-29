15歲已接種流感疫苗女童 感染流感後情況嚴重

【Now新聞台】再多一宗兒童感染流感嚴重個案，今年至今累計有4宗。

中心指，新個案涉及一名過往健康良好的15歲女童，於周二出現發燒、咳嗽、咽喉痛和肌肉痛等，翌日到家庭醫學門診求醫，轉介至將軍澳醫院留院，經檢測對甲型流感呈陽性反應，目前仍然留院，情況穩定；初步調查顯示女童潛伏期沒有外遊，並已接種本年度季節性流感疫苗。

中心指，隨着天氣維持寒冷，而流行病毒株有機會發生改變，不排除流感活躍程度會再度上升，呼籲市民盡早接種流感疫苗。

#要聞