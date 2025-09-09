近日一名內地高中生以600元人民幣「富遊」香港兩日一夜，在小紅書惹來熱議。(資料圖片)

近年內地遊客興起「窮遊」香港，但湖南一名年僅15歲高中男生，近日就挑戰以600元人民幣「富遊」香港兩日一夜。期間他不僅走遍維港兩岸多個著名景點，更大膽獨闖龍蛇混雜的重慶大廈過夜。他將整個旅程記錄並剪輯成影片上傳至小紅書，惹來熱議。他最終總花費為596.3元人民幣，甚至還剩下3.7元。

常一二百元窮遊 數百元已屬富遊

該名小紅書網名「澤在路上」博主，雖然年紀輕輕，卻已是資深的獨遊愛好者，經常分享一兩百元「窮遊」或數百元「富遊」多地的經歷。從他過往發佈的影片可見，這已是他第三次來港，而最新一次挑戰正是於今年7月展開的「600元兩日一夜富遊香港」。

據影片內容，他於7月13日從衡陽乘火車前往深圳，扣除車票等，實際遊港資金不足500元人民幣。抵港後，他在旺角花20元吃魚蛋撈麵，8.2元買檸檬水，並在旺角天橋和尖沙咀星光大道打卡。當晚入住重慶大廈，房價198.4元，為了湊足20元房間稅，他在南亞食店花30元炒麵換取現金，並讚賞重慶大廈方便，步行幾分鐘就可以到維港。

讚雙層巴士性價比高 維港景色屬頂流

第二天，他吃炸兩後乘天星小輪到中環，當時剩124.2元人民幣，隨後搭雙層巴士遊覽中環，稱讚其性價比高，可以坐巴士吹空調，領略港式風情。他在堅尼地城籃球場打卡，買了7元檸檬飲料，然後登上中環摩天輪，剩66.1元。最後，他前往太平山頂欣賞維港日落及夜景，盛讚香港夜景是頂流。最終，他花費596.3元，剩餘3.7元。

網民：至少不會教人睡麥當勞

影片在小紅書惹來熱議，有網民佩服他的細心規劃與實踐能力，表示「做足準備功課，細看了很多香港特色，非常好」、「真的教會我精神的富足才是真正的富足，作為同齡人真的很羨慕」、「小哥的生存能力很強，行萬里路真的很能鍛煉人」、「真心，性價比之王……哈」。

然而，也有部分網民認為「窮遊」香港的體驗未必理想，表示「真的累，體驗感太差了，沒有必要」。但亦有網民指出，「整體已經不錯，至少不會教人睡麥當勞」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/財經/15歲高中生-600玩轉香港兩日-獨闖重慶大廈過夜-網民-性價比之王-網上熱話-有片-/597422?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral