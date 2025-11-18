天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
153人包機突抵約翰尼斯堡 南非質疑以色列意圖驅逐巴勒斯坦人
（法新社約翰尼斯堡17日電） 南非今天表示，上週有一架搭載153名巴勒斯坦人的包機突然降落在約翰尼斯堡，質疑以色列意圖將巴勒斯坦人逐出加薩（Gaza）與約旦河西岸（West Bank）等地區。
這些人13日搭乘包機抵達南非約翰尼斯堡（Johannesburg），護照上沒有應由以色列加蓋的出境章。
有報導指出，一個名為Al-Majd的神秘顧問公司負責安排他們從加薩出境。
南非外交部長拉莫拉（Ronald Lamola）對記者說：「南非政府對這架飛機抵達的情況感到懷疑。」
這批乘客在機上滯留12小時後，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）准許其中130人以標準90天免簽政策入境，其餘23人則在稍後繼續前往馬來西亞等目的地。
根據南非非政府組織「贈物者組織」（Gift of the Givers Fundation）稍後曝光的訊息，載有176名巴勒斯坦人的第一架班機已於10月28日抵達南非。 拉莫拉說：「我們不希望再有更多班機抵達南非，因為此舉顯然是企圖將巴勒斯坦人逐出加薩與約旦河西岸等地區，南非反對這樣的行動。」 他表示：「這看起來確實像是一個更大計畫的一環，要把巴勒斯坦人從巴勒斯坦驅逐到世界各地，顯然是一場精心策劃的行動。」但他沒有提供更多細節。
消息人士指出，Al-Majd向這些巴勒斯坦人收取一人約2000美元（約新台幣6.2萬元）費用，提供飛往遙遠國家的包機座位。
她說，有些乘客似乎被誤導，以為自己要去印尼、馬來西亞或印度，「完全不曉得目的地是南非」。
他們先從以色列的拉蒙機場（Ramon Airport）飛往肯亞首都奈洛比（Nairobi），再轉乘包機到約翰尼斯堡。
她說，Al-Majd僅為他們安排頂多一週的住宿，「當他們抵達住宿地點後，Al-Majd就沒再與他們聯絡了」。
維權人士瓦達（Khalid Vawda）告訴記者，這些巴勒斯坦人付款後，在出發前一天收到通知，抵達集合地點後，又被轉移到由以色列控制的克瑞沙洛（Kerem Shalom）關卡，他們被迫留下所有隨身物品，只能攜帶手機、身上穿的衣服和現金。
以色列當局週末告訴法新社，這153名巴勒斯坦人獲准離開加薩，是因為「有第3國願意接收他們」，但未透露國名。
拉莫拉今天表示，南非正在調查此事。（編譯：劉文瑜）
