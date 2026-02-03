17歲男子疑非法進口蜜袋鼯等被捕

【Now新聞台】一名17歲男子懷疑非法進口蜜袋鼯等，被海關拘捕。

行動中檢獲一隻蜜袋鼯、五隻老鼠及一隻倉鼠，市值約1200元。

涉案的17歲男旅客周一經落馬洲口岸入境期間被海關截查，並在其手提袋內檢獲該批動物，案件已轉交漁護署跟進調查。

海關提醒，任何人未領有有效許可證而輸入動物，即屬違法。

