165所內地高等院校招收香港文憑試學生 較去年增加20所

【on.cc東網專訊】2026/27學年內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃的內地高等院校數目，將增加至165所。院校分布內地21個省／直轄市及兩個自治區，並接受2026年香港中學文憑考試考生報名。

教育局表示，參與文憑試收生計劃的內地高等院校依據文憑試成績擇優錄取香港學生，免卻同學參與內地聯招試的需要。2026/27學年參與計劃的院校較去年增加20所，更首次有來自內蒙古自治區的院校。

文憑試收生計劃下設有校長推薦計劃，每間中學有8個名額。參與校長推薦計劃的內地院校在最低錄取要求方面為公民與社會發展科達標，其餘3個核心科目(即中國語文科、英國語文科及數學科)的分數總和須為八分或以上，且每個科目的分數不可低於兩分。

有意參加收生計劃的學生，可於2025年12月1日至31日期間登入指定網站報名，然後於2026年1月10日前登入網站查閱及確認報名資格審核結果，如學生曾按系統要求提供補充資料，則可於2026年1月23日前登入查閱審核結果。所有通過報名資格審核的考生須於2026年1月31日前繳交報名費(港幣460元)，各參與文憑試收生計劃的內地院校隨後可根據學生報考資料並按需要安排面試。院校將於2026年7月下旬公布錄取名單並根據招生情況安排補錄。

此外，於指定內地院校修讀學士學位課程的合資格香港學生，可申請內地大學升學資助計劃下的經入息審查資助或免入息審查資助。內地大學升學資助計劃不設名額上限，資助款項按年發放，資助年期為有關學生於指定內地院校就讀的學士學位課程的正常修業期。合資格申請人只可在同一學年內，接受經入息審查資助或免入息審查資助二者其一。

