16GB RAM 手機面臨供應短缺，預計明年將減少至僅有預算型 4GB RAM 手機

關於 RAM 價格的 memes 雖然有趣，但記憶體供應緊張的後果卻不容小覷。市場上流傳的消息顯示，明年擁有 16GB RAM 的手機將會逐漸消失，取而代之的將是擁有 4GB RAM 的預算手機。我們已經看到一些旗艦機型的價格較前一代有所上漲，而現在又有傳聞指出 Samsung 計劃在印度提高中端手機的售價。

不過，提價並不是解決問題的萬全之策。在對價格敏感的市場中，手機製造商會選擇削減成本，而不是提升價格。消息來源認為，我們將會更頻繁地看到 4GB RAM 的手機，而 16GB 的設備將成為稀有品。甚至有數據指出，12GB RAM 的手機將會減少 40%，而 6GB 和 8GB 的手機將會取而代之。

這一現象直接反映了對高帶寬記憶體芯片（HBM）和 GDDR5 DRAM 芯片需求的持續增長，這是因為快速發展的 AI 數據中心對這類產品的需求日益增加。隨著市場環境的變化，消費者或許需要重新評估他們對手機性能的期望。整體來看，未來手機的 RAM 配置將會出現變化，影響著整個行業的走向。

