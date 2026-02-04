17歲老狗疑被棄西貢廖家祠 急尋好心人暫託

【動物專訊】人和狗都希望老有所依，但有些動物年老才被遺棄，頓失依靠。讀者Alison日前在西貢廖家祠發現一隻年紀老邁的狗狗，危站馬路附近，懷疑狗狗是被遺棄。雖然狗狗有晶片，但所登記的號碼已經失效，狗狗原來已17歲，無奈Alison只能暫託多兩日，現在盼望為狗狗急尋好心人暫託或領養，好讓她能夠安享晚年。

Alison日前在西貢廖家祠發現非常年老的狗狗，所出現位置近馬路，狗狗視力頗差，不太看得清楚前路，其身上並沒有任何頸圈，身體非常瘦弱，指甲很長，她向附近居民查詢有沒有有人認識狗狗，查問的村民均表示沒有見過這隻狗狗。

她們向漁護署了解，經署方回覆指狗狗已17歲，晶片證記名字叫Forgive，但晶片主人電話已失效，所以無法聯絡上主人。

Alison日前救了狗狗回家，無奈只能暫託兩日，她曾向多個非牟利機構查詢能否接受該狗狗，惟沒有任何一間機構回覆。她透過本報呼籲，盼望能為這隻狗女尋找暫託或領養，好讓他能夠有一個角落安享晚年。如知道狗狗更多身世或是狗主，可盡快聯絡本報。

狗狗日前在西貢廖家祠附近徘徊。

狗狗已經17歲，熱心市民將他救起，急尋暫托。

