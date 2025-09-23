15 世紀沉沒「漂浮城堡」的秘密揭開

考古學家最近揭示了丹麥-挪威皇家旗艦 Gribshunden 上火炮的關鍵細節，這是一艘晚期中世紀的船隻。這艘以「木框」技術建造的戰艦被譽為世界上保存最完好的探索時代船隻，該時期大約從 15 世紀初至 17 世紀。Gribshunden 是當時技術的關鍵，與克里斯托弗·哥倫布和瓦斯科·達·伽馬等探索者所使用的船隻相似。這艘船的發現不僅讓人對當時的航海技術有了更深入的了解，還為探索時代的海軍火器發展提供了重要的證據。

根據研究，Gribshunden 裝備了至少 50 門小口徑火炮，這些火炮發射的是帶有鐵心的鉛彈。這些武器主要用於近距離的反人員作戰，目的是在登船前殺死或傷害敵方船員，以便於成功佔領敵艦。來自瑞典倫德大學的研究團隊在尼科洛·德倫托教授的帶領下，對這 11 件武器進行了詳細的研究，以了解船用火炮技術的演變。他們利用數位技術將火炮的形狀進行 3D 模型重建，這為我們提供了一個獨特的視角，展示了木框建造的船隻與先進的海軍火炮之間的結合，這種結合促成了歐洲的殖民和全球霸權。

廣告 廣告

Gribshunden 的沉船遺跡被認為是迄今為止發現的最完整的晚期中世紀木框戰艦的例子。自 1492 年以來，像 Gribshunden 這樣的遠洋船隻及其火炮成為了歐洲探險者必不可少的技術。Gribshunden 是在 1483 年至 1484 年間建造的，作為丹麥和挪威的漢斯國王的個人「浮動城堡」。與其他國王將類似船隻用於探索的方式不同，漢斯國王主要用它進行皇家旅行，並作為經濟、外交和文化活動的基地。在 1495 年 6 月，這艘船神秘地沉沒於瑞典的 Ronneby 海岸，歷史紀錄和目擊者的描述指出，當時船隻在 Ronneby 鎮錨泊時發生了爆炸和火災，導致了這起災難。

在沉沒事件中，船上發現的 22 顆鉛製火炮彈中，有些彈頭的邊緣呈現扁平狀。新的研究表明，這艘船可能因爆炸而沉沒，這次爆炸使得存放在火藥附近的彈頭四散飛舞並變形。在沉沒時，漢斯國王正身在陸地上，參加一次政治峰會，旨在統一北歐地區。這一事件不僅改變了丹麥和挪威的海上力量格局，還影響了當時的國際政治環境，尤其是在探索和殖民的背景下。

雖然丹麥和挪威擁有探索的歷史和先進的技術，但他們卻沒有參與美洲的擴張，這主要有兩個原因。首先，漢斯國王主要專注於鞏固在波羅的海地區的權力。其次，1493 年教皇亞歷山大六世頒布的教皇詔書「Inter Caetera」賦予了西班牙對美洲的權利，而隨後的條約則將印度洋的權利交給了葡萄牙。在新教改革之前，無視教皇命令的驅動力是基於對被逐出教會的恐懼，這對丹麥和挪威的探索活動形成了強大的威懾。這些歷史背景不僅讓人重新審視了北歐國家的探索潛力，也揭示了當時國際政治對於殖民活動的深遠影響。

推薦閱讀