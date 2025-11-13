1.7兆消費封閉圈連環警報！ 風俗女小費6萬日元驚魂！

1.7兆消費的隱藏閉環

嘿，朋友們！日本旅遊熱正燒得旺，2024年中國遊客砸1.7兆日元，冠絕全球，地方政府樂翻天。但這筆財神錢背後，有條「中國內循環」讓日方摸不著頭緒——遊客用中國App預訂中國人開的民宿，

付款走微信支付寶，風俗服務也找中國店長，錢全留在中國圈，日本只出場地不出稅。MBS新聞挖出，大阪9月抓中國籍派遣店長，專攻訪日中國客，口碑帖寫「本番OK」，民宿變安全屋。這種閉環，這內卷總讓人覺得錢來了卻沒留下。💸

世博效應下的黑民宿潮

大阪世博推波助瀾，中國富豪買整棟公寓日租同胞，無許可黑民宿暴增。共同通信報導，東京1萬日元民宿夜夜上演風俗大戲，房東以為租給觀光客，醒來發現套子滿地。

行政書士佐佐木淳一訪談說：「中國旅行社包辦一切，日本商圈零收益。」網友在5ch吐槽：「世博帶財，卻養出黑洞。」這種效應，這黑潮總讓人警鈴大作。🏢

風俗女的「翻桌神客戶」

日本女大學生A在女性自身自白：「中國客小費1萬起跳，最高6萬，日本客要撒嬌聊天，中國客乾脆，約兩次做一次就放人。」

一天接十幾個，民宿派單多，牀單亂丟也習慣。A笑：「賺得多輕鬆，繼續幹！」這種自白，這高效總讓人五味雜陳。🛌

日本網友的羞恥怒火

X和LIHKG炸鍋！有人怒：「日本女性服務中國人，戰後縮影，政治失敗！」有人悲：「淪為獵物，限制入境！」

有人嘆：「從前日本輸出，現在輸入，唏噓。」這種怒火，這輿論總讓人反思邊境代價。🔥

