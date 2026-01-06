18區議會設大廈管理工作小組 消息指或助政府修法

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑發生五級大火，全城關注大廈管理和維修工程圍標問題。近日民政總署向區議員發出文件，提出各區議會成立大廈管理工作小組，任期與區議會相同，以收集區內人士就就良好大廈管理方法，向區議會提交意見及應對建議，大埔區議會會議今日（6日）將討論有關議題。據知，各小組要與政府部門為法團提供支援及意見，並協助政府修訂《建築物管理條例》。秘書處已致函邀請區議員，早前捲入宏福苑管理爭議的區議員黃碧嬌也可能加入小組。

根據文件所指，大廈管理工作小組的職權範圍包括，收集區內人士就區內大廈管理的意見，向區議會提交意見摘要及應對建議；區議員按其地區服務經驗就良好大廈管理作業模式進行分享交流，並向區議會提交相關的建議；協助宣傳和推廣良好大廈管理，包括民政事務總署和民政事務處有關大廈及物業管理資訊，以及民政總署的各類大廈管理支援服務。

文件又列明，工作小組的任期與區議會相同，第7屆區議會工作小組的任期至2027年12月31日止。

文件指，區議會主席須委任本身亦是區議員的工作小組成員擔任該工作小組的主席，而秘書處早前已致函邀請區議員加入工作小組，民政處代表會列席會議。即黃碧嬌獲邀加入小組。

