16 厘米真的能投出 100 吋？JMGO O2S Ultra 4K超短焦投影機實測：細單位客廳的家庭影院新玩法！

在香港或台灣的小型客廳，想玩 100 吋大畫面往往受限於擺位空間。這次我們實測了 JMGO O2S Ultra 4K 超短焦鐳射投影機，看看這款擁有 0.16:1 投射比的新機，是否真的能解決空間痛點。

核心賣點：極致投射距離

這部機最大的優勢在於投射比。

16.8cm (6.6 吋) 距離： 實測只需如此短的距離，即可投出 100 吋 震撼畫面。

擺位靈活性： 對於深度有限的電視櫃，這部機幾乎可以貼牆擺放，無需為了投影而大幅挪動家具。

聲畫表現實測

對於影音發燒友來說，聲畫整合是關鍵。

影像質素： 採用 MALC 三色鐳射技術 ，亮度達 3600 ISO 流明 。實測播放 Netflix 4K Dolby Vision ，火光漸層過渡自然，黑階表現紮實。

聲音聽感 (影片 16:54)： 內建 Dynaudio 調音系統 ，喇叭低音量感充足，下潛可達 40Hz。即使不接駁外置音響，其三頻表現已非常有驚喜。

擴充能力： 機身設有 HDMI eARC 功能。如果你家中有擴音機（大機），可透過此接口輸出 Dolby Atmos 效果。

原生 Google TV 系統

國際版優勢： 預載 Google TV 系統，原生支援 Netflix 4K 、 Disney+ 及 YouTube 。

影音規格支援： Disney+ 實測支援 IMAX Enhanced 及 DTS:X，無需外接電視棒即可享受最高規格。

智能自動校正

畫面平坦化： 內建自動對焦與「自動屏幕對齊」功能，能快速校正畫面邊緣，對新手非常友善。

總結：聲畫俱佳的空間救星

JMGO O2S Ultra 不僅在擺位上提供了極大的自由度，在 Dolby Vision 畫質與 Dynaudio 音效的實測中也交出了亮眼的成績單。如果你追求簡約、不想外接太多線材，又想擁有劇院級的大畫面，這款機型絕對值得留意。

