1664與Camille Walala首度亞洲藝術聯乘

當傳統節日遇上現代藝術，會擦出什麼樣的火花？法國啤酒品牌1664剛宣布了一個令人驚喜的消息，他們將與法國知名藝術家Camille Walala展開品牌史上首次亞洲藝術家合作企劃。這個跨越五個亞洲市場的節慶企劃，將以全新的視角重新詮釋傳統佳節，為這個年末帶來前所未有的藝術體驗。

這次合作橫跨香港、中國內地、新加坡、馬來西亞及越南等五個主要市場，將在2025年10月到農曆新年期間推出一系列限量版節慶包裝設計與互動體驗。1664選擇與Camille Walala合作絕非偶然，這位以大膽用色和鮮明幾何圖形聞名的法國藝術家，將為亞洲豐富的節慶傳統注入耳目一新的當代創意。​

品牌將推出1664 Blanc、Rosé及Brut三個系列的全新包裝設計，結合品牌經典配色與Walala充滿玩味的美學風格。除了啤酒本身的包裝革新，品牌還將推出一系列限量聯名周邊商品，包括利是封、手提袋、酒杯與雨傘，每個細節都展現出對亞洲文化的用心理解與尊重。

整個企劃將於十一月率先在馬來西亞及香港啟動，隨後展開多場沉浸式體驗活動。其中最令人期待的亮點包括十二月在吉隆坡舉辦的震撼性藝術裝置展，隨後數月將在中國大陸、新加坡及越南等主要城市陸續推出精彩活動。這些實體活動將深入呈現Walala的創作過程、靈感來源，以及她對「歡樂」的獨特詮釋。



