16 歲印度裔少年涉「刑事毀壞」被捕 疑於灣仔站阻礙列車關門︱Yahoo

【Now新聞台】中環干諾道中華懋大廈棚架發生三級火，58人自行疏散，四人不適送院，其中兩人危殆、兩人穩定。消防處成立專隊調查起火及火勢迅速蔓延原因。網上片段所見，現場火勢猛烈，有竹枝從高空跌下，濃煙衝上半空，消防到場灑水灌救。有人吸入濃煙後不適送院，有目擊者指在上環都聞到濃煙。目擊者陳先生：「我一個人旅遊去石板街，我下來的時候看到很多人在那拍照，然後我去看就是那個樓著火了，我去的時候沒那麼大了，但是還有火，然後已經有消防員，那些消防車已經來了。反正那個煙很刺鼻，已經到上環那條街那裡。」工友余先生：「我們工作中突然聽到竹爆聲，像落石屎的竹爆聲，於是就走。一邊近乎燒光，我們自己公司有四個工友，當時就全部走、全部逃生，公司集中指示讓我們走，點人頭，然後撤退。」附近店舖負責人：「東西全部跌下落，嚇死人。又著火又出煙，東西都跌下來，後尾上面又著火。(你店舖有沒有受影響?)衣服都沾滿塵，真是慘。」下午四時許，消防接報位於中環干諾道中的華懋大廈棚架發生火警，期間消防出動4條喉、4隊煙帽隊灌救，兩條鋼梯、36架消防車及15架救護車，並出動無人機外圍監察。晚上9時許將火警救熄，消防指起火原因仍然調查中，已成立火警調查隊跟進是次火警。消防處消防區長盧瑞生：「火勢沿著棚架蔓延得相當快速，而且火勢相當猛烈。由於火舌波及旁邊的大廈，同時我們收到市民的求助個案，所以在我們到場後8分鐘，立刻將火警升為三級，以調派額外資源來現場進行滅火及救援工作。今次的火勢主要集中在大廈外牆的位置，並未嚴重波及大廈內的單位。」火警期間，救護員共處理4名傷者，全部送往瑪麗醫院治理。 #要聞

now.com 影音新聞 ・ 8 小時前