16 吋 Galaxy Book5 Pro 360 萬元有找！HK$9,340 入手二合一強效筆電 ｜Amazon Prime Day優惠2025

今年的 Amazon Prime Day 再次掀起購物狂潮，迎來史上最震撼的優惠！Samsung Galaxy Book5 Pro 360 價格首度跌破萬元關卡，而在只需 US$1,199 （約 HK$9,340）就能 入手，而且免運費直送香港。Galaxy Book5 Pro 360 作為 2 合 1 筆電，搭載強大的處理器，還擁有 3K 觸控 360 度翻轉螢幕，用來上課做筆記、做報告，還是休閒娛樂都可以輕鬆完成，趁 Prime Day 優惠入手，絕對是明智之舉。
Samsung Galaxy Book5 Pro 360
Samsung Galaxy Book5 Pro 360 採用 2 合 1 可翻轉設計，熒幕可 360 度翻轉，隨時切換筆電模式、影片瀏覽模式及平板模式。內建了 16 吋觸控式 Dynamic AMOLED 2X 熒幕，支援 2880 x 1800 解析度、最高 120Hz 更新率及最多 10 點多點觸控功能。機身厚度最薄處僅 12.8mm，重量僅 1.69kg，搭配月影灰色或薄霧銀色的時尚外觀，輕巧便攜且極具質感。搭載 Intel Core Ultra 7 處理器 (Series 2) 、 1 TB 內存與高階 NPU，運算能力高達 47TOPS，輕鬆完成 AI 密集型指令及處理繁重任務與複雜 3D 渲染。內置 AI Select 智能搜尋功能，透過 S Pen、游標或指尖在觸控屏幕上直接追蹤圖像、文字或 QR Code，無需打字即可快速獲取搜尋結果。配備長效電池，支援長達 25 小時的影片播放時間，一次充電即可滿足全天使用需求，而且透過快速充電只需約 30 分鐘即可充電至 35%。
Samsung Galaxy Book5 Pro 360 規格
Intel Core Ultra 7 256V CPU
Intel Arc 140V GPU
Windows 11 Pro
16GB RAM
1TB SSD
16" 3K AMOLED 120Hz 觸控屏
microSD, HDMI, 3.5mm Audio, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2
WiFi 7
S Pen
Samsung Galaxy Book5 Pro 360 （16GB ＋ 1TB）
Amazon 特價 US$1199.99（約 HK$9,340，免運費）｜原價 US
$1699.99
Samsung Galaxy Book5 Pro 360 （32GB ＋ 1TB）
Samsung 官網 HK$14,480
