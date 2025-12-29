16歲印度男生涉阻港鐵關門 精神科報告指不宜答辯 押2月聆訊

港鐵港島綫灣仔站發生刑事毀壞案。一名少年涉嫌在列車關門時刻意以手干擾車門運作，導致列車無法正常關閉，最終需在銅鑼灣站安排乘客疏散並調回車廠檢查。 (資料圖片/Threads)

16歲印度籍男學生涉嫌在港鐵灣仔站用手阻礙行駛的列車車門關閉，令車門不能正常關上，被控一項刑事毀壞罪，今日（29日）於東區裁判法院再提堂。辯方引述精神科報告指男學生不適宜答辯，將致函律政司探討以其他方式處理。裁判官林子康應申請押後案件至明年2月23日作聆訊，屆時控方須證明被告作出涉案行為。期間被告續准保釋。

辯方透露早前索取的兩份精神科報告均顯示被告不適宜答辯。控方隨後申請押後至明年2月23日，索取監護令報告等3份報告。辯方表示，將寫信予律政司探討以其他方式處理，另反對控方在目前階段索取報告，認為須先證明被告曾否作出涉案行為，之後再索報告。控方最終決定改為申請押後作聆訊，以證明被告曾否作出涉案的行為。裁判官最終批准將案件押後作聆訊，原定2月13日的提堂被擱置。

被告TILANI Aryan M，報稱學生，持香港身分證及報稱為印度籍，被控於2025年10月18日，在港鐵灣仔站往柴灣方向的港鐵（11號列車）車廂（163號車廂）內無合法辯解而損壞屬於香港鐵路有限公司的港鐵11號列車163號車廂A1門，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。被告早前獲准以3萬元現金，和2萬元人事擔保保釋，期間不得離開香港、須交出旅遊證件、居於報稱地址、更改住址前24小時須通知警署、須遵守宵禁令，以及不得踏足任何港鐵站。

案件編號：ESCC2712/2025

