17歲少女桌球室殘廁遭拳打腳踢 3名13至16歲少女認罪還押候判

一名 17 歲少女今年 10 月在旺角一個桌球室的殘廁，遭多名少女拳打腳踢及掌摑，至頭部撞牆，影片在網上流傳後，事主在家人陪同下報警。3 名介乎 13 至 16 歲的少女被捕，被控「襲擊致造成身體傷害」罪（法律 101 文章），案件周二（11 日）在西九龍裁判法院提堂。3 人認罪，須還押兒童及青少年院等候感化及社會福利官報告，案件押後至 11 月 25 日及 28 日判刑。



案情指，案發時事主稱想吸加熱煙，次被告感到煩擾，於是帶同另兩被告及其他人到殘廁「畀個教訓佢」，並對事主拳打腳踢。3 人被捕後承認犯案，分別稱「佢（事主）唱我做雞，我好嬲」及「佢攬我條仔」，故襲擊事主。

案情：被告稱事主煩擾欲「畀個教訓佢」

3 名被告承認一項「襲擊致造成身體傷害」罪，並承認案情指，她們與蘇姓事主相識，於 2025 年 10 月 17 日晚上 7 時許，事主、首被告和另外 3 人到金雞廣場 18 樓金都桌球城。事主問其他人可否讓她吸加熱煙，次被告稱覺得很煩擾，於是叫首被告、第三被告和其他人到殘廁「畀個教訓佢」。

3 名被告掌摑事主的臉部，對她拳打腳踢，並有人拍攝整個過程。事主其後獲放行，當時頭部觸痛、左臉和嘴唇腫痛，但沒有求醫，家人發現傷勢後報警。3 名被告被捕後承認犯案，在警誡下，首被告承認因為第三被告叫她打事主所以犯案，「我知錯喇唔會再打人」。

次被告稱因事主「佢唱我做雞，我好嬲」，所以帶同其他人打事主；第三被告稱因為「佢（事主）攬我條仔」故犯案。

第二、第三被告低頭拭淚

庭上播放涉案片段，裁判官陳慧敏關注片中人的身分，第二、第三被告均舉手承認是片中人，並低頭拭淚。裁判官指，兩人均有拳打及掌摑事主，其中次被告更採取主動角色，不停腳踢事主，又將其頭部撞向牆，首被告則沒有被拍到。

控方指，首被告亦有掌摑和腳踢事主，惟片段顯示不到。辯方亦確認首被告承認掌摑事主 6 下，不爭議案情，但強調首被告的參與程度遠比其他人低，希望盡量輕判。

官將首被告的案件押後至 11 月 25 日判刑，待索取感化報告；另兩名被告則押後至 11 月 28 日，待索取感化及社會福利官報告，期間 3 人均須還押屯門兒童及青少年院。

被控襲擊致造成身體傷害罪

3 名被告依次為鄭然㬢（16 歲，無業）、15 歲女學生、13 歲女學生。3 人被控於 2025 年 10 月 17 日，在旺角金雞廣場 18 樓金都桌球城殘障人士廁所內襲擊蘇姓事主，因而對蘇造成身體傷害。

案件編號：WKCC5090/2025