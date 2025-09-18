17世紀就滅絕！渡渡鳥有望復活 道德風險曝

▲渡渡鳥畫像與骨骸。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 渡渡鳥（dodo）在17世紀左右就已滅絕，近日美國生物技術與基因工程公司「Colossal Biosciences」聲稱，已在復活渡渡鳥的事上取得關鍵突破，預估5至7年內，就有機會讓數千隻渡渡鳥重返模里西斯。然而，持反對意見的專家也警告恐有道德風險，尤其是在氣候變遷、全球暖化加劇的現代世界。

根據《衛報》、《CNN》報導，這家總部位於德州的公司，因其讓真猛獁象（woolly mammoth）、恐狼（dire wolf）重新現世的計劃而備受關注，該公司17日聲稱，已成功在實驗室中，培養出鴿子的原始生殖細胞，這是精子與卵子的前驅細胞，打算利用基因編輯技術，修改渡渡鳥現存血緣最近的親戚「尼科巴鴿」（Nicobar pigeon）基因，使其盡可能接近渡渡鳥的樣貌，再將這些基因注入基因編輯雞的體內，從而讓牠們能繁殖渡渡鳥。

廣告 廣告

「Colossal Biosciences」首席執行長拉姆（Ben Lamm）表示，關於渡渡鳥的「回歸」，粗略估計還需要5到7年，但最長也不會超過20年，也已經著手與野生動物保護組織合作，希望在模里西斯尋找安全、無鼠害的棲息地，讓渡渡鳥能再次遷徙，畢竟棲息地的喪失，獼猴、豬和老鼠等物種入侵，被認為是幾世紀前渡渡鳥滅絕的主因，最後一次可靠的渡渡鳥目擊記錄來自一位1662年的荷蘭水手。

來自專家的道德與倫理質疑

只不過，這項看似振奮人心的計畫，卻引來不少專家質疑，該如何定義這些基因編輯物種，以及在這個人類侵占生態系統、氣候危機的世界，牠們將扮演何種角色。康乃爾大學的演化生物學家坎帕尼亞（Leonardo Campagna）認為，最終被製造出來的，很可能只是1隻「外型古怪的鴿子」，而非真的渡渡鳥。

牛津大學的生物學家格蘭耶（Rich Grenyer）也直言，這種「基因編輯動物」充其量只是一種模擬，是「危險的障眼法」，將構成巨大的道德風險，助長人類「導致物種滅絕的行為」，包含棲息地破壞、大規模屠殺、人為造成的氣候變遷，因為反正也有辦法復活。

格蘭耶並指出，如果這些被重新培育出來的珍稀品種，不是要安置在動物園裡的，那麼何處才能真正讓牠們安家？強調缺乏棲息地正是造成物種滅絕的根源之一。

有技術很棒，但應著重保護現存瀕危物種？

英國東安格里亞大學環境科學學院（University of East Anglia’s School of Environmental Sciences）的演化遺傳學教授范歐斯特豪（Cock van Oosterhout）則肯定Colossal Biosciences開發技術，對於鳥類保育有寶貴的潛在應用價值，但不是著重在復活渡渡鳥，而是修改現存瀕危物種的基因，幫助牠們可以更好適應環境挑戰，比如日益減少的棲息地、致命疾病。

范歐斯特豪也坦言，Colossal Biosciences公司這種「侏羅紀公園式的華麗科學」，確實能吸引那些平常對生物保護不感興趣、但又荷包豐厚的資助者，但物種滅絕的議題非常複雜：「我們需要做的是從現在開始防止物種滅絕，防止棲息地喪失。技術無法解決生物多樣性危機，它或許可以拯救一些物種，但終究不是靈丹妙藥。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

《紐時》稱地球自轉軸偏移讓12星座過時2千年！占星家群起駁斥了

若進化論為真、為何猴子仍然存在？人類學家曝可能原因

雲南大象頻闖民宅！坐壞新車、吃大米buffet 苦主哀號：快想辦法